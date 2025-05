BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 13 maggio 2025

Oggi in edicola, 13 maggio 2025

Decreto spiaggia “al vaglio del consiglio di stato”

“Il decreto indennizzi è pronto ed è al vaglio del Consiglio di Stato”. La conferma dell’indiscrezione arriva da Mauro Vanni, presidente nazionale di Confartigianato imprese demaniali. La bozza prevederebbe “il riconoscimento, al bagnino uscente, di una cifra pari al valore aziendale dello stabilimento balneare e alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali dell’impresa”. A Confermarlo al presidente Vanni una sua “fonte romana” che giudica attendibile (Corriere).

Stagione al via, e i rinforzi?

Il 17 maggio si apre a Rimini ufficialmente la stagione balneare. Gli operatori turistici sono pronti per accogliere i turisti. “L’unica incognita resta sempre quella: i rinforzi di polizia. O, per dirla in maniera più articolata, l’adeguamento delle dotazioni organiche delle forze dell’ordine per il periodo dell’anno più denso di partecipazione turistica”, rileva il sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Publiphono resta, almeno fino al 2027

“Dal 1 giugno riprenderà come sempre il servizio di annunci della Publiphono, che abbiamo in concessione fino al 2027”. Lo conferma la titolare del servizio storico di annunci sulla spiaggia di Rimini Silena Grisales. Al momento la società deve pagare al comune di Rimini un conto da 100mila euro per i canoni demaniali, tra quota annuale e arretrati, ma è anche in attesa dell’esito del ricorso in appello per il ricalcolo della concessione (ilCarlino).

Il delitto di via del Ciclamino: indagini chiuse

L’inchiesta sull’omicidio della signora Pierina Paganelli si è chiuso ufficialmente ieri alle 15, ora in cui la notifica digitale di fine indagini ha raggiunto i device delle parti in causa. L’accusa per Louis Dassilva è di omicidio premeditato. Il senegalese non solo avrebbe agito con crudeltà, ma avrebbe anche programmato il delitto (ilCarlino, Corriere).

Play off, stadio blindato

Fischio d’inizio alle 20 di domani alla stadio Neri per i play off di Serie C. In campo il Rimini padrone di casa contro il Vis Pesaro. Sugli spalti, attesi dalle Marche un migliaio di tifosi agguerriti. L’allerta per la sicurezza è molto alta, saranno circa 200 i poliziotti chiamati a farsene carico (ilCarlino).

Nuovo Romeo Neri, il problema è la tribuna centrale

“I gradoni tutelati da un punto di vista storico ci impediscono di portare avanti il progetto così come lo abbiamo concepito”. Antonio Ciuffarella, titolare di Aurora Immobiliare, rende nota la problematica che lo preoccupa in relazione alla realizzazione del nuovo stadio Romeo Neri di Rimini. “Vanno trovate delle soluzioni”, dice annunciando che domani incontrerà la soprintendenza per un chiarimento proprio sulla possibilità di demolire i gradoni, non la facciata storica, che resterà. Qualcuno pensa che una risposta negativa metterebbe in dubbio tutto il progetto (Corriere).

ilRestodelCarlino: Mille tifosi da Pesaro: stadio blindato | “Omicidio premeditato”: Louis rischia l’ergastolo

CorriereRomagna: “Stadio, serve soluzione” | “E’ omicidio premeditato”

Oggi a Rimini

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Lo sceicco bianco’ di Federico Fellini

Alle 18 alla Casa Ludica A Good Game Space l’incontro ‘Le domande dei genitori dei nativi digitali’ con la psicologa Paola Camporesi

Alle 18,30 al cinema Fulgor per ‘Aperitivo corto’ i cinque cortometraggi italiani selezionati tra i finalisti dei ‘Nastri d’Argento’, ospite il videomaker Simone Felici

Alle 20,30 al salone Snaporaz di Cattolica il documentario ‘À l’école des philosophes’ di Fernand Melgar