BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 13 settembre 2024

Oggi in edicola, 13 settembre 2024

Il dna di Loris Bianchi

“Era attenzionato fin dall’inizio. Il dna trovato sui reperti è maschile. Se l’hai comparato con Dassilva, lo compari anche con lui. Perché fare le cose a metà? Facciamole tutte intere”. Parla di Loris Bianchi, Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, dal 16 luglio in carcere e unico indagato al momento per l’omicidio di Pierina Paganelli, che continua a fornire la sua versione (ilCarlino).

I tempi del processo

“Tra perizie e udienze il processo potrebbe partire solo nell’autunno del 2025”, titola oggi il Corriere Romagna cercando di individuare le prossime tappe della vicenda. Intanto ci sono le perizie chieste sul dna e sui device di Dassilva e c’è la prossima udienza, quella dell’11 ottobre per l’acquisizione delle risultanze delle prove scientifiche (Corriere).

Via Bassi, Esselunga apre nel 2026

La giunta del comune di Rimini ha approvato ieri la donazione da parte di Asi delle aree dove sorgeranno le due palazzine, per 36 alloggi, di edilizia residenziale pubblica. Nell’area verranno realizzati anche verde, strade e parcheggi per un investimento di oltre 30 milioni di euro (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini). E il supermercato dell’Esselunga, di cui si prevede l’inaugurazione nel 2026 (ilCarlino).

Tutti a scuola, l’augurio del Vescovo

Oltre 40mila tra bambini, ragazzi e giovani in tutta la provincia sono in procinto di tornare tra i banchi. Si riparte tra novità e problemi, come gli insegnanti ancora precari nonostante i concorsi vinti. “È un luogo in cui si impara a conoscere e a conoscersi, e chiarisce la vocazione”, sottolinea il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi (ilPonte).

Guai per l’anfora romana

Il reperto, un’anfora di origine greco-romana non ancora datata, era rimasto nelle reti di un peschereccio e poi, attraverso vari passaggi, finito nelle disponibilità di un ristoratore riminese. L’uomo è stato denunciato per ricettazione dalle forze dell’ordine, un reato per cui si rischiano fino a 10 anni di reclusione e 15mila euro di multa (ilCarlino, Corriere).

#donoreste100

Don Oreste Benzi nacque il 7 settembre del 1925 a San Clemente. Novantanove anni fa. La sua vita pubblica inizia il 29 giugno 1949, il giorno dell’ordinazione sacerdotale. In procinto dell’avvio delle celebrazioni per il centenario, il ricordo di Giovanni Tonelli (ilPonte).

Il Vikingo a processo

Davide Fabbri, 58 anni di Cervia, studente di teologia che si autodefinisce “diacono esorcista”, è reo confesso di aver cancellato con pittura bianca il contestato murales di via Savonarola a Rimini, “l’uomo che allatta” (ispirato a una foto che riprende una persona che sta affrontando un processo di transizione), il 4 aprile del 2023. Ieri mattina si è aperto il processo che lo vede imputato per danneggiamento. La prossima udienza si terrà il 29 gennaio 2025 (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Esaminate il dna di Loris Bianchi” | Lo spirito del Vikingo

CorriereRomagna: Ex questura, accordo per 39 alloggi popolari | Il “Vikingo” a processo

IlPonte: Per chi suona la campanella | Il don col passo degli ultimi