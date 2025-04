BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 aprile 2025

Oggi in edicola, 14 aprile 2025

Uova di Pasqua alle prese con i rincari

Si parla di uova di cioccolata con sorpresa. Una, che in realtà è più un segreto di Pulcinella, riguarda l’aumento del costo della materia prima e quindi del prodotto in vendita al dettaglio. Secondo Ubaldo Ferroni della Dolciaria Rovelli, “nel corso dell’ultimo anno il prezzo del cioccolato è quasi triplicato”. Perché? “Difficoltà delle piante di soddisfare il fabbisogno globale”, spiega. “Non mancano poi fattori climatici che hanno ridimensionato i raccolti. Fenomeni a cui si aggiungono infine delle speculazioni. La somma di queste dinamiche ha innescato il rincaro dei listini passati dalle 3mila sterline a tonnellata del 2024 a impennate di 11mila. Cifre che si sono tradotte nel +20% dei prezzi a Natale e in batoste anche maggiori per la Pasqua” (Corriere).

Domenica a Rimini, traffico in tilt

“Ci ho messo due ore per fare due chilometri, da Viserba alle Celle”. Sono le parole di un automobilista rimasto imbottigliato nel traffico ieri mattina. A creare qualche disagio è stata la concomitanza di due eventi che si sono svolti in contemporanea. Da un lato i divieti per la Rimini Marathon, con 8mila corridori iscritti, dall’altro il maggiore afflusso di persone in fiera per gli esercizi spirituali di Comunione e liberazione, oltre 12mila (ilCarlino). In qualche caso si sono poi aggiunte le processioni per la Domenica delle palme organizzate da alcune parrocchie. Disagi maggiori per chi da Rimini nord era diretto verso il centro. Soprattutto in via Beltramini, via Sacramora, sulla via Emilia alle Celle, in via XXIII Settembre 1845, ma anche in via Matteotti, in via Roma, in via Tripoli (ilCarlino).

Misano, porte aperte al Circuito

Nei giorni scorsi, gli ingegneri dell’Ordine di Rimini, della provincia e della Fondazione Rete Professioni Tecniche hanno potuto effettuare una speciale visita guidata al Misano word circuit. La visita, aperta anche ai residenti del comitato Santa Monica, ha avuto natura sportiva sia tecnologica. Tecnici e cittadini hanno potuto assistere anche alle alle prove del Ferrari Challenge (Corriere).

Tornei di tennis in malattia, assolto

Nel 2017 il poliziotto fu accusato di gravi episodi di assenteismo. Il 50enne per un anno non si era presentato al lavoro perché affetto da lombosciatalgia sinistra. Tuttavia aveva partecipato ad alcuni tornei di tennis. In primo grado, il giudice aveva riconosciuto che, alternando fasi acute a rimettenti, la patologia invalidante lo rendeva parzialmente inabile al lavoro ma non incompatibile con l’attività sportiva. Ora il giudice di appello lo ha assolto anche dall’accusa di dichiarazioni non veritiere sul suo stato di salute alla commissione medica, per cui nel precedente processo era stato invece condannato (ilCarlino, Corriere).

A maggio il Rec Film Festival

Dall’8 all’11 a teatro Tarkovskij di San Giuliano mare arriva la nuova edizione del Rec Film festival, rassegna nazionale di cortometraggi realizzati da giovani autori. Sono 12 le opere in concorso per la categoria Senior (prodotte da ragazzi di età tra i 18 e i 29 anni) e 8 per la sezione Young (tra gli 11 e i 17 anni). Tra gli ospiti numerosi interpreti di serie tv: Luca Varone e George Li di Mare Fuori, Tommaso Donadoni di Che Dio ci aiuti e Gangs of Milano, Fiamma Parente di Diari, Federica Pala di Qui non è Hollywood, Edoardo Miulli di Tutto quello che ho e Tommaso Guidi di Storia della mia famiglia (Corriere).

A Talamello, il ‘Ricircolo dei libri per i cuccioli senza casa’

L’iniziativa è del negozio Stazione di Posta di Campiano di Talamello e dell’associazione Cuori Randagi Odv Rimini. Si può aderire donando i libri che non si usano più. Posizionati su uno scaffale, potranno essere acquistati al prezzo di 2 euro ciascuno e il ricavato andrà all’associazione Cuori randagi (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: La statua di Cesare fu donata dal Duce FdI la rivuole, veto Pd | Tornei di tennis in malattia, assolto

CorriereRomagna: Gioca a tennis in malattia, assolto poliziotto | La carica degli 8mila

IlPonte: Dazi, la leva del portafoglio | Fake news e giovani

Oggi a Rimini

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘The Chosen: l’ultima cena’