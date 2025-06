BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 11 giugno 2025

Oggi in edicola, 11 giugno 2025

Delitto Paganelli, chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva

Il giudice per l’udienza preliminare Raffaele Deflorio ha fissato per il 23 giugno l’udienza preliminare per Louis Dassilva, 35enne senegalese accusato dell’omicidio della 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Il sostituto procuratore Daniele Paci ha chiuso le indagini il 12 maggio e ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio volontario aggravato da motivi abbietti, crudeltà, premeditazione e per aver agito in orario notturno approfittando di condizioni che hanno impedito la possibilità di difesa della vittima. Il processo potrebbe iniziare a metà settembre davanti alla Corte d’Assise a Rimini (ilCarlino, Corriere).

Assalto alla gioielleria

Erano più o meno le 3,30 della notte tra lunedì e martedì. Gli abitanti tra corso Garibaldi e piazza Tre Martiri sono stati svegliati dal forte boato dell’auto rubata, una Lancia Y, che due malviventi hanno usato per sfondare la vetrina della gioielleria Benvenuti. Subito è scattato l’allarme e sono partite le segnalazioni al 112, ma poco prima i ladri, cappellino in testa e scaldacollo sul viso, avevano manomesso la videosorveglianza spostando l’inquadratura della telecamera. Sono fuggiti via a piedi, dopo aver preso i gioielli in vetrina. Dentro non sono riusciti a entrare proprio a causa della devastazione che hanno creato (ilCarlino, Corriere).

Paesani: “Il fatto non sussiste”

Assolti perché “il fatto non sussiste” i fratelli Lucio e Claudio Paesani, accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato assieme al padre Luciano. Erano indagati per un finanziamento destinato al progetto di riqualificazione dell’hotel Vasco a Viserba. I fondi, secondo gli inquirenti, non sarebbero stati utilizzati come previsto. I Paesani, che hanno parzialmente restituito il finanziamento, si difendono: nessuna truffa, solo ritardi dovuti a difficoltà burocratiche durante la pandemia (ilCarlino, Corriere).

Carcere: finanziati i lavori alla prima sezione

La prima sezione della casa circondariale di Rimini è da tempo in tali cattive condizioni che il magistrato di sorveglianza accorda sconti di pena ai detenuti reclusi. Del progetto di ristrutturazione e recupero ne ha parlato il ministro della Giustizia Carlo Nodio in risposta all’interrogazione della senatrice di Fdi Mimma Spinelli. “Nel programma di edilizia penitenziaria 2024 è stato inserito un intervento specifico di manutenzione straordinaria” da un milione di euro, ha spiegato il ministro. Ultimata la progettazione esecutiva, è ora in corso l’attività di verifica (ilCarlino, Corriere).

Case protette, accolte 282 vittime nel 2024

Secondo i dati disponibili, il Centro antiviolenza del Comune di Rimini nel 2024 ha accolto 282 donne vittime di violenza. Di queste, 39 accompagnate da 33 minori, sono state ospitate nelle strutture con indirizzo sconosciuto, che l’amministrazione sta potenziando. È stato varato in questi giorni un progetto per ospitare in un’abitazione temporanea per donne vittime di violenza, fino a 4 persone o 2 nuclei familiari. Il costo dell’intervento di manutenzione straordinaria è pari a 80mila euro (ilCarlino, Corriere).

Fondi regionali per l’ex colonia Enel

Il recupero dell’ex colonia Enel di Rimini è tra i 28 progetti finanziati dalla Regione con 1.250.000 euro attraverso il ‘Bando rigenerazione urbana 2024’. La cifra corrisponde al “massimo previsto dal bando, che coprirà il 50%” dell’investimento, spiegano dal Comune. “Le risorse assegnate permetteranno la realizzazione di un intervento strategico per la città, nella prospettiva di trasformare un luogo abbandonato da decenni in uno spazio pubblico multifunzionale, fruibile dalla comunità e dai visitatori” (ilCarlino, Corriere).

Spiaggia, il decreto concessioni continua a ritardare

La legge Fitto, che prevede bandi pubblici per la gestione delle spiagge, richiedeva l’emanazione entro marzo 2025 di un decreto sugli indennizzi da riconoscere ai bagnini uscenti. A oltre due mesi dalla scadenza, però, il decreto non è stato emanato. “Visto l’enorme ritardo, abbiamo provato a sondare gli uffici dello Stato anche la scorsa settimana senza ottenere rassicurazioni né certezze sui tempi”, commenta l’assessora Valentina Ridolfi. “Il ministro Salvini ci disse che avrebbe riconosciuto il valore aziendale degli stabilimenti balneari e che, per non incappare in eventuali bocciature da parte della giustizia amministrativa e passare indenne in Europa, avrebbe fatto tutti i passaggi possibili. Passaggi che potrebbero aver rallentato il varo del decreto”, spiega Mauro Vanni di Confartigianato Imprese Demaniali (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 15,30 al cinema Tiberio presentazione del Piano generale di inclusione del comune di Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Aragoste a Manhattan’ di Ruizpalacios

Alle 21 al teatro Galli il concerto per Rimini Autismo ‘Ritmi di jazz, note di solidarietà’ con Mondaino Youth Orchestra, Mauro L. Porro, coro lirico Galli

Alle 21 a piazza Pascoli a Viserba musica da ballo con Fuoriorario

Alle 21,30 alla chiesa del Suffragio concerto d’organo con Alessio Corti

Alle 21 al palacongressi a Riccione il monologo di Enrico Galiano ‘Meglio veri che perfetti’ (Festival del fundraising)

Alle 21 al Parco del sole di Misano musica da ballo con l’orchestra ‘Claudio Cavalli’

Alle 21,30 in piazza della Repubblica a Misano ‘Kids show’

Alle 21 dalla Pro loco di Santarcangelo partenza del tour medievale alle grotte e al borgo ‘Madonne Malatesta’