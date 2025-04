BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 15 aprile 2025

Oggi in edicola, 15 aprile 2025

Sulla Pasqua cala l’incognita meteo

Attualmente le prenotazioni per Pasqua negli hotel fanno segnare il 50% di riempimento. Ma il cielo grigio non lascia aperte troppe speranze che si possa arrivare a molto di più. Allora c’è chi rimanda tutto ai due ponti. “Qualche disdetta è arrivata, ma non si tratta di turisti che non verranno a Rimini visto che hanno spostato il periodo di soggiorno nei due ponti successivi, 25 aprile e primo maggio”, spiega Antonio Carasso di Promozione alberghiera (ilCarlino).

Start Romagna, nuovi autisti “entro l’anno”

Al momento il servizio del trasporto pubblico a Rimini è sottodimensionato “per una decina di autisti. E poi ci sono i pensionamenti che per il 2025 saranno un’altra decina”. A fare i conti è Sandro Di Giacinti della Cisl trasporti. Al momento il taglio delle corse giornaliero è passato dalle 150 (nel periodo di picco dovuto anche alle assenze per i mali di stagione) alle 30 e la Cisl torna a chiedere nuove assunzioni. “E’ quello che faremo”, replica Start. “Tra fase di addestramento ed esami della patente l’iter si sta allungando. Ma entro l’anno, a Rimini, assumeremo una decina di autisti, 15 in tutta la Romagna” (Corriere).

Hera, il piano industriale per Rimini

Il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono hanno presentato il Piano industriale 2024-2028 del Gruppo Hera a sindaci e amministratori dei 25 comuni serviti nel riminese. Prevista una ricaduta in termini di valore economico, tra fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni “per oltre 650 milioni di euro” (Corriere, ilCarlino).

Attacco all’eolico

“Questo scempio non può passare”. Sul Carlino, intervista al parlamentare del Pd Andrea Gnassi. A tema l’impianto eolico in alta Valmarecchia. “Il Montefeltro è un gioiello italiano. La transizione energetica e gli interessi di pochi non possono passare per questo scempio”, spiega il deputato. “L’Emilia Romagna ha espresso già pareri negativi, occorre che la Regione sia determinata nel porre il tema delle ricadute insostenibili sulle aree di confine” (ilCarlino).

Delitto Paganelli, per il gip Dassilva resta in carcere

Il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Louis Dassilva. Il senegalese è accusato di aver ucciso Pierina Paganelli la sera dle 3 ottobre 2023. Per questo è in carcere dal 16 luglio 2024. Secondo il giudice l’omicidio non avrebbe un movente predatorio-sessuale, ma sarebbe legato a rancori e risentimenti personali. Sarebbe stato inoltre compiuto da una persona che conosceva abitudini, movimenti e luoghi della vittima. Soprattutto, secondo il giudice, l’indagato non avrebbe un alibi per l’ora del delitto. Quello fornito dalla moglie non è sicuro perché la donna stessa ha dichiarato di essere andata a letto alle 22, prima dell’assassinio. Sempre sull’eventuale scarcerazione di Dassilva, giovedì è chiamato ad esprimersi il tribunale del riesame (ilCarlino, Corriere).

Uccise la moglie, chiesti 21 anni

Filippo Maini, 80enne ex infermiere, è a processo per omicidio volontario. E’ accusato di aver ucciso la moglie Luisa Bernardini il 22 giugno del 2020 a Riccione. La donna era affetta da una grave demenza senile. L’uomo soffocò la donna dopo averla stordita con un mix di farmaci che più tardi usò per tentare il suicidio. Aveva scritto un biglietto nel quale parlava di “un atto d’amore”. Dice, ed è la ricostruzione ribadita dalla difesa, che la stessa moglie, in un momento di lucidità, gli avrebbe espresso la volontà di morire insieme. L’accusa dissente sulla reale capacità della donna di fornire il suo consenso, a causa della malattia. La richiesta di condanna da parte della procura è di 21 anni (ilCarlino, Corriere).

Riccione, proroga per Bergamaschi al palacongressi?

Il 30 aprile la New Palariccione dovrà portare il bilancio all’approvazione dei soci. In quella sede scadranno anche i termini del mandato per l’amministratrice unica, Eleonora Bergamaschi. Il Pd potrebbe reclamare la poltrona, ma “significherebbe aprire un fronte in maggioranza quando le tensioni che covano sotto la cenere non mancano di certo”, sottolinea il Carlino. Ed è per questo che la soluzione più accreditata per ora resta quella di una nuova proroga per Bergamaschi (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Messo alla gogna per il tennis” | “Deve restare in carcere”

CorriereRomagna: Louis resta in carcere | Uccise la moglie, l’accusa chiede 21 anni

Oggi a Rimini

Dalle 9 a San Patrignano il ‘Sustainable economy forum’

Alle 18 al museo Tonini l’incontro aperto ‘Il carcere: quale significato? Perché il reato? Quali le motivazioni?’

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘The Chosen: ultima cena’ di Dallas Jenkins