Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 10 luglio 2025

Oggi in edicola, 10 luglio 2025

Meeting, a Rimini i pezzi grossi della politica, della spiritualità e della cultura

Mario Draghi il primo giorno, Giorgia Meloni l’ultimo. Anche quest’anno al Meeting di Rimini non mancheranno i pezzi grossi della politica e delle istituzioni nazionali e anche europee, con la presidente Roberta Metsola il 26 agosto in fiera. Atteso per lo stesso giorno Bartolomeo di Costantinopoli, patriarca ecumenico. Si inizia il 22 agosto con la testimonianza di due madri, una palestinese e una israeliana. Entrambe hanno perso un figlio a causa del conflitto tra i due popoli, ma hanno saputo trasformare il dolore in un cammino di riconciliazione (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Via Bassi, si inizia dal supermercato

Piero Aicardi e Marco Da Dalto di Ariminum sviluppo immobiliare, assieme all’assessora all’Urbanistica Valentina Ridolfi, hanno presentato pubblicamente l’ultima versione di Rimini Life, il progetto per la riqualificazione dell’area in via Bassi: edilizia privata per 8.200 metri quadri, 36 appartamenti di edilizia pubblica, parco, parcheggi e nuova viabilità. Entro fine 2025 partiranno i lavori per la costruzione dell’osteggiato nuovo supermercato, che sarà completato in un anno e “porterà circa 130-140 nuove assunzioni”, sottolineano da ASI (ilCarlino, Corriere).

Taxi, scelti i vincitori del bando

Da settembre il parco taxi di Rimini si amplierà di 14 nuove unità, per un totale di 85 auto al servizio della città. I vincitori del bando comunale, già informati dal Comune, hanno ora 90 giorni per completare le pratiche. Dovranno versare un contributo di 105mila euro per le licenze destinate a veicoli per disabili (cinque delle nuove licenze) o 120.000 euro per le altre. I requisiti richiesti sono: possesso del veicolo (a basso impatto ambientale), iscrizione alla Camera di Commercio e polizza assicurativa. I nuovi taxi dovranno garantire un servizio di prenotazione 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana (Corriere).

Giovani missionari

L’Ufficio Missionario della Diocesi di Rimini, Missio, organizza viaggi di condivisione missionaria per ragazzi dai 18 ai 35 anni. Da Rimini si partirà per la Tanzania ad agosto, per lo Zimbabwe e il Messico a settembre, per il Paraguay a ottobre, per l’Albania a dicembre. L’esperienza coinvolgerà una cinquantina di giovani; 18 studenti dell’Einstein sono da poco tornati dal Mozambico (ilPonte).

A14, incidente mortale

Un motociclista bergamasco di 57 anni è morto ieri sull’A14, tra Rimini Sud e Riccione, in direzione sud. La sua Suzuki, dopo un sorpasso, è stata tamponata violentemente da un Fiat Doblò delle Ferrovie dello Stato. L’impatto è stato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia Stradale e autorità giudiziaria. Il tratto autostradale è stato parzialmente chiuso (ilCarlino, Corriere).

Romagna Acque, Fabrizio Landi è il nuovo presidente

L’assemblea dei soci di Romagna Acque ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Dopo 12 anni e quattro mandati, Tonino Bernabè ha lasciato la presidenza; al suo posto è stato scelto all’unanimità il cesenate Fabrizio Landi, avvocato, ex consigliere comunale e segretario territoriale del PD. La vicepresidenza va a Stefania Sabba, avvocata riminese, ex sindaca di Verucchio. La società ha chiuso l’esercizio 2024 generando un valore di produzione di oltre 69 milioni di euro e un utile netto di quasi 8 milioni di euro, quasi 2 in più rispetto all’anno precedente (Corriere, ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Ok all’eolico, ma è bufera sui confini | La premier al Meeting

CorriereRomagna: Strade di sangue | Giorgia Meloni conclude il Meeting

IlPonte: Cuore in missione | Fidatevi di noi

Oggi a Rimini

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Tre amiche’ di Emmanuel Mouret (vos)

Alle 21 all’area Settebello musica con il Maderna/Lettimi trio

Alle 21 al Parco degli artisti la commedia dialettale di Pier Paolo Gabrielli ‘E vedve allegre’

Alle 21 all’Istituto superiore di scienze religiose performance di poesia ‘Voce del Verbo’ con Sabrina Foschini, Andrea Felli, Alessandro Giovanardi

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Follemente’ di Paolo Genovese

Alle 21 ai giardini Alba a Riccione Miscellanea Beat live

Alle 21,30 a Portoverde, Misano, Rossella Cappadone duo in un omaggio a Pino Daniele

Alle 21 in piazza Roosevelt a Cattolica il concerto jazz ‘Timeless Melodies’ di Bosco& Bachi

Alle 21 al Museo della regina di Cattolica i laboratori sulla marineria ‘Andar per mare’

Alle 21 nel cortile Mariotti a Morciano il film ‘Un mondo a parte’

Alle 21 in piazza Ganganelli a Santarcangelo Luzai live (Santarcangelo festival)

Alle 21,15 in piazza Battaglini a Verucchio il film ‘C’era una volta in Buthan’ di Pawo Choyning Dorji

Alle 21 alla Torre Saracena Carlo Lucarelli presenta il libro ‘Almeno tu’

Alle 21 in piazza Merini a Bellaria Igea Marina party per il Giro d’Italia women

Alle 21,30 in piazza Don Minzoni il concerto ‘The songwriters: il meglio del cantautorato italiano’