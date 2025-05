BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 12 maggio 2025

Oggi in edicola, 12 maggio 2025

Frecce Tricolori, migliaia in spiaggia per lo show

Giornata di festa ieri a Rimini, dove migliaia di persone hanno affollato la spiaggia per assistere all’air show delle Frecce Tricolori. Nonostante l’assenza di due aerei nella formazione, ridotta a 8 unità per via dell’incidente della scorsa settimana a Pantelleria, lo spettacolo è stato emozionante. Affollati bar e stabilimenti balneari rimasti aperti per l’occasione (ilCarlino, Corriere).

Sempre più pensionati soli e in difficoltà

“Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 10 anziani si rivolgono ai nostri uffici per chiedere aiuto: almeno il 90% lo fa per problemi economici”. A parlare è Milena Benvenuti dello Spi-Cgil di Marebello, che lancia l’allarme sulla crescente povertà tra i pensionati. Pensioni basse, caro-bollette, alimentari aumentati del 30%, spese per la casa e per i farmaci mettono a dura prova la sopravvivenza. “Non ce la fanno più. Molti sono costretti a rinunciare perfino a curarsi” (Corriere).

Omicidio Paganelli, indagini al termine

Entro la settimana la procura di Rimini chiuderà le indagini sul delitto Paganelli, aprendo la strada alla richiesta di rinvio a giudizio per i due indagati: Louis Dassilva, accusato di omicidio volontario, e Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento. Il prossimo 22 maggio il tribunale del Riesame deciderà sulla nuova richiesta di scarcerazione avanzata dai legali di Dassilva. Intanto, oggi davanti al tribunale è prevista una manifestazione a sostegno dell’indagato senegalese (ilCarlino).

Criptovalute, nei guai il consulente dello stilista Serafini

Lo stilista Lorenzo Serafini, direttore creativo del gruppo Aeffe dallo scorso ottobre, ha denunciato il proprio consulente finanziario. Vittorio Migani, 51 anni, riccionese, lavorava per una società d’investimenti con sede a Londra e ora è a processo per truffa ed esercizio abusivo della professione. Secondo la denuncia, Serafini gli avrebbe affidato 250mila euro per investirli in criptovalute, ma alla società londinese non risultano mai arrivati (ilCarlino).

Rivazzurra sotto assedio: furti a ripetizione

“Da dicembre ad oggi abbiamo registrato diversi furti nei negozi del quartiere, tutti con sfondamento delle vetrine. Le denunce ci sono, le richieste d’aiuto anche, ma delle forze dell’ordine neppure l’ombra”. A denunciare la situazione è Gilberto Montebelli, presidente del comitato turistico di Rivazzurra. “Basterebbero una o due pattuglie in circolazione per scoraggiare i malintenzionati”. Intanto cresce la richiesta di riattivare, almeno per l’estate, la postazione fissa della polizia (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Honeydew’ di Marco Bergonzi e Michael Petrolini