Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 17 giugno 2025

Stupro in Salento: trovato il video

Il flusso delle immagini è lungo tre minuti. È stato trovato nel cellulare di uno dei quattro ragazzi tra i 22 e i 25 anni accusati di aver stuprato una 25enne riminese in vacanza a Gallipoli. Le immagini contenute potrebbero far scattare nei confronti dei quattro non solo la denuncia per violenza sessuale di gruppo, ma anche quella per divulgazione di materiale pornografico (ilCarlino).

Con l’auto fuori strada, salvate dalle lamiere

Poco dopo le 22,30 di domenica, lungo la via Emilia nei pressi della Fiera di Rimini, non si sa ancora perché, l’Audi A5 Coupé bianca con a bordo tre ragazze è uscita di strada finendo contro il terrapieno ai piedi del pilone in cemento dello svincolo sopraelevato. L’impatto è stato molto violento. Sul posto, la polizia locale, il 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto le ragazze dall’auto. La più grave, la conducente trentenne, è stata trasportata in elisoccorso a Cesena, dove è stata ricoverata anche la 21enne, probabilmente seduta davanti. Meno grave è la 17enne trasportata in ambulanza all’ospedale Infermi di Rimini (ilCarlino, Corriere).

Tragedia di Capodanno, chiesta l’archiviazione

La procura di Rimini ha chiesto l’archiviazione nei confronti del maresciallo Luciano Masini che, intervenendo la sera di Capodanno a Villa Verucchio per fermare l’escalation di violenza di Muhammad Sitta, dopo alcuni colpi di avvertimento, fu costretto ad alzare il tiro, ferendolo a morte. “Il carabiniere non poteva comportarsi in altro modo. Non aveva avuto scelta”, scrivono gli investigatori. La condotta del maresciallo, peraltro, è fissata in un video agli atti delle indagini in cui è ricostruibile tutta la scena e in particolare che i colpi fatali furono esplosi solo dopo diversi avvertimenti e con Sitta ormai a 50 centimetri di distanza (Corriere).

Rimini Cafè si allarga al Barge

Lucio Paesani, gestore, tra l’altro, del Rimini Cafè sul lungomare Tintori, ha avuto dal comune di Rimini il permesso di utilizzare la piazza esterna del pub Barge (proprio lì accanto). Il locale è chiuso dal 2019 a seguito di un contenzioso con la vecchia gestione per i canoni demaniali non pagati. La struttura negli anni era diventata riparo per senzatetto. “Quando siamo andati dentro a sistemare e pulire abbiamo trovato di tutto: materassi, bivacchi, rifiuti”, spiega Paesani. Da qui la necessità di un recupero. “Abbiamo ripulito l’area, riverniciato e messo la nostra insegna. Per tutta l’estate il piazzale del Barge sarà un dehor di Rimini Cafè” (ilCarlino).

Turismo, le tendenze dell’estate 2025

Estate 2025 all’insegna dell’esperienza più che della destinazione, secondo il Ttg Monitor. Il turismo di lusso e i visitatori internazionali, soprattutto dagli Stati Uniti, trainano la stagione. L’Italia è percepita all’estero come meta competitiva, con ottimo rapporto qualità-prezzo su moda e prodotti tipici, e buoni giudizi sul sistema ferroviario. Boom di viaggi last minute e vacanze multigenerazionali. Dall’8 al 10 ottobre a Rimini torna il Ttg Travel Experience e InOut, con focus su well-being, sport e tecnologia smart per l’accoglienza turistica (Corriere).

Al via domani l’esame di maturità

Da domani per 2.735 studenti riminesi inizia l’esame di maturità. Il numero è leggermente più basso rispetto al 2024, quando furono 2.866, per via dei nuovi criteri per l’ammissione: niente esami per chi non ha raggiunto il monte ore minimo di Pcto (i Percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento) o ha meno di 6 in condotta. Ai 2.735 si aggiungono 147 adulti iscritti alle scuole serali (ilCarlino).

A Rimini e Riccione le star delle serie tv

Dal 21 al 28 giugno Rimini e Riccione ospitano l’Italian Global Series Festival, evento internazionale dedicato alle serie TV. In programma anteprime, proiezioni, premi e incontri con star come Kevin Spacey, Elena Sofia Ricci, Marco Bellocchio, Michele Placido, Carlo Verdone. Si parte con la reunion dei Cesaroni alla Corte degli Agostiniani. Il 23 al Galli i premi Excellence a Spacey, Ricci, Evangeline Lilly. A Riccione masterclass di Mark Gatiss, incontri con Bellocchio, Spacey, Ranieri. Attesi anche Katheryn Winnick, Deborah Davis, Verdone, Dean Norris. Omaggio a Lynch con Twin Peaks (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Video stupro, tre minuti di orrore | Ragazze estratte dalle lamiere

CorriereRomagna: Capodanno di sangue, chiesta l’archiviazione | Schianto, tre ragazze ricoverate

Oggi a Rimini

Dalle 12 alle 17 al cinema Fulgor proiezione della serie ‘Dostoevskij’ dei fratelli D’Innocenzo (Biglietti agli amici)

Alle 20 nella piazza sull’acqua (teatro Galli in caso di pioggia) ‘La voce di Pier Vittorio Tondelli’ con Enrico Brizzi e Tamara Balducci (Biglietti agli amici)

Alle 21 al cinema Tiberio la proiezione di ‘No more trouble’, alla fine il regista Tommaso Romanelli incontrerà il pubblico

Alle 21 all’arena Francesca da Rimini tributo ad Adriano Celentano con I Molleggiati (Sgr live)

Alle 21 nella piazza sull’acqua (teatro Galli in caso di pioggia) incontro con i fratelli D’Innocenzo e Marco Missiroli (Biglietti agli amici)

Alle 22 nella piazza sull’acqua (teatro Galli in caso di pioggia) incontro ‘La verità fa ridere’ con Michela Giraud (Biglietti agli amici)

Alle 20,30 in piazzale Ceccarini a Riccione la prima serata dello spettacolo ‘Riccione family show’

Alle 21 in piazza della Repubblica di Misano ‘In Danza Show’

Alle 18,30 alla bottega del Parco della pace di Cattolica la conferenza ‘I segreti del gioco’ con Antonio di Pietro, Giulia Sadun e Ingrid Casadei

Alle 19 in galleria Santa Croce a Cattolica inaugura la mostra personale di Leonardo Cemak ‘Profondo nero’

Alle 21 in piazzale Capitaneria di porto e ale 22,30 in piazza Alda Merini a Bellaria Igea Marino lo spettacolo comico ‘Baloons’