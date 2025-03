BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 15 novembre 2023

Il delitto di Rimini e la maglietta sparita

Il 3 ottobre 2023 alle 19,30, poco meno di tre ore prima rispetto alla presunta ora dell’assassinio della signora Pierina, le telecamere della farmacia del Villaggio San Martino hanno ripreso il vicino senegalese della vittima con indosso una maglietta bianca. Il capo d’abbigliamento, tanto semplice, quanto comune, non è stato consegnato agli inquirenti e nemmeno si trova più. Su questo particolare nelle ultime ore si stanno concentrando le indagini (ilCarlino, Corriere). Intanto, la polizia è tornata ad indagare anche sul luogo dell’incidente che ha coinvolto uno dei figli di Pierina in maggio (Corriere).

Albergatori truffatori

Nel corso del 2021 i gestori di una struttura di Cattolica avrebbero clonato le carte di credito dei clienti per poi eseguire 150 operazioni non autorizzate. Le indagini della guardia di finanza sono scattate a seguito delle segnalazioni di turisti malcapitati. Nel 2022 è scattato un primo sequestro di 145mila euro, ritenuti profitto della truffa. Ora il giudice per le indagini preliminari di Rimini ha disposto un nuovo sequestro riguadante otto immobili che “potrebbero essere frutto delle illecite attività poste in essere dalla famiglia contro i clienti” (ilCarlino, Corriere).

Rimini, cosa ne pensano le famiglie?

I risultati della ricerca di Nomisma promossa da Fondazione Carim e Banca Generali Private sono stati presentati ieri a palazzo Buonadrata. A rispondere su qualità della vita, servizi, condizione abitativa, situazione economica e sociale sono stati 550 nuclei familiari suddivisi per: Comune di Rimini, comuni costieri, comuni collinari. Per il 72% delle risposte sono emersi giudizi positivi su offerta commerciale, servizi alla persona, servizi per il tempo libero, qualità dell’aria, presenza di spazi verdi e sportivi. Pesano negativamente, invece, i prezzi delle case e il costo della vita, la viabilità, la sicurezza e l’ordine pubblico (ilCarlino).

Fiera, ok al resoconto intermedio

“I risultati al 30 settembre ci confermano l’andamento estremamente positivo di questo 2023, dove registriamo per il terzo trimestre consecutivo volumi di fatturato record e una marginalità progressivamente crescente, che ci hanno permesso di continuare gli investimenti per espandere sia in Italia, sia all’estero il nostro portafoglio prodotti”, spiega l’amministratore delegato Corrado Peraboni. I dati a cui fa riferimento riguardano in particolare i ricavi del gruppo, che a settembre si attestano a 152,4 milioni, in aumento di 46,2 milioni rispetto al 30 settembre 2022, e la crescita organica del fatturato pari a 27,9 milioni, in crescita del 26,3% rispetto allo stesso dell’esercizio precedente (ilCarlino, Corriere).

Università, la proclamazione adesso è fai da te

Da qualche anno per alcune facoltà la fine del percorso non è più segnata dalla discussione della tesi e dalla proclamazione dell’esito finale. A Rimini, da circa due anni, gruppi di studenti, quelli del corso di moda in particolare, affittano la sala grande del cinema Fulgor per mettere in scena la celebrazione di un passaggio importante della vita. “Tutto si svolge come se fossero all’università: c’è un docente che chiama sul palco gli studenti uno a uno e lascia a ciascuno un paio di minuti per presentare l’argomento di tesi, e poi proclama il voto di laurea tra gli applausi del pubblico”, spiega il Carlino.

Riccione, Natale con clausola

Ieri la giunta comunale da poco reinsediata ha raddoppiato il budget destinato a Geat per illuminazioni natalizie. Si passa da 200mila a 400mila. Serviranno per varie cose, tra cui la pista del ghiaccio, la giostra e il giardino sul mare in piazzale Roma, l’albero di Natale sul ponte di viale Dante e nove alberi nei quartieri, le luminarie sui viali, la casetta di Babbo Natale, il presepe al porto, ecc. Nella delibera però è stata inserita una frase che sta destando varie curiosità: “Il comune di Riccione e Geat si assumono congiuntamente il rischio di mancata realizzazione degli allestimenti concordati per cause di forza maggiore”. E’ forse dovuta ai tempi stretti per l’allestimento (ilCarlino).

Santarcangelo, nella casa confiscata un progetto per i giovani fragili

L’immobile di via Pavese è stato confiscato alla criminalità e affidato al Comune clementino nel novembre 2021. Il progetto approvato dal distretto sociosanitario Rimini nord partirà nel 2024. Lì condivideranno la vita cinque ragazzi tra i 17 e i 21 anni con l’obiettivo di crescere in autonomia, accompagnati da due educatori per 36 ore settimanali e reperibilità. Per ristrutturare l’appartamento si utilizzeranno 45mila euro avuti dalla Regione (Corriere).

Stelle in cucina

Presentata la nuova guida Michelin. Confermata una stella ai ristoranti Guido e Abocar di Rimini, Il Povero diavolo di Poggio Torriana e Il Piastrino di Pennabilli che prende anche la stella verde, dedicata ai ristoranti “all’avanguardia nel campo della sostenibilità” (ilCarlino, Corriere).

