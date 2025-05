BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 10 maggio 2025

Oggi in edicola, 10 maggio 2025

Mercato coperto, cambia tutto: si ristruttura a stralci

Niente demolizione. Il Comune cambia rotta e punta sulla ristrutturazione per step, dopo il naufragio definitivo del progetto firmato Renco. Nelle prossime settimane verrà pubblicato un bando per individuare un gestore del mercato per i prossimi quattro anni. Scaduto l’ultimo contratto con il Consorzio degli operatori, non più rinnovabile, ora gli uffici comunali stanno valutando lo stato dell’immobile e gli interventi necessari. Fonti: ilCarlino, Corriere

Forum cittadini, eletto il primo presidente

Sono già 700 i riminesi iscritti ai dodici forum cittadini. Il Forum 11 Marecchiese (zona da Spadarolo a Corpolò) ha già il suo presidente: è Marco Succi, affiancato da Giorgio Urbinati (vicepresidente) e Milena Falcioni (segretaria). Fonte: ilCarlino

Addio Publiphono? Il Comune pensa di gestire gli annunci in spiaggia

La gestione degli annunci sonori in spiaggia potrebbe arrivare nelle mani del Comune di Rimini. La nuova regolamentazione del demanio (in vigore dal 2007) ha portato a un ricalcolo dei canoni sulla base della superficie occupata e non più sul numero di impianti. Il risultato: 614,49 metri quadrati occupati, 30mila euro l’anno richiesti e oltre 100mila euro di arretrati. Respinto il ricorso di Publiphono. Ora il Comune valuta la gestione diretta. Fonte: ilCarlino

Parco del mare, “lavori a rilento”: protestano i bagnini

“La pavimentazione non c’è, manca la ciclabile”. A lanciare l’allarme è Riccardo Ripa di Confcommercio balneari, riferendosi al tratto 7 del Parco del mare, da Marebello a Rivazzurra. La stagione turistica inizia il 17 maggio e gli operatori temono disagi. “Il turista non vuole vedere cantieri sulla spiaggia”. Chiesta un’accelerazione dei lavori. Intanto, il 14 maggio riapre il lungomare Di Vittorio, da Piazzale Don Giancarlo Ugolini fino a via La nave va. Fonti: Corriere, ilCarlino

Rapina con la mannaia in via Pascoli

Una 61enne, in visita ai genitori, si è trovata faccia a faccia con un uomo armato di mannaia: “Dammi i soldi o ti faccio male”. Lei ha iniziato a urlare, l’aggressore l’ha insultata e poi è fuggito in bici. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine. Fonti: ilCarlino, Corriere

Omicidio Mattia Minguzzi: due nuovi arresti, “era premeditato”

Mattia Ahmet Minguzzi, 14 anni, era stato accoltellato il 24 gennaio da due coetanei. Dopo giorni di agonia, è morto il 9 febbraio per le ferite riportate a reni, polmoni e cuore. Oltre ai due esecutori materiali (rischiano 24 anni), la polizia turca ha arrestato anche due istigatori che avrebbero pianificato l’agguato. In carcere anche persone che avrebbero minacciato la famiglia e vandalizzato la tomba del ragazzo. Fonti: ilCarlino, Corriere

Corda tesa in strada: condannato a 8 mesi

Nel luglio 2020 aveva teso una corda tra i due lati di via Costa a Santarcangelo. Un’auto frenò bruscamente, la scooterista che stava dietro cadde e si ruppe una gamba. Il 23enne responsabile, allora maggiorenne, è stato condannato a otto mesi (pena sospesa) e al risarcimento di 10mila euro. Fonti: ilCarlino, Corriere

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Terrore in strada con la mannaia | Qui l’amore è spettacolo

CorriereRomagna: Corda tesa, condannato | “Bagni, così non si entra”

IlPonte: Una chiesa più cattolica | Amianto killer

Oggi a Rimini

Dalle 15 in spiaggia le prove del Rimini Air Show (17,15 Frecce Tricolori)

Alle 16,30 alla Libreria di Alice Basilio Petruzza presenta ‘Figli amati male’

Dalle 18 alla Grotta Rossa l’iniziativa ‘Sguardi boliviani: immagini e racconti dal cuore dell’America Latina’ (alle 21 Desueto in concerto)

Alle 18,30 al teatro Galli consegna del premio ‘Cinema e Industria’ a Gianni Amelio, Lorenzo Mieli, Roberto Proia, Daria D’Antonio, Stefano Ciammitti, Premio Speciale per Vermiglio, Margherita Ferri. Conduce Paola Saluzzi, musica con Effe String Quartet

Dalle 20,30 al teatro Tarkovskij la premiazione di Rec film festival categoria young

Alle 15 in biblioteca a Riccione evento dedicato a Jane Austen

Dalle 19 alle 22 lungo viale Ceccarini e le vie dello shopping Riccione ‘Riccione piano e forte’ con sette pianoforti e 21 esibizioni a cura del conservatorio Rossini di Pesaro

Alle 17 in biblioteca a Misano incontro ‘Quale guerra, quale pace’ con Gigi Riva

Dalle 17 in via Dante a Misano ‘Frühlingsfest Romagna’

Dalle 23,30 al Villa delle rose di Misano serata Vita con Blackchild e dj Protein

Dalle 7,30 in corso Italia a Cattolica ‘Granfondo Squali Trek’

Alle 21 al teatro Rosaspina di Montescudo performance teatrale dulla violenza di genere ‘Sotto la pelle’ di Andrea Ferri

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria talk di Isabella Ragonese (Bff)

Dalle 18 alle 20 alla grotte comunali di Santarcangelo ‘Tra luce e ombra. Storie dal sottosuolo’

Domenica a Rimini

Dalle 10 al cinema Fulgor colazione e film (“Forrest Gump” di Robert Zemeckis e “Le ali della libertà” di Frank Darabont)

Dalle 15 in spiaggia Rimini Air Show (17,15 Frecce Tricolori)

Dalle 20,30 al teatro Tarkovskij la premiazione di Rec film festival categoria senior con l’attore Tommaso Guidi

Alle 21 al teatro Galli ‘Strega tour’ con i finalisti 2025, serata condotta da Loredana Lipparini

Dalle 7 a Riccione Paese la mostra mercato ‘Chi cerca trova’

Dalle 7,30 in piazza Roosevelt a Cattolica il mercatino Anticatt

Dalle 7,30 in corso Italia a Cattolica ‘Granfondo Squali Trek’

Dalle 17 in via Dante a Misano ‘Frühlingsfest Romagna’

Alle 16,30 al teatro Amici di Montecolombo lo spettacolo di danza ‘Anna Magnani storia d’amore e libertà’

Alle 20,30 al cinema Astra di Bellaria cerimonia di chiusura del Bellaria film festival con Lunetta Savino

Alle 16 e alle 17,30 al teatro Lavatoio, di Santarcangelo in scena lo spettacolo del laboratorio stabile ‘Tana’

Alle 21 al teatro Titano di San Marino il concerto jazz ‘Respiro’ con Joe Pisto e Fausto Beccalossi