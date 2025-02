BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 18 febbraio 2025

Oggi in edicola, 18 febbraio 2025

Riminesi indebitati

Ci si indebita per andare in vacanza, per mantenere un certo stile di vita, per consumo irresponsabile, per incapacità a gestire il proprio bilancio. L’allarme di Federconsumatori: nel 2023 il 23,1% dei riminesi fra i 18 ed i 74 anni ha chiesto un prestito. Circa la metà lo ha chiesto a familiari, il 31% si è rivolto in banca. “Tendenza preoccupante”, segnala l’associazione. “Nel 2024 nella provincia di Rimini registriamo negli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, 70 pratiche aperte” (ilCarlino, Corriere).

Tra le cause c’è anche il gioco d’azzardo

Secondo Federconsumatori, nel 2023, la raccolta complessiva da gioco nella provincia di Rimini ammontava a 349 milioni di euro (348.787.410 euro per la precisione) con perdite per 19.787.670 euro (il 5,7% dell’ammontare delle giocate); mentre a Rimini capoluogo ammontava a 141.367.349 euro, con perdite per 8.670.671 euro (il 6,1% dell’ammontare delle giocate)”. La media nazionale procapite è di 1.925 euro la media nazionale, in provincia di Rimini 1.420 euro in media, a Rimini 1.311, a Misano 2.074 euro, Riccione 1.967 euro e San Giovanni in Marignano 1.926 euro (Corriere).

Bollette a rate

Nel 2025 la spesa media delle famiglie riminesi per luce e gas crescerà di un migliaio di euro, segnala inoltre Federconsumatori. “Abbiamo centinaia e centinaia di richieste di rateizzazione delle bollette, in particolare quelle del gas”, conferma Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Sgr Società gas Rimini. Colpa del meteo: “Nel comune di Rimini, nel dicembre 2024, la temperatura media è stata pari a 6,5 gradi contro i 12 del dicembre 2023. Il mese scorso invece la temperatura media si è attestata a 7,4 gradi, contro gli 11,5 del 2024 e i 9,6 del 2023” (ilCarlino).

Gli infermieri di famiglia arrivano anche a Rimini

Dopo una fare sperimentale in alta Valmarecchia, arrivano anche a Rimini gli infermieri di famiglia. Sono al momento una cinquantina. Il loro compito è fornire cure a domicilio per chi ha difficoltà negli spostamenti, collaborando con la medicina generale nei casi di malattie croniche. Aiuteranno a “ridurre il numero di ricoveri evitabili e a migliorare la qualità della vita delle persone”, spiega il comune (ilCarlino, Corriere).

Bocciato anche al Tar

Era stato bocciato all’esame di Stato del 2022 e aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione un risarcimento. Secondo lui la bocciatura era stata ingiusta, senza motivazione. La commissione, inoltre, non aveva tenuto conto degli effetti del long covid e dei tre lutti che si erano susseguiti a stretto giro nella sua famiglia. Per far valere le sue ragioni, il riminese aveva presentato un ricorso al tribunale amministrativo regionale. I giudici però hanno respinto la sua domanda e lo hanno condannato a pagare 3mila euro di spese di lite (Corriere).

Fototrappole, multe ai furbetti dei rifiuti

Nel 2024 sono state 85 le violazioni nel conferimento dei rifiuti registrate dalle fototrappole piazzate da Hera e Comune, sono stati inoltre 26 i verbali emessi dalla guardie ecoologiche volontarie. Oltre al centro, le vie Carlo Matteucci, Dell’Abete, Vienna e Acquabona hanno registrato il maggior numero di infrazioni. Le fototrappole sono 38 e vengono installate a rotazione su vari punti di raccolta. Sono segnalate con cartelli, per il rispetto della privacy. Le violazioni riguardano l’abbandono di sacchetti e materiali fuori dai cassonetti e l’errato conferimento dei rifiuti nei contenitori dedicati. Dal 2021, anno in cui sono partiti i controlli con le fototrappole, sono 619 in totale gli illeciti registrati a Rimini. Cinque da inizio anno a oggi (Corriere, ilCarlino).

Sosta selvaggia: multati in 100 al giorno in zona fiera

In occasione delle manifestazioni in questi giorni in fiera a Rimini (ma era già successo anche per il Sigep), a seguito delle segnalazioni dei residenti, gli agenti della polizia municipale di Rimini hanno staccato dal blocchetto 94 multe per divieto di sosta in un solo giorno. “Si sta lavorando con Ieg a un sistema che ‘protegga’ in via permanente chi risiede nelle vie intorno ai padiglioni”, annuncia il comune (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: San Marino batte Tiktok e incassa | Birra e colpi da campione

CorriereRomagna: Bocciato dopo lutti e covid, il tar nega il risarcimento | “Furbetti” dei rifiuti, 101 multe

Oggi a Rimini

Dalle 10 alle 18 in fiera ‘Enada primavera’ e ‘Beer&food attraction’

Dalle 11 alle 12,30 in cattedrale visite guidate per le scuole alla cappella dei pianeti

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Giulietta degli spiriti’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini conferenza di Raffaella Ceccarelli ‘Armonie quattrocentesche riminesi: sogni e suoni malatestiani’

Alle 17 in cineteca ‘Federico Fellini e i mestieri del cinema’ con Gianfranco Angelucci

Alle 21 al teatro Galli Emma Dante in ‘Re Chicchinella’

Alle 21 al cinema Fulgor il film ‘Tornando a Est’ ospite in sala l’attore Samuele Sbrighi