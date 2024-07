Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 16 aprile 2024

L’inflazione a Rimini raddoppia

Secondo i dati di marzo diffusi da Federconsumatori, a livello nazionale l’incremento della media dei prezzi è dell’1,3 per cento, mentre nel riminese si è arrivati al 2,5 per cento. “Sicuramente una crescita preoccupante, accompagnata da un più marcato aumento dei prezzi relativi ai prodotti alimentari che segna un più 3,9 per cento”, commenta l’associazione (ilCarlino).

Nuovo orario Asl bocciato

Il tribunale del lavoro di Rimini ha accettato il ricorso della Fp Cgil contro il nuovo orario di lavoro applicato dalla Asl Romagna. In particolare la pronta disponibilità alla reperibilità “che al massimo è di 12 ore da contratto nazionale del lavoro, sarebbe andata in deroga arrivando a 13,5 ore giornaliere”, spiega il sindacato (ilCarlino, Corriere).

Turismo fonte di valori

Si è svolto ieri in sala Manzoni a Rimini l’incontro promosso dalla pastorale del turismo con gli operatori coinvolti, il vescovo di Rimini Niccolò Anselmi e il sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha parlato di “tenere in equilibrio l’economia (ovvero il turismo) e l’anima: ogni proposta deve fondarsi sulle caratteristiche dei luoghi e delle persone che li abitano. A Rimini non vogliamo l’effetto del villaggio turistico standardizzato” (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Campo lavoro missionario: 160mila euro raccolti

Dai sei mercatini del Campo sono entrati in due giorni 158.766 euro, più 37.198 euro rispetto al 2023. L’aumento più significativo si è registrato a Riccione con 33.878, più 12.282. I dati dagli altri campi dicono che Rimini Celle ha fatto registrare un’entrata di 56.570 euro, più 9.459, Rimini Cristo Re 20.093 euro, più 4.793), Verucchio 9.840 euro di incasso, più 1.876, Santarcangelo 31.048 euro, più 5.801, Bellaria 7.337, più 2.987 (ilCarlino, Corriere).

Processo di beatificazione per don Luigi Giussani, le reazioni a Rimini

“Siamo rimasti tutti sorpresi… Ricevere la notizia di questo nuovo, importante passo avanti per la beatificazione di don Giussani, e per di più mentre eravamo riuniti a Rimini per gli esercizi spirituali, è stato ancora più bello”. Commenta Emilia Guarnieri, tra i fondatori riminesi del Meeting per l’amicizia fra i popoli. “Abbiamo accolto la notizia con grande gioia e commozione”, spiega il gruppo di Cl di Rimini (ilCarlino).

Riccione, parco chiuso per un capriolo aggressivo

Da oggi sarà vietato il transito nella zona compresa tra il Rio Melo, la Statale 16 e il centro studi, del parco Chico Mendes di Riccione. La decisione del comune arriva dopo gli attacchi di un capriolo a cittadini e animali di compagnia. “Confidiamo che il capriolo possa essere al più presto catturato e portato in un’area in cui possa vivere serenamente”, commenta la sindaca Daniela Angelini (ilCarlino, Corriere).

Villa Verucchio, distrutto dalle fiamme il Kiosko Vincanto

Il ristorante del cantautore Filippo Malatesta è stato distrutto dalle fiamme. “Non si è salvato nulla”, commenta. Sul posto gli specialisti del Nucleo Investigativo Antincendio torneranno anche oggi. Il nuovo sopralluogo avrà l’obiettivo di indagare sulle cause del rogo. Si pensa possa essere dolosa per via di alcune minacce ricevute dai gestori da parte di un cliente a cui avevano chiesto di allontanarsi (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a Santarcangelo

Sabato il Pd ha organizzato una manifestazione in piazza Ganganelli per presentare il candidato sindaco Filippo Sacchetti. I partiti di centrodestra, che sostengono la candidatura di Luigi Berlati, hanno protestato. “Lo spazio occupato dal Pd sabato era notevolmente superiore ai limiti previsti dalla direttiva, usando addirittura un palco”, spiegano. Secondo la direttiva di giunta del 2016 “sono ammessi spazi non superiori a 3 metri per 3” (ilCarlino).

Elezioni a Bellaria Igea Marina

Il ministro allo Sport Andrea Abodi parteciperà a un pranzo organizzato da Fratelli d’Italia a sostegno del sindaco uscente Filippo Giorgetti alle elezioni amministrative e di Stefano Cavedagna alle europee. Ci saranno anche Nicola Marcello, coordinatore provinciale FdI, la deputata Beatriz Colombo, la senatrice Domenica Spinelli e il coordinatore Nicola Missiani (ilCarlino, Corriere).

Elezioni a San Marino

Il Partito dei socialisti democratici fa dietrofront rispetto alla prima ipotesi di coalizione con Libera. Il Psd preferirebbe una coalizione elettorale allargata che comprenda sia i riformisti che il centro moderato. Le liste vanno depositate all’ufficio elettorale entro il 30 aprile (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Malore in moto, muore infermiere | Rogo distrugge il pub del cantante

CorriereRomagna: Distrutto dalle fiamme il locale di Malatesta | Pitbull azzanna a morte un barboncino

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 al teatro degli Atti l’evento ‘La salute tra equità e dignità, fra norme e visione sociale: a lezione da Giovanni Bissoni’

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Prova d’orchestra’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola media Panzini conferenza di Enrica Taricco su ‘Alessandro Manzoni: “I Promessi Sposi” pietra miliare nel panorama del romanzo italiano ed europeo’

Alle 19 in sala Manzoni incontro ‘Va e fa anche tu lo stesso’ incontro dedicato alle testimonianze promosso dalla pastorale della sanità

Alle 21 al centro Grotta Rossa presentazione del libro ‘Io contro il duce. Storia d’amore e d’anarchia’, biografia dell’anarchico Bruno Castaldi a cura di Onide Donati e Aurora Castaldi

Dalle 9,30 al palacongressi di Riccione Congresso nazionale della Associazione italiana di epidemiologia

Alle 20,45 al palazzo del turismo di Riccione l’incontro pubblico ‘Riccione cambia’ sul Piano urbanistico generale

Alle 21 al Supercinema di Santarcangelo i registi Michele Mellara e Alessandro Rossi presentano il documentario ‘Berchidda Live’

