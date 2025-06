Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 14 giugno 2025

Oggi in edicola, 14 giugno 2025

Notte Rosa “troppo italiana”

Presentata la line up della Notte Rosa 2025, anticipata per l’edizione del ventennale al 20 giugno e week end. A Rimini attesi Olly, Fedez, Ghali, Elodie ed altri, per l’Rds summer festival. A Riccione protagonisti Paolo Ruffini, Michelle Hunziker e Kledi, a Cattolica arriverà Francesco Sarcina. A Bellaria si conferma una Notte Rosa dedicata ai bambini, come a Misano il Carnevale rosa (ilCarlino, Corriere). Gianfranco Vitali di Visit Romagna chiede a nome del mondo delle imprese più appeal internazionale. Per ora “ci sono solo artisti italiani”, che per esempio i tedeschi, in Romagna per la Pentecoste, non conoscono (Corriere).

Riminese violentata in Salento, la verità in un video

Sono quattro i giovani tra i 22 e i 23 anni indagati per violenza sessuale di gruppo, nel caso che ha coinvolto nei giorni scorsi una venticinquenne riminese in vacanza in Salento. I medici che hanno visitato la vittima in ospedale avrebbero confermato ripetuti abusi evidenziandone il carattere violento. Gli inquirenti credono che siano stati filmati video dello stupro e li stanno cercando (ilCarlino, Corriere).

Cultura, il museo cerca un direttore

L’attuale direttore dei musei comunali Giovanni Sassu ha annunciato da tempo di voler lasciare l’incarico. Il comune si è messo in cerca di un sostituto che sarà trovato attraverso un bando pubblico. La durata dell’incarico per il funzionario socio-culturale alla guida di Fellini, Domus del chirurgo, palazzi dell’arte, musei della Città e degli Sguardi, coinciderà con il mandato residuo del sindaco Jamil Sadegholvaad, in scadenza nella primavera del 2027 (Corriere).

Spiaggia: scontro sul bagnasciuga

A Bellariva spunta un cartello con freccia: “Spiaggia libera a 800 mt”. È davanti al bagno 122, che offre servizi a pagamento ed è stato messo anche vicino alla battigia. Infuriato l’ex assessore Roberto Biagini, presidente del Coorinamento nazionale mare libero: “In quella fascia non si può cacciare nessuno, è area pubblica”. Ha già segnalato tutto al comune. Il caso richiama un episodio simile a Rivabella, dove due turisti furono invitati ad alzarsi. Ma mentre cresce il fronte “spiaggia per tutti”, i bagnini temono teli ovunque: “Lì la fascia pubblica è larga 20 metri” (ilCarlino).

Riccione, inaugurato il nuovo viale Ceccarini

Inaugurata ieri la nuova ‘Oasi’ di viale Ceccarini a Riccione, primo tratto di un progetto di riqualificazione urbana atteso da decenni. “Il nostro sogno collettivo ha preso forma”, commenta la sindaca Daniela Angelini. Palme al posto dei pini (che torneranno in autunno), arredi sinuosi, pavimentazione in travertino “a tessuto”, illuminazione scenografica e nebulizzatori rendono il viale una “promenade sensoriale”. “Un luogo dove il design incontra la natura”, spiega l’architetto Francesco Ceccarelli (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Stuprata in vacanza: caccia ai video | Solstizio rosa

CorriereRomagna: Ragazza violentata. Si cerca un video | Nuovo viale Ceccarini

Oggi a Rimini

Dalle 10 a Sant’Agostino e al teatro Galli, dalle 16,30 al museo Tonini e dalle 18 in biblioteca Gambalunga il Festival Mare di Libri

Dalle 10,30 nel giardino dell’ex Hotel delle Nazioni (San Giuliano mare) Festival gentile: Maurizio Mussoni, Guido Candela e con Nazzareno Gabrielli dialogheranno sulla gentilezza nella finanza

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Ho visto un re’ di Giorgia Farina

Dalle 18,30 nel giardino dell’ex Hotel delle Nazioni (San Giuliano mare) Festival gentile: Virginia Cardi e Vittorio D’Augusta in dialogo sull’arte

Dalle 18 alle 22 al McDonald di Viserbella ‘Summer fest live’ con El Ma, Enula, Grelmos, Leo Gassmann e Ludwig

Alle 19 all’area Settebello esibizione di danza ‘Chiudere il cerchio’

Alle 21 alla Corte degli agostiniani la co-sceneggiatrice Sofia Assirelli sarà presente alla proiezione del film ‘La vita da grandi’ (Mare di libri)

Alle 21 al giardino dell’ex Hotel delle nazioni di San Giuliano mare per il Festival gentile incontro dedicato alla gentilezza nella cura medica con Giorgia Gianni e Alberto Ravaioli

Alle 21 al Parco degli artisti musica con Tony Esposito

Alle 21,15 a San Bernardino concerto del coro Carla Amori in concerto

Alle 21 al palazzo del turismo di Riccione proiezione del documentario ‘Breath’ (Festival into the blue)

Dalle 22,30 al Byblos di Misano serata ‘Balla coi miti’ e la musica degli anni Settanta

Dalle 15 a Pennabilli ‘Artisti in piazza’

Dalle 14 al campo sportivo di Ponte Verucchio il ‘Mundialit’ del Festival dell’amicizia, torneo di calcetto con 13 nazioni

Domenica a Rimini

Dalle 9,30 al Museo nazionale del motociclo ‘Mostra scambio estiva’

Alle 10,30 al giardino dell’ex Hotel delle nazioni (San Giuliano mare) Luciano Zamagni e Valerio Brighi in dialogo sul tema della gentilezza nel mondo della cooperazione

Alle 16,30 al lapidario romano del museo Tonini incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli (Mare di libri)

Alle 18 al teatro Galli incontro con Gino Cecchettin (Mare di libri)

Alle 18 al cinema Tiberio il film ‘Ho visto un re’ di Giorgia Farina

Alle 18,30 nel giardino dell’ex Hotel delle nazioni (San Giuliano mare) si terrà un confronto sulla gentilezza nelle religioni del Mediterraneo (cattolicesimo, islamismo, ebraismo) con Simona Mulazzani e Pier Giorgio Grassi

Alle 21 al giardino dell’ex Hotel delle nazioni (San Giuliano mare) la gentilezza nella musica con Francesco Mussoni e Stefania Pozzi

Alle 17 al parco della Resistenza di Riccione la festa per famiglie ‘Insieme nel Parco… che spettacolo!’

Dalle 16 in piazza Europa a Villa Verucchio il Festival dell’amicizia