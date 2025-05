BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 16 maggio 2025

Oggi in edicola, 16 maggio 2025

Meeting al via il 22 agosto con Sergio Castellitto

Presentati ieri al teatro Galli di Rimini i programmi di mostre, spettacoli, Villaggio Ragazzi e Sport Village del 46esimo Meeting per l’amicizia fra i popoli, dal 22 al 27 agosto in fiera e in altri luoghi suggestivi della città. Atteso lo spettacolo inaugurale ‘The rock’ del regista statunitense Jared McNeill, ispirato ai Cori da La Rocca di T.S. Eliot, con protagonista l’attore Sergio Castellitto. Atteso Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in ‘La fregatura di avere un’anima’. Tante mostre in programma. A tema la pace, il lavoro, la disabilità, grandi personaggi da Francesco d’Assisi al fondatore della Bank of America Amedeo Peter Giannini, la fotografia contemporanea e il romanico medievale (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

La British è atterrata

Atterrato ieri alle 19.30 circa all’aeroporto di Miramare il primo volo di linea della British Airways con 147 passeggeri e un gruppetto di giornalisti britannici. Accoglienza a cura di Apt con la Banda Giovanile Città di Rimini, piadina romagnola e vino Rebola, gli attori della Filodrammatica Lele Marini in costumi felliniani (ilCarlino).

Prenotazioni in hotel: attenti alle truffe

“Con i passati ponti di aprile e maggio abbiamo ricevuto presso i nostri sportelli diverse segnalazioni di email truffa, che imitano noti portali, soprattutto Booking, chiedendo di effettuare nuovamente pagamenti non andati a buon fine. Le email giungono pochi giorni prima della partenza, soprattutto a chi ha prenotato soggiorni all’estero.” L’allarme arriva da Federconsumatori che invita i turisti a fare attenzione: “si tratta di truffe” (Corriere).

“Basta usare il volto di Pierina”

I tre figli di Pierina Paganelli, Giacomo, Chiara e Giuliano Saponi, si dichiarano “esterrefatti, turbati e addolorati avendo visto la locandina che annuncia una manifestazione in programma sabato prossimo a Rimini, organizzata dalla comunità senegalese con circa 500 persone attese, a favore dell’unico indagato per l’omicidio”. La locandina in questione vede affiancati il volto sorridente della signora Pierina e quello del 35enne senegalese Louis Dassilva, a sostegno di cui è organizzata la manifestazione in programma sabato a Rimini. “Non usate il viso di nostra madre, vittima di omicidio, per i vostri scopi”, ribadiscono Giacomo, Chiara e Giuliano (ilCarlino, Corriere).

Disabile condannato per violenza sessuale

Un disabile 52enne è stato condannato a 1 anno e 10 mesi per violenza sessuale su una 21enne, anche lei con disabilità, all’interno di una clinica privata. Fingendo bisogno d’aiuto, l’uomo l’avrebbe attirata in un’area isolata senza telecamere per poi aggredirla. L’arrivo casuale di un’anziana aveva poi fatto scattare l’allarme. L’indagine, coordinata dalla Procura, è partita dalla denuncia della madre della vittima (ilCarlino, Corriere).

Riccione risale sul Trc

Il comune di Riccione ha approvato la delibera che consente la presentazione della richiesta di finanziamento statale, scadenza fissata al 31 maggio, per la realizzazione del tratto di Metromare fino a Cattolica. Il tracciato di circa 7,1 chilometri con tecnologia Bus Rapid completamente elettrica prevede 12 fermate e transiterà accanto alla ferrovia fino al confine con Misano (Corriere).

Santarcangelo, rapina alla gioielleria

Ieri mattina verso le 12 in pieno centro a Santarcangelo, due banditi armati di pistola e con il volto coperto da cappellini con visiera si sono finti fattorini e sono entrati in una gioielleria che hanno tentato di rapinare. Hanno minacciato il titolare 91enne per farsi aprire la cassaforte, ma lui è riuscito a prendere tempo, cosa che li ha innervositi e spinti a una fuga anticipata (ilCarlino, Corriere).

Pd, c’è l’accordo sulla segreteria

La segreteria provinciale del Partito democratico sarà affidata all’attuale presidente del consiglio comunale di Rimini Giulia Corazzi, che sarà affiancata in qualità di vice da Christian D’Andrea, vicesindaco di San Clemente e fino a ieri suo sfidante. La segreteria comunale di Rimini sarà affidata a Giacomo Gnoli con vice Anna Maria Barilari (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Rapina in gioielleria, eroe a 91 anni | Vittoria in riva al sogno

CorriereRomagna: Condannato per stupro 52enne in sedia a rotelle | Gioielleria rapinata con la pistola

IlPonte: Smartphone: un cattivo dono di cresima | Fratello Papa

Oggi a Rimini

Dalle 10 in fiera Expodental

Dalle 15 a Rivera Banca ‘Techstars Startup Weekend Rimini’

Alle 17 al Salone Acer la conferenza di Giancarlo Cerasoli ‘La pelle nella medicina popolare in Romagna’

Alle 18 in cineteca Tommaso Panozzo presenta il libro ‘La città perduta. Itinerari alla ricerca di una Rimini scomparsa’

Alle 19 dal Visitor Center (corso d’Augusto) partenza della visita guidata ‘Delitti e passioni. Cocktail Noir’

Alle 21 al teatro Tiberio i Rangzen omaggiano Bob Dylan

Alle 21 al teatro degli Atti in scena ‘Avanzi. Life coaching’

Alle 20,30 al centro della pesa di Riccione il film ‘Tomboy’

Dalle 23,30 al Villa delle rose di Misano serata con ospite Fiona Kraft

Alle 21,30 al teatro Lavatoio di Santarcangelo la Filodrammatica Lele Marini presenta ‘Arrivano le donne’