BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 12 giugno 2024

Oggi in edicola, 12 giugno 2024

Eletti, il giorno dopo: Giorgetti

Filippo Giorgetti confermato sindaco a Bellaria spiega come sia riuscito a sbaragliare gli sfidanti. “Va sottolineato che a Bellaria c’è un clima politico e amministrativo che il centrodestra ha consolidato negli anni”, commenta Giorgetti. Qual è il segreto dei sindaci? “Per le elezioni comunali servono moltissima aderenza e appartenenza al territorio, all’identità della propria comunità, più che l’appartenenza politica”, spiega Giorgetti. “La logica di imporre candidati ’di fuori’ non paga. La politica non si può inventare” (ilCarlino).

Eletti il giorno dopo, Sacchetti

Il neo sindaco di Santatcangelo si abbandona a un ultimo commento da segretario Pd, ruolo ricoperto fino a poche settimane fa. “Abbiamo perso Saludecio, è vero, ma ci siamo ripresi Montegridolfo. A Bellaria, dove il nostro candidato Ugo Baldassari ha fatto il massimo, purtroppo non c’era partita”. La svolta nel Pd riminese. “Questi risultati sono arrivati grazie a una ritrovata unità e al lavoro di squadra. Una svolta arrivata nel 2021 quando Emma Petitti e Jamil Sadegholvaad, entrambi in corsa per la candidatura a sindaco di Rimini, dopo mesi di tensioni hanno trovato un accordo” (ilCarlino).

Il consiglio comunale di Santarcangelo

La composizione dovrebbe essere questa: per la maggioranza, accanto al sindaco, Luca Paganelli, Emanuele Zangoli, Sofia Balducci, Alessandro Astolfi, Veronica Tonti, Michela Mussoni e Marco Fabbri (Pd), Pamela Fussi e Tiziano Corbelli (Più Santarcangelo), Patrick Francesco Wild per PenSa-Una Mano per Santarcangelo; in minoranza vanno Barnaba Borghini, Jenny Dolci e Gabriele Stanchini (Alleanza Civica), Luigi Berlati, Italo Piscitelli e Daniela Borghesi di Fratelli d’Italia (Corriere).

Parco del mare, lavori in corso

A Marebello, tra piazzale Gondar e via Siracusa, i lavori sono ancora in corso ma la stagione balneare è già iniziata e i bagnini pressano l’amministrazione comunale. La fine dei lavori è fissata a fine giugno e ieri la giunta comunale ha approvato un finanziamento di 700mila euro per la realizzazione di accessi al mare, rampe e scale di raccordo tra la passeggiata e l’arenile. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra gli stabilimenti 89 e 100, vale a dire quelli sul lungomare Giuseppe di Vittorio (ilCarlino, Corriere).

Delitto Paganelli, la guerra dei consulenti

Dopo la nomina a consulente di Roberta Bruzzone da parte dell’avvocato di Louis Dassilva, per ora l’unico indagato, arriva quella dell’ex capo dei Ris Luciano Garofalo come consulente della difesa di Manuela Bianchi. Rispetto all’assassinio di Pierina Paganelli parla di “omicidio organizzato, dove chi ha ucciso evidentemente conosceva gli orari e le abitudini di Pierina. Anche se quel che mi colpisce di più di questo caso è sicuramente la banalità del male. Pierina infatti era una persona perbene, rispettabile e rispettata, contro la quale è stato fatto del male senza un motivo apparente” (ilCarlino, Corriere).

Rissa tra pusher a Miramare

Alle 19 circa di lunedì “7-8 tra magrebini e africani, alcuni di loro impugnavano bottiglie e cocci a mo’ di arma, altri dei coltelli. Se le davano di santa ragione”, racconta un albergatore. Un altro aggiunge: “Ci sono bande di extracomunitari dedite allo spaccio, cosa che avviene anche in pieno giorno sotto gli occhi di tutti, con passaggi di mano di ’strani pacchetti’ lasciati in qualche fioriera. Persone che si ubriacano spesso e volentieri, e poi iniziano a litigare violentemente o a picchiarsi per affermare il proprio dominio in una certa zona” (ilCarlino).

300 rinforzi in arrivo

Dal 1 luglio al 1 settembre gli organici di polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza saranno rinforzati con l’arrivo di 286 agenti. Si aggiungono alle 8 unità in forza alla polizia stradale di Rimini, operative dal 17 giugno, e al rinforzo di 6 agenti per la Polfer della stazione di Riccione. La guardia di finanza disporrà anche di 2 unità navali (guardacoste/vedetta), con l’ausilio di 16 militari, in alcuni periodi del mese di agosto. Non si escludono ulteriori rinforzi in occasione di grandi eventi, come Notte Rosa e Meeting (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Giancarlo Pari, ricerche sospese

Da lunedì sono sospese le ricerche del 77enne affetto da Alzheimer scomparso da Rimini la mattina dle 3 giugno. Riprenderanno nel momento in cui arriverà una segnalazione verificata e ritenuta attendibile (ilCarlino, Corriere).

E’ morto il patron di Valleverde

Armando Arcangeli aveva 80 anni. Con la sua azienda produceva calzature ed era arrivato a fatturare cento milioni l’anno. Tutto era iniziato negli anni Settanta nella zona artigianale di Coriano, poi era crollato sotto i colpi della crisi ed erano arrivate anche questioni giudiziarie. I funerali si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Innocenza a Montetauro (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Albergatori sotto assedio dei pusher | Il mondo ai suoi piedi

CorriereRomagna: Il Pd non è il primo partito, ma vince con i sindaci | “Niente test, non capisco perché”

Oggi a Rimini

Alle 10,30 in biblioteca Gambalunga ‘Storie sul tappeto’ (0-12 mesi)

Alle 19 a porta galliana inaugurazione del nuovo ristorante Lowengrube

Alle 21 al teatro Galli di Rimini incontro ‘Westmorland. La nave rubata e il tesoro del Grand Tour’ a cura di Massimo Pulini e Sabrina Foschini (Biennale del disegno)

Alle 21 in piazza Pascoli a Viserba musica da ballo

alle 21 in piazzale Adamello a Rivabella Medini – Artisti di strada

Alle 21 al Rio Grande di Bellaria Chicco Capiozzo Trio live

Alle 21 a Bellaria, in viale Guidi ‘Mezzi mirabolanti’, in viale Ennio la sfilata di Baby T-Rex (Settimana dei bambini)

Alle 21 al bagno Oasis 70 di Cattolica Gianluca Morozzi presenta il libro ‘Che fine ha fatto la neve?’