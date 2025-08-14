BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 agosto 2025

Oggi in edicola, 14 agosto 2025

Il Rimini rischia lo sfratto

Entro oggi Building Company, la nuova proprietà del Rimini football club, deve consegnare al Comune i documenti necessari per avere l’uso dello stadio romeo Neri. Non solo. Deve anche versare 80mila euro per l’affitto dell’impianto delle ultime due stagioni. Se ciò non accadesse, la società biancorossa dovrebbe cercare un altro impianto dove giocare le partite di serie C (ilCarlino).

Furti sotto l’ombrellone

Domenica a Bellariva un testimone ha segnalato alla polizia la fuga di alcuni ladri in auto. Gli agenti ne hanno intercettato il veicolo e, durante il controllo, una donna ha tentato la fuga, aggredendo un poliziotto. È stata bloccata e trovata in possesso di un borsello contenente nove smartphone. Sette erano avvolti in carta stagnola, tipico trucco per schermare il segnale. I suoi due complici sono stati trovati con altri dispositivi e contanti. La donna è stata arrestata per resistenza e lesioni aggravate, mentre i due uomini sono stati denunciati per ricettazione. Intensificati in questi giorni i controlli delle forze dell’ordine (ilCarlino, Corriere).

Video sorveglianza a borgo Marina

I lavori per posizionare le 12 telecamere partiranno in autunno e dovrebbero terminare entro inizio 2026. Saranno posizionate su punti strategici delle vie Giovanni XXIII, San Nicolò, Vittime Civili di Guerra, Gambalunga, Mameli e alla rotatoria di via Savonarola. Il nuovo sistema di videosorveglianza costa al comune di Rimini 128mila euro (Corriere, ilCarlino).

La domus si rifà il tetto

La giunta comunale ha approvato il documento programmatico per la progettazione della manutenzione straordinaria della copertura della domus del chirurgo. La necessità era emersa lo scorso anno, durante lavori di restauro archeologico al sito di piazza Ferrari a Rimini. L’intervento rientrerà nel progetto di riqualificazione che sta interessando la piazza. Innanzitutto, si procederà con una verifica dello stato di impermeabilizzazione, per cui sono stati destinati 70mila euro, ma si ipotizzano anche ulteriori opere alla struttura da concordare con la soprintendenza (Corriere).

Immersione al Paguro, sub disperso

Il 50enne partecipava all’uscita proposta dal gruppo riminese Dive Planet per ammirare il relitto della piattaforma affondata al largo di Ravenna dopo un incendio nel 1965. L’immersione al Paguro non è una delle più semplici, pur essendo molto richiesta. Alle insidie tipiche dei relitti si aggiungono scarsa visibilità e correnti. L’uomo, residente fuori regione, non è più riemerso (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Dalle 18 in piazzale Fellini a Rimini ‘Arte e gusto’ e ‘Birrimini’

Dalle 19 alla piazza sull’acqua Cinepicnic con la proiezione del film ‘La signora Harris va a Parigi’ di Anthony Fabian

Alle 21 all’area Settebello The Strikeballs live

Alle 21 in piazza Pascoli a Viserba ‘Il circo dei saltimbanchi’

Alle 21,15 nel giardino dell’ex hotel delle Nazioni a San Giuliano mare ‘Notti da protagonisti’

Alle 21 in piazzale Roma a Riccione Giuliano Palma in concerto

Alle 21 in piazza della Repubblica a Misano ‘Satibì singers gospel choir’

Alle 23 al parco del sole di Misano fuochi d’artificio

Dalle 18 a Mondaino ‘Palio de lo daino’

Alle 21 a Montegridolfo ‘L’amore e l’arte muovono il mondo’

Alle 21,30 a Ospedaletto lo spettacolo di burattini ‘Le avventure di Fagiolino’

Dalle 19 a Gemmano ‘Sagra della pappardella al cinghiale’

Alle 19,30 al porto canale di Bellaria Igea Marina ‘Onde di vino’ degustazioni e musica

Alle 23 sul lungomare di Igea Marina fuochi d’artificio

Alle 18 alla Pieve di Santarcangelo santa messa, dalle 19 stand gastronomici

Alle 21,30 in piazza Vittorio Emanuele a Pennabilli il concerto ‘Margò 80’

Ferragosto a Rimini

Alle 5,45 al bagno 62 santa messa dell’Assunta con il vescovo di Rimini

Alle 5,45 al Parco degli artisti Rimini Classica propone ‘Alba. Dieci. Rimini.’

Dalle 17,30 alla Rimini beach arena Pawsa, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons, Dj Cream

Dalle 18 a piazzale Fellini ‘Arte gusto’ e ‘Birrimini’

Dalle 19 alla piazza sull’acqua Cinepicnic con il film ‘Kung Fu Panda 4’

Alle 21 all’area Settebello musica con ‘Sezione operativa’

Alle 21 a piazzale Pascoli cabaret con Marco Dondarini e Davide Dal Fiume

Alle 21,30 in piazzale Roma ‘Nostalgia 90’

Alle 21,30 in piazza della Repubblica a Misano ‘Rock in Music’ colonne sonore di film… a tutto rock

Alle 21 in piazza Primomaggio a Cattolica ‘Swingammore Dino Gnassi Corporation’

Alle 22,30 alla darsena di Cattolica-Gabicce fuochi d’artificio

Alle 18 dall’arena della rocca di Montefiore partenza del pellegrinaggio per il Meeting al santuario della Madonna di Bonora

Dalle 18 a Mondaino ‘Palio de lo daino’

Dalle 19 a Gemmano ‘Sagra della pappardella al cinghiale’

Alle 6 al piazzale della capitaneria di porto a Bellaria Igea Marina messa rock per l’Assunta

Alle 21 all’isola dei platani di Bellaria ‘Wonderwaks’ con Alekos il ‘poeta delle bolle’

Alle 21 al Beky Bay di Igea‘Certe notti con un deca’, tributo a Ligabue e Pezzali

Alle 21 in piazza Vittorio Emanuele a Pennabilli ‘Cocomerata di Ferragosto’

Alle 21 alla Rocca di Verucchio ‘Rocca Noir. Visita guidata a lume di candela’