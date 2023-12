Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 11 dicembre 2023

Oggi in edicola, 11 dicembre 2023

Stalking, a Rimini il primo caso punito con la legge Roccella

Aveva appena finito di scontare la pena di un anno e mezzo per stalking e sabato è tornato dalla ex, l’ha inseguita e ha tentato di sfondarle il finestrino dell’auto. Rifugiatasi in un distributore, la donna è riuscita a chiamare il 112. Il 49enne è ora sottoposto a un provvedimento urgente di divieto di avvicinamento. Dovrà stare sempre lontano almeno un chilometro dalla donna, sia che lei si trovi a casa, al lavoro, a casa dei genitori, a casa del suo nuovo compagno (ilCarlino, Corriere).

Sorpreso dalla bufera

Damiano Tramontano, 31enne di Coriano, si trovava sabato al Passo Pietra Tagliata Ghiaccioni, nel Reggiano. Verso le 19, temendo il rischio di una slavina, ha dato l’allarme. Soccorso alpino e vigili del fuoco lo hanno trovato dopo le 2 di notte. I controlli in ospedale hanno accertato che le sue condizioni sono rassicuranti. “Sono rimasto 8 ore steso nella neve e nel ghiaccio. Non starei a raccontarla se non avessi avuto un buon sacco a pelo” (ilCarlino, Corriere).

Capodanno da “tutto esaurito”

Le prenotazioni superano di 11 punti in percentuale lo stesso periodo del 2022, “viaggiando verso il 70% rispetto al 58% dello scorso anno”, spiega Antonio Carasso di Promozione alberghiera. A metà novembre l’occupazione superava il 40% e sono “già sold out gli hotel che offrono la pensione completa con pacchetti da 2-3 giorni di permanenza”, spiega Patrizia Rinaldis di Federalberghi. Incoraggianti i risultati del lungo week end appena trascorso tra eventi di varia natura e la “magia del Natale” (ilCarlino).

Gas e luce, l’era del mercato libero

Il 31 dicembre finisce in Italia l’era del mercato tutelato per la fornitura di gas e luce. Sia per il gas sia per la luce, per gli utenti vulnerabili, in condizioni economicamente svantaggiate o con disabilità o con età superiore ai 75 anni, così come per le utenze in strutture abitative di emergenza a seguito di calamità, il venditore continuerà ad erogare la fornitura con il servizio di tutela. Per tutti gli altri: per il gas, se non faranno una scelta entro fine anno, rimarranno con il vecchio gestore ai prezzi previsti dall’Autorità; per la luce, da aprile, quando scatteranno le nuove tariffe, gli utenti saranno suddivisi in categorie e verrano assegnati ai nuovi gestori attraverso aste (Corriere).

Oltremare, è morta la delfina Pelè

Aveva 59 anni. E’ stata una delle delfine più longeve d’Europa. Nata in Texas, era arrivata a Riccione nel 1972. E’ stata chiamata come il campione brasiliano per la sua abilità nel giocare con la palla (Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 9 nel tempio malatestiano esposizione del Presepe in resina

Alle 17 nella cineteca Gambalunga l’incontro ‘Rompiamo gli schemi! Disuguaglianze di genere, stereotipi e trasformazione dei ruoli nel mondo dei fumetti, games e cartoon’

Alle 20,30 al Birrodromo serata di musica e solidarietà ‘Desideriamo la pace. Diamole volti, i nostri’ con Lorenzo Semprini, Davide Cortellini e Enrico Moscatelli

Alle 21 al teatro degli Atti concerto ‘Natale in jazz’ con la A.B Rimini Big Band

Alle 21 al cinema Fulgor proiezione il film Amarcord e presentazione del libro ‘Amarcord story’ di Nicola Bassano

Alle 21,30 al Nelson’s concerto jazz ‘Welcome To The Django Quartet’

