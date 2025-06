BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 12 giugno 2025

Oggi in edicola, 12 giugno 2025

Via Bassi, il progetto riprende forma

Sulle ceneri della ex mai nuova questura sarà costruito anche uno studentato, oltre al supermercato Esselunga. La realizzazione del servizio era presente già nella prima proposta di Asi Rimini Life per l’area in abbandono ed è stata inserita nell’accordo di programma per l’intervento di rigenerazione del comparto urbano di via Ugo Bassi, discusso ieri in commissione urbanistica. La struttura sarà alta tra i 5 e i 6 piani e dovrebbe garantire un centinaio di posti letto. Previsti nell’area anche 36 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, un nuovo parco pubblico, interventi alla viabilità (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Gente di Rimini, un piano generale per l’inclusione

Presentato il nuovo Piano generale di inclusione sociale e contrasto all’isolamento del Comune di Rimini. “Puntiamo a costruire una città sempre più inclusiva e in grado di dare a tutte e tutti le stesse opportunità… una città dove nessuno resta indietro e dove il terzo settore continua ad avere un ruolo prezioso e insostituibile”, spiega l’assessore Kristian Gianfreda. Il piano prevede azioni per migliorare l’accessibilità dei luoghi, favorire l’inclusione lavorativa e non solo, il sostegno a forme di co-housing e vicinato elettivo, la valorizzazione di luoghi di comunità come spazi di prossimità e inclusione (ilCarlino, Corriere).

Muore per l’infezione presa in ospedale

Ricoverato all’ospedale Infermi di Rimini per insufficienza respiratoria, un ottantenne morì nel 2018 dopo aver contratto un’infezione da stafilococco resistente e un’endocardite, probabilmente sviluppate durante il ricovero o un intervento chirurgico per un’ulcera da decubito. Dopo sette anni e una lunga battaglia legale, il tribunale ha riconosciuto gravi responsabilità dell’Asl Romagna e disposto un risarcimento di oltre 1,5 milioni di euro alla moglie, ai figli e ai nipoti. L’Asl potrà ancora fare ricorso (ilCarlino, Corriere).

Investita, muore: è caccia al pirata

La donna camminava lungo viale Settembrini a Riccione quando un veicolo in arrivo a forte velocità l’avrebbe colpita alle spalle. Dopo l’impatto, la 55enne è riuscita a trascinarsi ai margini della carreggiata in cerca di riparo, ma avrebbe poi sbattuto la testa sul muretto di un giardino ed è stata trovata senza vita da una passante. Il fatto è accaduto ieri mattina poco prima delle 9 all’incrocio con viale Galliano. I carabinieri indagano per omicidio stradale, il pubblico ministero Daniele Paci ha chiesto l’autopsia sul cadavere per accertare le cause del decesso (ilCarlino, Corriere).

Uno Bianca, esposto dei familiari delle vittime

I familiari delle vittime della Uno Bianca hanno presentato un esposto alla procura di Bologna per chiedere agli inquirenti di indagare su alcune questioni rimaste ancora oscure. Si fa riferimento in particolare al registro dell’armeria di via Volturno, assaltata da Roberto Savi e un’altra persona il 2 maggio 1991. Fecero due vittime, Pietro Capolungo e Licia Ansaloni, e per anni si è pensato che ad accompagnare Roberto fosse stato il fratello Fabio. Fabio però non corrispondeva all’identikit. Quando sono stati cancellati quei nomi sul registro? E a chi corrispondono? (Quotidiano Nazionale).

Autostrade blocca l’eolico

Autostrade per l’Italia si unisce al coro di no all’impianto eolico “Badia del Vento”, previsto a Badia Tedalda, sul Monte Loggio tra Toscana e Valmarecchia. Il motivo? “L’A1 non è idonea a trasporti eccezionali di pale lunghe 70 metri”, spiega un documento inviato alla Regione Toscana, che ha autorizzato l’impianto, osteggiato invece dalla Regione Emilia Romagna. “Come si può pensare di far passare questi carichi su strade di montagna e sentieri tra i boschi?”, chiede il comitato Appennino Sostenibile, che invoca un tavolo condiviso per decidere (ilCarlino, Corriere).

Coriano, Arpae: “Nessuna contaminazione”

Nessuna contaminazione ambientale dopo l’incendio del 1 giugno nell’area esterna all’impianto di vagliatura plastica vicino al termovalorizzatore di Raibano: lo conferma Arpae, che esclude microinquinanti in aria, acqua e suolo. Ma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini, chiede più sorveglianza h24 e migliori tecnologie per selezionare i rifiuti. All’incontro con Herambiente erano presenti anche i sindaci di Riccione e Misano. Herambiente accetta di collaborare a un Protocollo di sicurezza condiviso col Comune (ilCarlino, Corriere).

Nuovo viale Ceccarini, domani l’inaugurazione

Domani alle 21 si inaugura il primo tratto del rinnovato viale Ceccarini: una promenade in travertino con sedute scultoree, palme e giochi di luce. «Un’oasi urbana affacciata sul mare Adriatico», spiega il Comune. Dopo i saluti della sindaca Angelini e la presentazione del progetto, la serata si chiuderà con un live set del musicista Tristram. Ma il Consorzio Ceccarini avverte: “Il cantiere è già in ritardo e i prossimi stralci saranno più complessi”. Preoccupa anche la gestione dei flussi: “Non vogliamo allontanare la gente dalle vetrine” (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Prende infezione in ospedale e muore | Uccisa in strada, caccia al pirata

CorriereRomagna: Travolta e uccisa a 55 anni da un pirata della strada | Barzageddon sul caso Pierina

Oggi a Rimini

Alle 18 in cineteca Enzo Pirroni presenta ‘Riminesità. Storie, personaggi e memorie di una città senza tempo’

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer’

Alle 21 al cinema Fulgor il regista Aureliano Amadei sarà presente alla proiezione del film ‘I nipoti dei fiori’

Alle 21 nell’area Settebello Lindy Hop Night e i Black Coffee Groove Espresso Quintet

Alle 21 al Parco degli artisti la commedia dialettale ‘Un amòr fura ad stasòn’

Dalle 21 in piazza Sacchini a Torre Pedrera ‘Romagna mia: festa folkloristica’

Dalle 20,30 sul piazzale del porto di Riccione la Festa della rustida

Alle 18 a Pennabilli il Festival internazionale di arti performative