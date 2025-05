BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 15 maggio 2025

Oggi in edicola, 15 maggio 2025

Truffe: anziani alla riscossa

Al telefono con alcune persone che volevano persuaderlo a fornire i dati della sua carta di credito, il 91enne riminese ha capito che si trattava di una truffa e ha subito allertato la polizia. Così è scattata la trappola che ha portato all’arresto di un truffatore 22enne. Il pensionato all’inizio ha fornito i suoi dati al telefono e seguito le istruzioni del sedicente operatore, imbustando la carta di credito e lasciandola fuori dalla porta di casa. Ma allo stesso tempo ha avvisato le forze dell’ordine che si sono appostate nei dintorni e hanno fermato la persona che si era presentata per ritirare la busta (ilCarlino, Corriere).

Chiringuiti, oltre 20 richieste

Saranno tra i 20 e i 25 i chioschi sulla spiaggia di Rimini per la stagione balneare alle porte (ilCarlino). Il comune ha varato le linee guida: somministrazione dalle 7 alle 24, musica di sottofondo fino a mezzanotte, tranne che dalle 7 alle 9 e dalle 13 alle 16, quando dovrà essere spenta (ilCarlino, Corriere). La Confcommercio ribadisce il suo no alle feste in spiaggia abusive (Corriere).

L’ordinanza anti lucciole

Secondo il report degli uffici comunali, le segnalazioni dei cittadini per i comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione a Rimini sono in calo. Tuttavia anche quest’anno il sindaco dovrà apporre a breve la sua firma sull’ordinanza per prevenire e contrastare i pericoli cagionati da comportamenti connessi all’esercizio della prostituzione sulla pubblica via (ilCarlino, Corriere).

Santa Giustina, al via gli espropri per la nuova circonvallazione

In questi giorni Anas ha pubblicato l’avviso per l’avvio del procedimento per l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità per la nuova circonvallazione. I proprietari delle aree interessate dal passaggio della strada avranno 20 giorni per presentare le osservazioni (ilCarlino, Corriere).

Cattolica, sospetto caso di zika

Appena tornato da un viaggio all’estero, il paziente ha accusato sintomi sospetti ed è stato messo in isolamento domiciliare. Nel raggio di 100 metri dall’abitazione è stato anche attivato un piano straordinario di disinfestazione. Le operazioni sono iniziate ieri e proseguiranno per tre notti con cicli di trattamenti adulticidi e larvicidi. “Al momento si tratta di un caso non confermato su cui sono in corso accertamenti da parte dell’azienda sanitaria”, spiega l’assessore all’ambiente Alessandro Uguccioni (ilCarlino).

Fratello Papa

Prima di diventare papa Leone XIV, Robert Francis Prevost ha visitato a Pennabilli per due volte, nel 2005 e nel 2009, il monastero delle agostiniane, da priore generale dell’Ordine. Sono state l’occasione per conoscerlo anche per suor Abir Hanna, libanese. Insegna Ebraico biblico all’Istituto di Scienze Religiose, ma giovedì scorso era in piazza San Pietro all’annuncio ‘Habemus Papam’ perché si sta specializzando a Roma in esegesi biblica. “Quando è stato pronunciato il nome «Robertum Franciscus Prevost» e poi l’ho visto affacciarsi dal balcone, ho pianto”. E ancora: “Ho tanta fiducia in lui. Padre Robert si è fatto conoscere come padre e fratello, ora impareremo a conoscerlo come papa” (ilPonte).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Allarme, virus caccia alla zanzara | San Marino balla in finale

CorriereRomagna: Un ragazzo tenta di truffarlo ma a 91 anni lo fa arrestare | Eurovision, Ponte in finale

IlPonte: Smartphone: un cattivo dono di cresima | Fratello Papa

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca Alessandro Agnoletti presenta il podcast ‘Enklave Rimini. La guerra continua’

Alle 18 al teatro Galli ‘Anteprima Meeting’ presentazione di mostre, spettacoli, Villaggio Ragazzi, Sport Village del Meeting 2025

Dalle 20 al palasport Flaminio ‘Serie B 2005. La festa degli eroi’

Alle 21 al cinema Fulgor Samuele Sbrighi presenta il film ‘Fav e gli altri’

Alle 18,30 al centro culturale Vittorio Belli di Igea inaugura la mostra ‘Una storia. Fotografie di Marco Pesaresi, un racconto di memoria e identità’

Alle 19,30 in biblioteca a Santarcangelo inaugurazione della mostra ‘Oltrepassi101. I giorni della r-esistenza intellettuale’ con l’artista Maria Cristina Ballestracci

Alle 20,30 al Supercinema di Santarcangelo presentazione del libro e del docufilm ‘Oltrepassi201’

Alle 16,30 al cinepalace di Riccione Alissa Jung e Luca Marinelli ospiti alla proiezione del film ‘Paternal leave’

Alle 21 al centro della pesa a Riccione ‘Incontri di viaggio’ con Stefania Altieri a raccontare del Brasile

Alle 18 e alle 21 al salone Snaporaz di Cattolica musica con l’orchestra di Libera Musica e la corale Incanto