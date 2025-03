Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 11 dicembre 2024

Oggi in edicola, 11 dicembre 2024

Vaccino anticovid, annullate le multe ai no vax

Sono 40mila in Emilia Romagna le persone che godranno dell’ultima decisione del governo Meloni: la cancellazione delle multe comminate a chi durante l’emergenza pandemica da coronavirus si era rifiutato di vaccinarsi. Si trattava di sanzioni “simboliche” da 100 euro. Per il riminese, si parla di 3mila ricorsi al giudice di pace che risultano così di fatto azzerati (ilCarlino, Corriere).

Medici con l’“amaro in bocca”

“Lascia un po’ di amaro in bocca se pensiamo a tutte quelle persone che in un momento drammatico della nostra storia hanno fatto il proprio dovere. Persone che ora invece si vedono di fatto messe sullo stesso piano di chi al dovere è venuto meno”, commenta il presidente dell’ordine dei medici Maurizio Grossi (ilCarlino).

Regione: è il giorno della giunta

“Sorprenderò”, ha detto alla viglia Michele De Pascale. Il nuovo presidente della giunta regionale si appresta a presentare oggi la sua squadra. La delega alla sanità dovrebbe andare a un tecnico, Massimo Fabi, classe 1958, attuale commissario straordinario dell’Asl di Parma e direttore generale di Azienda Ospedaliero-Universitaria della città. Tra gli altri nomi dati per certi, quelli della sindaca di Bertinoro Gessica Allegni e del ravennate Giovanni Paglia. Tra i favoriti anche Stefano Caliandro, Irene Priolo, Silvia Piccinini. Tra le conferme, il piacentino Vincenzo Colla e il reggiano Alessio Mammi (Corriere).

E Rimini?

Alla capitale delle vacanze spetterebbe la delega al turismo, in alternanza con Ravenna (che negli ultimi anni ha contato su Andrea Corsini). Tra i nomi dati per certi nella nuova giunta regionale c’è sempre stato anche quello dell’ex sindaca di Santarcangelo Alice Parma, reduce da un buon successo alle urne. Parma, però, ad alcuni sembra ancora troppo giovane per una delega che ha un certo peso sull’economia. e così nelle ultime ora sta circolando anche il nome di Roberta Frisoni (ilCarlino).

Una rotonda per Pantani

Sarà una rotatoria interna alla città ad ospitare la grande statua progettata da Aldo Drudi in omaggio al campione del ciclismo mondiale Marco Pantani. Lo rende noto l’assessore del comune di Rimini Mattia Morolli. L’opera esposta nella piazza sull’acqua in occasione del passaggio del Tour de France il 29 giugno tornerà visibile nei primi mesi del nuovo anno. “Quando la togliemmo, dicemmo che avremmo individuato un luogo consono, in grado di onorare al meglio il nome di Marco. E lo avremmo individuato d’intesa con la famiglia e con mamma Tonina, che ad inizio 2025 incontrerò a Cesenatico”, conferma l’assessore (Corriere).

Delitto Paganelli, nuovo sopralluogo in via del Ciclamino

Ieri pomeriggio, sotto la pioggia, inquirenti e super consulenti si sono ritrovati in via del Ciclamino. Obiettivo del nuovo sopralluogo è stato testare le riprese della cam3 della video sorveglianza della farmacia del Villaggio San Martino. Quella che subito dopo l’omicidio della signora Pierina Paganelli, ha ripreso un uomo passare lì davanti. Un uomo che secondo la procura è Louis Dassilva, unico indagato, ma in cui si è riconosciuto anche un abitante del posto. Saranno chiamati tutti e due a ripercorrere quel tratto, probabilmente in gennaio, per ottenere registrazioni da confrontare con le immagini del 3 ottobre 2023. Ieri, telecamera in azione e luci natalizie spente in tutto il quartiere, si è svolta una specie di prova generale (ilCarlino, Corriere).

Cade in bici in piazza Malatesta, famiglia risarcita

Attilio Gambetti è il 78enne di Reggio Emilia che morì nell’ottobre del 2021 a seguito di una caduta in bicicletta nel cantiere di piazza Malatesta. La caduta procurò all’uomo non solo la rottura delle due vertebre cervicali, ma anche un attacco cardiaco. Forse il gradino che l’uomo non ha visto e che ha provocato la caduta non era adeguatamente segnalato ed è per questo che è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo in Procura su cui al momento risultano iscritti come indagati tre dipendenti del Comune e il rappresentante legale del consorzio temporaneo di imprese che aveva eseguito l’opera. L’amministrazione comunale riminese ha approvato una delibera che dispone di 530mila euro in favore degli eredi ai quali però si chiederebbe di rinunciare alla costituzione di parte civile nel processo penale (Corriere).

Ladri di cucine all’ex Caffè delle rose

Era pronto a riaprire venerdì con un nuovo nome ‘Belfed’ e una nuova mission: birreria. Ma nella notte tra domenica e lunedì una banda di ladri è entrata indisturbata dall’assenza di allarmi antifurto e ha avuto tutto il tempo di smontare la cucina e portarsela via. C’è un precedente simile, due settimane fa a Montescudo. Ignoti hanno smontato i pannelli dai tetti di dieci case in cui proprietari si sarebbero trasferiti dopo pochi giorni (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 18 al teatro degli Atti welcome party per l’Attico, rassegna di musica incontri e feste

Alle 20,30 al Multiplex Emiliano Corapi e Matteo Oscar Giuggioli presentano il film ‘Suspicious minds’

Alle 21 al teatro Galli Silvio Orlando in ‘Ciarlatani’ di pablo Remon

Alle 21 al Teatro della regina di Cattolica in scena a ‘Aria tango… bolero’ in omaggio a Micha van Hoecke

Alle 20,30 al Supercinema di Santarcangelo ‘La sera al festival’ con Francesca Comencini, Margherita Ferri, Maurizio Zaccaro e Samuele Sbrighi, a seguire il film ‘Il tempo che ci vuole’ di Francesca Comencini

