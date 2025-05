Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 11 aprile 2024

Oggi in edicola, 11 aprile 2024

Caro carburanti e turismo

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad fa un po’ di calcoli. “Il viaggio in auto da Milano alla Riviera romagnola, sola andata, può costare, causa rincari, dai 15 ai 20 euro in più rispetto a soli pochi mesi fa”, spiega. “Se a questo aggiungiamo l’inevitabile spirale inflattiva per cui è prevedibile l’aumento dei prezzi per i prodotti trasportati, alimentari in primis, possiamo già avere una sintetica panoramica di quello già paventato da molti analisti dei trend turistici nazionali, dopo l’andamento del 2023: flessione della vacanza da parte del mercato italiano a causa della ridotta capacità di spesa (per bollette, per cibo) e crescita di quello estero” (BuongiornoRimini, Corriere).

Via della fiera, un parcheggio al posto della piscina mai realizzata

In attesa che il Piano urbanistico generale definisca la destinazione ultima dell’area in abbandono, lo spazio che si trova proprio davanti al palacongressi sarà adibito a parcheggio temporaneo. I 150 posti saranno pronti tra aprile e maggio (Corriere).

Ex delfinario, oggi il sopralluogo

“Dopo aver speso 90mila euro per rimuovere abusi edilizi già esistenti e altri 4mila euro l’anno per tre anni di canone concessorio, vorremmo riaprire, entro l’estate 2025, come “Ospedale del mare” e centro di cura e recupero tartarughe”, spiega Sauro Pari di Fondazione Cetacea. Proprio nella giornata di oggi è previsto un sopralluogo dei concessionari, il Club nautico oltre alla Fondazione, con i tecnici del Comune per “verificare lo stato delle cose e pianificare il futuro” (Corriere).

Il vescovo Nicolò Anselmi alla Giornata della visibilità trans gender

Il fatto “ha creato perplessità e imbarazzo anche in parte della comunità cristiana”, rileva il settimanale ilPonte. “Probabilmente dobbiamo camminare ancora, ma la strada che il Vangelo e Gesù ci hanno indicato è quella di accogliere veramente tutti”, così ha spiegato il vescovo la sua presenza all’iniziativa. “È lo stile di Gesù nel Vangelo, con le donne, i lebbrosi, i samaritani, le prostitute, i bambini, i diversi e gli ultimi per le regole del mondo di allora. Frequentarli ed accoglierli non significa necessariamente condividerne le scelte, ma smettere con l’atteggiamento di chi – da ‘puro’ – si distingue”, sottolinea ilPonte.

Verso le elezioni europee, Rimini fuori strada?

Storicamente Rimini è stata il nodo dei traffici e delle vie che dal sud e dal centro Italia si dirigevano verso i territori del nord-est e l’Europa centrale e del nord. Oggi può ancora essere uno dei nodi della modernizzazione del sistema adriatico e del futuro della regione adriatica nel contesto europeo? L’analisi sul settimanale ilPonte.

Festa della polizia

L’anno scorso, la questura di Rimini ha svolto 6.241 interventi, soprattutto in risposta alle chiamate al 112. Sono stato interventi delle volanti per il 40 per cento legati a liti e conflitti. Sempre nel 2023 sono stati emessi 100 fogli di via obbligatori, 52 avvisi orali, due sorveglianze speciali, 19 daspo urbani.

Sono stati eseguiti dalla squadra mobile 10 provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti maltrattanti e 27 misure cautelari (ilCarlino, Corriere).

Spie turche a Rimini

Dopo l’arresto a Rimini del boss turco Baris Boyun e di un suo complice svizzero, l’attenzione in riviera resta alta a seguito delle tensioni tra Italia e Turchia. Da un lato non è mai stata chiarita la presenza di Boyun in Romagna, dall’altro la scorsa estate a Milano Marittima, su mandato di cattura turco, è stato arrestato Yildirim Kaya, ritenuto autore di attentati terroristici (ilCarlino).

Il palacongressi di Riccione

L’attuale presidente del consiglio comunale non vuole fare il presidente della New Palariccione, la società di gestione del palacongressi che a breve vedrà rinnovare i suoi vertici. “La poltrona del Palas mi è già stata offerta per due volte nei mesi scorsi, sia prima che addirittura dopo il commissariamento, e per due volte la mia risposta è sempre stata la stessa e cioè no”, ribadisce Gobbi. Attualmente la New Palariccione è guidata da un’amministratrice unica, Eleonora Bergamaschi, ma il Pd vorrebbe ripristinare un cda con presidente (ilCarlino).

Elezioni a Misano

“Scendo in campo con Tonini”. Lo dice la leghista Veronica Pontis, certa che il suo partito sia con lei. “È da oltre un anno che si ragiona sul miglior progetto a cui portare il nostro contributo. Abbiamo accolto l’invito di Marcello ragionando su competenze e persone, non sulle bandiere. Abbiamo scelto di appoggiarlo per portare un reale cambiamento a Misano”, rivela. Fratelli d’Italia sta intanto preparando una sua lista. “Non rappresenta il centrodestra. Se avranno un candidato, che sia Mignani o Pensalfini, non sarà il candidato del centrodestra”, precisa Pontis (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Salute, arriva il primo cau in città | La corsa del futuro

CorriereRomagna: Favori alle pompe funebri. Assolti due necrofori | Polizia, la città in festa

IlPonte: Dignità infinita | Tutti in campo

Oggi a Rimini

Alle 11,30 al molo di levante del porto di Rimini ‘Giornata del mare e della cultura marinara’

Alle 20,45 in sala Manzoni l’ex magistrato Gerardo Colombo parla di Costituzione

Alle 21 in cineteca presentazione del libro ‘Memorie’ dedicato alla figura di Amelia Pincherle Rosselli

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Bande de filles’ di Céline Sciamma (vos)

Alle 17,30 alla galleria Santacroce di Cattolica inaugura il ‘Cattolica fumetti festival’

Fonte: BuongiornoRimini.it