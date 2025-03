Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 11 settembre 2024

Dassilva, scontro sul video

A confermare che l’uomo nel video indicato dalla procura di Rimini come prova regina nelle indagini sulla morte della signora Pierina Paganelli è Louis Dassilva è l’intelligenza artificiale. Le immagini della sera del delitto sono state comparate con altre in cui Dassilva viene ripreso camminando nelle stessa direzione e la compatibilità è risultata molto elevata, in particolare quella del braccio (ilCarlino, Corriere).

Il vicino di casa

La difesa di Louis Dassilva continua a negare che sia lui nel video e per un attimo è sembrato potessero esserci testimoni a confermare la sua versione. Una donna residente in zona aveva raccontato alla polizia di essere stata al bar di via del Ciclamino insieme al marito la sera dell’omicidio e di essere rientrata alle 21,30 circa. L’uomo era rincasato circa un’ora dopo, ma interrogato dalla squadra mobile ieri pomeriggio ha dichiarato di non riconoscersi nel video (ilCarlino, Corriere).

Calo delle vocazioni, risponde don Cristian Squadrani

“Il calo è in atto da tempo e si riscontra un po’ ovunque, ma d’altra parte si hanno anche controtendenze in zone o diocesi in cui 20-25 anni fa i numeri erano nulli o al massimo di una o due unità”. Lo spiega al Corriere Romagna don Cristian Squadrani, referente della diocesi per il seminario. Rispetto al fenomeno, ad ogni modo, “potenzieremo il ruolo di diaconi e fedeli” (Corriere).

Processo Carim, l’Appello conferma le assoluzioni

La Corte d’appello ha confermato le assoluzioni di primo grado per i 19 imputati nel primo processo di Cassa di Risparmio di Rimini. I giudici hanno quindi dichiarato inammissibile il ricorso presentato alla procura da centinaia di parti civili per le accuse di associazione a delinquere e falso in bilancio del 2009 e ha rigettato il capo di falso in bilancio del 2010 (ilCarlino, Corriere).

Eni deve pagare l’imu

Il 12 agosto la Corte di giustizia tributaria di Bologna ha accolto il ricorso del Comune di Rimini per le imposte relative al 2016 e al 2017: Eni di versare i 5,5 milioni richiesti dall’amministrazione. In primo grado era invece stato accolto il ricorso di Eni, ma nel frattempo è stata itrodotta la nuova Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, con cui è stato riconosciuto il diritto dei Comuni a pretendere la tassa sugli impianti (ilCarlino, Corriere).

Usato contro il ‘caro scuola’

Quest’anno i prezzi dei libri scolastici segna un aumento del 3 per cento rispetto al 2023 e dell’8,1 per cento sul 2022. “Non è una novità. Ed è per questo motivo che molti genitori scelgono il mercato dell’usato”, spiega Pasquale Caimi, titolare della libreria Caimi Store a Rimini. il risparmio sarebbe del 40 per cento (ilCarlino).

Da Italia Viva a Orizzonti

L’ormai ex referente riminese di Italia Viva, Giorgia Bellucci, annuncia la sua adesione a Orizzonti Liberali. “Mi dimetto dal ruolo di presidente provinciale di Italia viva. E con me si dimette anche tutta la dirigenza locale: Luca Signorini, il presidente della zona sud; Andrea Ferrando, presidente zona nord; Andrea Arlotti, membro di cabina di regia regionale”, annuncia. La decisione arriva in disaccordo con il leader Matteo Renzi e la sua scelta di aderire “stabilmente alla coalizione di centrosinistra, per noi sbagliata nel metodo e nel merito” (ilCarlino, Corriere).

Elezioni regionali e Pd, è Petitti la più votata

Emma Petitti, riminese presidente dell’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, è risultata la più votata dalle elezioni che si sono svolte nelle ultime settimane nei circoli del capoluogo. “Dagli 8 circoli in cui si è deciso di votare, sono emersi questi risultati: Petitti 93 voti, Rossi 64, Gnoli 33, Carminucci 28, Casadei 23”. Petitti e Nadia Rossi, quindi, sembrerebbero vicine alla candidatura definitiva (ilCarlino, Corriere).

Elezioni regionali e Forza Italia, intervista a Giorgio Pruccoli

“Forse è la politica che è cambiata, perché io sono sempre lo stesso”. Giorgio Pruccoli ex sindaco di Verucchio del Pd è ora candidato consigliere regionale per Forza Italia a sostegno di Elena Ugolini presidente. “Se devo tornare a impegnarmi, coincido più qui che altrove”, ribadisce (Corriere).

