BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 14 settembre 2024

Aeroporto, torna il volo da Monaco

Dal 17 al 22 gennaio, in occasione della fiera Sigep, debutterà il nuovo volo Monaco di Baviera – Rimini della compagnia Luxwing. Dopo la fiera, il collegamento sarà sospeso per riprendere in marzo. L’operazione è stata resa possibile della collaborazione tra aeroporto, comune di Rimini e Ieg (ilCarlino).

Rapinati in casa

Notte di paura per una famiglia riminese. I rapinatori sono entrati nella villetta di via Benedetto Coda, a ridosso del centro storico, alle 3 circa, forzando una portafinestra con un trapano. Il trambusto ha svegliato madre, padre e figlia, che sono andati in salotto, dove hanno trovato ad attenderli i malviventi. Non armati, non hanno usato violenza, pare, per invitare la famiglia a chiudersi in una stanza e farsi dire dove trovare la cassaforte con dentro i gioielli (ilCarlino, Corriere).

Ospedale, via libera al nuovo padiglione

Il direttore generale della Asl Tiziano Carradori ha firmato la delibera di approvazione del progetto esecutivo, per la demolizione e ricostruzione della “piastra 7” dell’ospedale Infermi di Rimini. Il nuovo padiglione ospiterà i reparti di medicina 1 e 2, gastroenterologia, geriatria, neurologia, il servizio trasfusionale. I lavori sono finanziati soprattutto con fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr e con fondi per opere indifferibili del ministero dell’economia, per un totale di 30,5 milioni di euro. Dovranno terminare entro il 2026 (Corriere).

Riccione, il piazzale Ceccarini che verrà

Una passeggiata verde con giochi d’acqua e installazioni artistiche collegherà piazzale Ceccarini alle sale espositive di villa Mussolini e al lungomare. Il progetto di riqualificazione, che si estende ai giardini Montanari, prevede anche la creazione di un teatro a cielo aperto per eventi e iniziative culturali e di un giardino della pioggia. La spesa complessiva prevista è di 2 milioni 500 mila euro. Il progetto sarà candidato al bando regionale per la ‘Riqualificazione urbana 2024’ (ilCarlino, Corriere).

Antonelli, due condanne

Secondo i giudici di Pistoia, la morte del ciclista sammarinese Michael Antonelli, classe 1999, durante la 72esima edizione della Firenze Viareggio il giorno di ferragosto del 2018 è direttamente riconducibile all’incidente avvenuto in gara. Lo sportivo, categoria élite Under 23, precipitò in un dirupo nella discesa del Monte Oppio lungo la Regionale 66, all’uscita (da un tratto di curva stretta) su un percorso privo di protezioni. Stabilite pene di 2 anni e 1 anno e 8 mesi al presidente della società organizzatrice e al direttore di gara (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Sequestrati in villa dai rapinatori | La fiera mette le ali

CorriereRomagna: Doppia condanna per la morte di Michael | Nuovo padiglione, lavori al via

IlPonte: La vita è vita, sempre | Scuola per tutti

Oggi a Rimini

Dalle 15 alle Befane Lego Christimas Village

Dalle 18 alle 22 apertira straordinaria dell’Archivio di Stato

Alle 21 al teatro Galli l’operetta ‘La vedova allegra’

Alle 21 al teatro degli Atti concerto spettacolo ‘Tra le viole’ con Risuona Rimini e Laboratorio Stabile Alcantara

Alle 21 all’Archivio di Stato la conferenza ‘La ricostruzione post-bellica, dalle teorie del restauro ai documenti d’archivio’ con Marco Musmeci

Alle 22,30 al Frontemare la Band Dejavu

Alle 21 nella chiesa di San Lorenzo a Riccione ‘Note di cielo, note di mare’ con i cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young e Note in Crescendo

Alle 15 a Casa Finotti a Bellaria chiusura delle celebrazioni del 160esimo anniversario della nascita di Alfredo Panzini

Alle 21 al teatro Astra di Bellaria in scena ‘Quelli di Basaglia… a 180 gradi’ di Angela Pianca e Antonella Carlucci

Alle 18 in biblioteca a San Giovanni in Marignano Elisa Menini presenta la sua trilogia ‘Nippon’

Dalle 20,30 al Supercinema di Santarcangelo Vinicio Marchioni, Martina Scrinzi, Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Fulvia Caprara per ‘I luoghi dell’anima’

Domenica a Rimini

Alle 12,30 al Rockisland concerto finale di Glory Days con Lovesick

Alle 17 al teatro Galli concerto del pianista Giacomo Menegardi

Alle 10,30 a Cattolica la sfilata dei Babbi Natale in sup

Dalle 10,30 all’acquario di Cattolica esposizione dei presepi sommersi

Dalle 16 alle 19 tra le vie Bovio e Mancini i personaggi delle fiabe

Alle 17 al teatro Corte di Coriano lo spettacolo ‘Amore malamore’

Alle 16 al Supercinema di Santarcangelo proiezione speciale di ‘Un mondo a parte’ di Riccardo Milani (I luoghi dell’anima)

Alle 16 alla Pieve di Santarcangelo concerto di Natale con i cori Magnificat e Malatesta

Alle 16,30 alla chiesa del Suffragio di Santarcangelo ‘Concerto per la città’ con allievi della scuola Faini