Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 16 giugno 2025

Oggi in edicola, 16 giugno 2025

Finte vaccinazioni, scatta il processo

Dopo la chiusura delle indagini della procura di Rimini il 18 aprile 2023 e un ritardo tecnico dei tempi giudiziari, è stata fissata per il 16 settembre l’udienza preliminare del procedimento nei confronti di 75 persone ritenute coinvolte nel traffico di ’green pass’ organizzato da un medico di Cattolica. L’uomo, un 64enne, ha garantito ai pazienti in cambio di soldi, 250 euro, la certificazione senza somministrare realmente la dose di vaccino anticovid (ilCarlino).

“Un tonfo, poi una sgommata”

Spunta un testimone dell’incidente stradale che ha portato alla morte della 55enne riccionese Antonia Conti, mercoledì mattina in viale Galliano a Riccione. Si tratta di un residente della zona che quel giorno negli attimi dell’investimento era alla finestra e ha sentito un tonfo sordo, seguito repentinamente dal rumore di una sgommata. “Se qualcuno ha visto o sentito qualcosa, si faccia avanti”, è l’appello dei familiari della vittima (ilCarlino).

Le truffe della cronaca

Denunciati sempre più spesso casi di finti carabinieri che, sfruttando recenti casi di cronaca, provano a carpire soldi alle vittime, spesso anziane. In genere iniziano con una telefonata molto aggressiva e dai toni intimidatori. Al telefono un sedicente carabiniere dice alla vittima che risulta coinvolta in un episodio spiacevole, o lo risulta la sua auto. “Mandiamo due pattuglie a casa per perquisirla”, dice poi il finto carabiniere. Le forze dell’ordine, quelle vere, invitano a non fornire mai dati personali durante queste telefonate e a segnalare questi tentativi di truffe (Corriere).

Prezzi bassi negli hotel: “un grosso problema”

“La politica dei prezzi bassi penalizza, non vende camere e danneggia l’immagine stessa della destinazione Rimini”, spiega al Corriere la consulente alberghiera Giusy Palio. L’invito è ancora una volta “ad effettuare un radicale cambio di rotta nella politica gestionale, nel riallineamento dei prezzi e nella riqualificazione delle strutture” perché i servizi della riviera sarebbero ormai “superati” da quello che, per esempio, i turisti tedeschi “trovano in destinazioni concorrenti del Mediterraneo e lacustri” (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Travolta dal pirata, spunta un testimone | Vaccinazioni fasulle, medico e pazienti a processo

CorriereRomagna: Da Ravenna allo spazio con un satellite meteo | Sbandieratori, grandi sfide

Oggi a Rimini

Dalle 14 al palacongressi “Ecca 2025. European climate change adaptation conference’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario di Enrico Masi ‘Terra incognita’