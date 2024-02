Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 14 febbraio 2024

Oggi in edicola, 14 febbraio 2024

Venti anni senza Marco Pantani

“Aveva già rischiato di morire”. A venti anni dal ritrovamento del cadavere del campione in un hotel del lungomare di Rimini, e in vista dell’archiviazione della terza indagine della procura di Rimini sulla possibilità che sia stato un omicidio, l’allora sostituto procuratore ricorda “lo shock nel trovare Pantani in quella stanza, senza vita. Il caos nell’hotel e poi fuori, con il passare delle ore, quando la notizia si sparse. Era appena morto uno dei più grandi campioni di sempre”. Gengarelli conferma anche che il campione aveva rischiato di morire a causa della cocaina già due mesi prima (ilCarlino). L’omaggio del Corriere Romagna.

“Non era un ubriacone”

Il 13 marzo si aprirà il processo al buttafuori 28enne che secondo le accuse della Procura di Rimini uccise a pugni il vigile del fuoco Giuseppe Tucci fuori da una discoteca di Miramare. In riferimento ad anticipazioni della perizia medica della difesa riportate dalla stampa, Claudio, il padre della vittima ha dichiarato: “Qualcuno sta cercando di dipingere Giuseppe come un poco di buono dedito all’alcol e questo non corrisponde assolutamente al vero” (ilCarlino, Corriere).

Battaglia legale tra scambisti

Dopo la separazione, l’ex moglie aveva denunciato il marito, accusandolo di averla violentata. Scagionato in tribunale, è l’uomo adesso ad aver denunciato la donna per calunnie. Nelle ultime udienze sono stati sentiti anche testimoni degli appuntamenti con scambi di coppia a cui i due partecipavano quando stavano insieme (ilCarlino, Corriere).

“Cerchiamo famiglie che accolgano i bimbi”

Affidi e adozioni in calo, Rimini corre ai ripari. Il dato da cui si parte è questo: gli affidi sono stati 57 nel 2021, come nel 2022 e 52 nel 2023. Inoltre, sono solo 11 a Rimini le famiglie che hanno portato a termine un percorso di preparazione all’accoglienza di minori in affido, mentre sono “circa 2.300 famiglie in carico al Distretto sanitario di Rimini nord” (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Degrado alla ex colonia Enel, l’incontro tra Confcommercio e amministrazione

“Abbiamo messo sul tavolo dell’amministrazione tutte le criticità legate alla zona sud e in particolare all’area della ex colonia Enel”, spiega il presidente della Confcommercio di Rimini Gianni Indino. Il comune ha confermato di essere al lavoro. “Da un lato abbiamo comunicato alla curatela fallimentare l’intenzione di procedere con l’esproprio. Dall’altro lavoriamo per la rimozione del vincolo regionale, rispetto alla quale abbiamo riscontri positivi. Infine, l’inserimento dell’area nel nuovo piano spiaggia, punto di congiunzione con il lungomare, il cui collante sarà proprio l’ex colonia Enel”, spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino, Corriere).

Protesta dei trattori, il secondo giorno

Anche martedì i trattori sono tornati a protestare sulla statale 16. Il numero degli aderenti è sceso da 150 a 50, ma i disagi non sono mancati, tra code e soprattutto a causa di un tamponamento all’altezza del terreno occupato dai trattori vicino all’uscita della statale verso la rotatoria con via Marecchiese (ilCarlino).

Pd, prevale l’opzione “saggi”

Nel momento in cui il segretario provinciale dimissionario Filippo Sacchetti lascerà definitivamente la guida del partito per affrontare la sfida elettorale, a traghettare il Pd riminese verso il congresso non sarà una sola persona ma una squadra in cui è prevista la partecipazione di Riziero Santi, sindaco di Gemmano e segretario del Pd a Riccione, che in una prima ipotesi avrebbe dovuto da solo prendere in mano le redini (ilCarlino, Corriere).

E’ morta la professoressa Cinzia Montevecchi

“Il suo insegnamento pieno di sapienza, saggezza, equilibrio e umanità ha contribuito a formare la personalità di tante generazioni di giovani che oggi svolgono con passione e onestà la loro professione”, è il ricordo di Fabio Zavatta ex sindaco di Rimini ed ex preside del liceo Giulio Cesare, dove Montevecchi aveva insegnato lingua e letteratura italiana e greca. Grande conoscitrice di Alberto Marvelli e della sua opera, è stata responsabile del Centro di documentazione intitolato al beato (ilPonte, ilCarlino, Corriere).

Pasqua a Riccione, il comune incontra i comitati

Non sono state rivelate le iniziative in programma, ma è stato detto che il tutto sarà pop e all’insegna della sostenibilità: “salottini verdi” compariranno in viale Ceccarini, piazzale Roma e nel tratto di viale Dante che dal centro arriva al porto canale. Si tratta di sedute integrate ad aiuole per accogliere piante e fiori (ilCarlino, Corriere).

Bellaria: “Città addormentata ai tempi del Pd”

I gruppi di maggioranza del centrodestra replicano alle parole di Ugo Baldassari, designato dal Pd a sfidare il sindaco uscente Filippo Giorgetti. “Una scuola superiore mai vista prima, il centro per le famiglie, il caffè Alzheimer per gli anziani meno fortunati, trenta posti all’asilo nido in più, le operatrici socio sanitarie di quartiere, i luoghi di incontri per famiglie e bambini”, sono tra i temi portati all’attenzione (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Festini hard, poi lo scambio di accuse | “Mio figlio non era un ubriacone”

CorriereRomagna: Vent’anni senza il Pirata | In Renault 4 fino in Marocco

Oggi a Rimini

Alle 21 al teatro Galli Cesare Bocci e Galatea Ranzi in ‘Il figlio’ di Florian Zeller

Alle 21 al Cocoricò di Riccione ‘A+A. Storia di una prima volta’ di Giuliano Scarpinato (‘Scritture in scena’)

Allle 22,30 al Cocoricò di Riccione ‘Inferno grande’ di Nicolò Sordo (‘Scritture in scena’)

Alle 21,15 al teatro Corte di Coriano omaggio a Ligabue ‘L’amore conta’

Dalle 18 alle 20 da sei balconi di sei punti del centro storico di Santarcangelo la ‘Sviolinata’ di San Valentino

