BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 13 dicembre 2024

Oggi in edicola, 13 dicembre 2024

“Rilanciare la riviera”

Cosa chiede il territorio alla neo assessora regionale riminese al turismo Roberta Frisoni? “Il tema della difficile raggiungibilità della riviera è sempre attuale, ci auguriamo ci sia massima collaborazione tra assessorati e con le associazioni”, esordisce Patrizia Rinaldis di Federalberghi. Tra le priorità, “riqualificazione del territorio, delle strutture ricettive, semplificazione burocratica. E soprattutto collegamenti: nodo di Bologna, aeroporti regionali, alta velocità” (ilCarlino, Corriere). “Puntare anche su rigenerazione urbana, riqualificazione alberghiera e collegamenti con la costa”, conferma il sindaco Jamil Sadegholvaad (Corriere).

Cosa succederà in giunta a Rimini?

Roberta Frisoni volando in Regione lascia un posto vacante nella giunta Sadegholvaad. Ieri i giornali ventilavano l’ipotesi che almeno al momento il sindaco tenesse per sé le deleghe: Urbanistica e pianificazione del Territorio, Edilizia privata, Mobilità, Demanio, Pnrr. Oggi invece spuntano i nomi di quattro papabili a riceverle, tutti in casa Pd. Si tratta della presidente del consiglio comunale Giulia Corazzi, dell’ex consigliera regionale Nadia Rossi e dei consiglieri comunali Edoardo Carminucci e Matteo Petrucci (ilCarlino). Pare il sindaco preferisca una componente femminile (Corriere).

Ieri la prima uscita di Frisoni nella nuova veste

Con il vicepresidente della giunta regionale Vincenzo Colla, Frisoni ieri mattina ha partecipato alla conferenza europea sulla strategia di specializzazione intelligente S3, al Palacongressi di Rimini. “Il turismo e il commercio si trovano ad affrontare grandi innovazioni, ma anche lo sport può diventare un traino per altri settori”, ha detto. “Come dimostrato davanti allo scenario imprevisto della pandemia, se si è attrezzati, come questa regione, si vede” (Corriere).

“Più lontane dalla costa”

Gli albergatori di Riccione mantengono la loro posizione: le pale eoliche sono da allontanare dalla costa e sono da abbassare di dimensione. Nel ribadirlo, il consorzio Riccione turismo cita il parere espresso il 31 maggio scorso dalla Soprintendenza speciale per il Pnrr del ministero della Cultura. “Si è espressa in merito alle rilevanze che l’impianto avrebbe per il parco del San Bartolo a Gabicce, un’area tutelata paesaggisticamente. Non si è detta contraria all’esecuzione dell’impianto off shore, ma ha evidenziato l’impatto evidente che gli aerogeneratori avranno”, ricorda il presidente del consorzio, Franco Vannucci (ilCarlino, Corriere).

La difesa

“Rappresenta una forma di transizione energetica che i territori dovrebbero accettare”, ribatte l’assessora all’ambiente di Rimini Anna Montini. “Rispetto alle prime presentazioni, in cui la vicinanza delle pale alla costa era eccessiva c’è stato un miglioramento ottenuto con la richiesta di uno spostamento in avanti dell’impianto”, ricorda (ilCarlino).

Scuola e inclusione: il punto

Negli ultimi anni in provincia di Rimini le certificazioni di disabilità varie sono aumentate. A Verucchio, ad esempio, sono passate da 12 alle attuali 54. Non sempre lo Stato garantisce l’insegnamento di sostegno alle classi, non sempre i comuni dispongono dei fondi necessari (ilPonte).

Riccione, guerra al giallorosso

Dal 19 dicembre su viale Ceccarini aprirà un nuovo locale. Si tratta della trattoria romana ‘Aò’ che prende il posto dell’Osteria del pesce. Pare che i residenti non gradiscano i colori accesi di cui si avvale l’immagine del locale. In particolare, ci sarebbe una pec del condominio in cui si richiede il ripristino della colorazione originale della facciata esterna (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Pale eoliche lontane dalla costa” | Giallorosso indigesto

CorriereRomagna: Fa sparire un milione di euro alla cugina di 103 anni | I bimbi accolti dopo la traversata

IlPonte: La vita è vita, sempre | Scuola per tutti