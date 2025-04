BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 18 aprile 2025

Oggi in edicola, 18 aprile 2025

Commercio, saldo negativo, ma le iscrizioni crescono

Nel riminese, nel corso del 2024, sono state registrate 363 iscrizioni di attività alla Camera di commercio, ma le cessazioni sono state 545, con un saldo negativo pari a 182. Rispetto al 2023, però, le iscrizioni sono aumentate del 9,7% mentre le cessazioni sono diminuite dell’1,3% (Corriere, BuongiornoRimini).

La notte delle spaccate

Tra mercoledì e giovedì, due farmacie, un ristorante e un supermercato per animali sono stati oggetto di atti vandalici con probabili fini predatori. Le attività commerciali colpite si trovano tra centro storico e quartieri limitrofi. A compiere il crimine, un ladro solitario, con il volto coperto, armato di un tombino raccolto in mezzo alla strada. Si sarebbe mosso in sella a uno scooter. Sulle sue tracce gli investigatori, che hanno già requisito e stanno analizzando le immagini della videosorveglianza (ilCarlino, Corriere).

Spadarolo, Vergiano, Padulli: aumentano le segnalazioni di malviventi

Sono cresciute negli ultimi giorni le segnalazioni sulla chat che i residenti di questi quartieri periferici hanno creato per condividere informazioni utili a difendersi dai ladri. C’è chi segnala persone sospette che di giorno fanno foto alle case, chi di aver ritrovato i suoi mezzi agricoli lontano da dove li aveva parcheggiati, quando fa buio scattano gli allarmi. Diversi i tentativi di furto segnalati nelle ultime notti, in particolare in via Santa Cristina, via Mirandola e via Rodella. I residenti hanno innalzato il loro livello di allerta e chiedono l’installazione della videosorveglianza e, nell’immediato, più passaggi delle forze dell’ordine (ilCarlino).

Pasqua sicura

Saranno 60 i vigili della polizia municipale di Rimini chiamati a presidiare le strade in occasione delle festività. Domani, a Pasqua e a Pasquetta saranno operativi ogni giorno, su tre turni, dal mattino alla sera. Nel dettaglio, le pattuglie operative saranno 7 domani, 11 a Pasqua e 12 a Pasquetta (ilCarlino).

Tragedia sul Gran Sasso

I familiari di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, i due alpinisti romagnoli che hanno perso la vita il 22 dicembre 2024 durante un’escursione sul Gran Sasso, hanno chiesto alla procura di Teramo “accertamenti a tappeto su tutti i livelli di soccorso”. Obiettivo è verificare se durante le ricerche siano stati attivati tutti i livelli di soccorso disponibili, tra cui un elicottero adatto all’utilizzo in condizioni estreme (ilCarlino, Corriere).

Dalla Baviera in treno

È arrivato ieri a Rimini il treno diretto da Monaco di Baviera. Partito alle 9.30 e arrivato in perfetto orario alle 17.30 in riviera dopo una sosta a Cesena, il collegamento Monaco-Rimini è effettuato dalle compagnie Deutsche Bahn e ÖBB, ovvero le ferrovie tedesche e austriache. “Quest’anno avremo più di 5 mesi di collegamenti giornalieri, con le nuove fermate a Riccione e Cattolica che si sommano a Cesena e Rimini”, spiega l’assessora regionale al turismo Roberta Frisoni (Corriere, ilCarlino).

Parco del mare, scatta la guerra dei dehors

Il locale Rossopomodoro di viale Vespucci ha fatto causa al Comune di Rimini per avere un dehors sul Parco del Mare. “Le occupazioni di suolo pubblico con arredi e impianti per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite esclusivamente ai pubblici esercizi che abbiano ingressi o uscite direttamente sulle aree del Parco del Mare”, spiega il regolamento. E così la società ha fatto ricorso al tribunale amministrativo contro il Comune e anche contro il ristorante vicino, il Bounty, che avendo l’affaccio diretto sul nuovo lungomare, non ha lo stesso problema (ilCarlino).

Salvataggi in spiaggia solo in estate

Il ministero delle Infrastrutture ha cambiato la regola, emanata qualche mese fa attraverso le Capitanerie, secondo cui uno stabilimento balneare, per restare aperto, avrebbe dovuto necessariamente disporre il servizio di salvataggio anche fuori dalla stagione estiva. Adesso, lo stesso ministero ha emanato una nuova disposizione: servizio di salvamento obbligatorio dal 17 maggio (era il 24 con l’ordinanza balneare regionale, ndr) al 21 settembre. Gli stabilimenti che vorranno aprire in primavera e in autunno non saranno obbligati a garantire il servizio, ma solo a informare i clienti con opportuna cartellonistica (ilCarlino).

Riccione, musica in spiaggia

La giunta comunale ha varato un nuovo regolamento per la spiaggia, recependo le richieste della Cna. Ma solo per la spiaggia. Quindi, in generale, durante la prossima stagione la musica nei locali dovrà essere stoppata a mezzanotte e mezza, ma non nei locali in spiaggia, come per esempio al Marano. Lì la musica potrà essere staccata alle 2. Ma la regola vale solo per i locali, non per i chiringuiti (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 18 in cineteca Oreste Delucca e Loris Bagli presentano il saggio ‘Giulio Moderati da Longiano e l’orto botanico riminese del Cinquecento’

Alle 18 alla Libreria di Alice Giuseppe Leo Leonelli presenta il nuovo romanzo ‘Divina Francigena’

Dalle 19 al parco Marecchia Food Truck Festival

Dalle 20 al bagno 29 Welcome party del Paganello

Alle 16 al palazzo del turismo di Riccione il fotografo Ferdinando Scianna presenta la mostra ‘Mare Magnum. Da Ferdinando Scianna a Martin Parr. I fotografi Magnum e le spiagge’

Alle 21 dalla Chiesa della Misericordia di Pennabilli parte la tradizionale ‘Processione dei Giudei’

Alle 21 alla rocca di Verucchio visita guidata a lume di candela