Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 19 aprile 2024

Oggi in edicola, 19 aprile 2024

Ponti di primavera, prenotazioni al 75%

Gli hotel aperti a Rimini saranno 500. Lo stato delle prenotazioni dà “un’indicazione molto positiva considerato anche che i turisti stanno prenotando sempre più a ridosso della data di vacanza, anche per tenere monitorato l’andamento meteo”, spiega la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert. Il flusso di turisti sarà stimolato anche da due appuntamenti: i Campionati Europei di Ginnastica artistica maschile (24-28 aprile) e femminile (2-5 maggio), e il torneo di basket giovanile Memorial Claudio Papini, dal 25 al 28 aprile (BuongiornoRimini, ilCarlino, Corriere).

Il G20 spiagge si è riunito a Caorle

Il titolo dell’edizione 2024 del summit delle “piccole” città balneari è stato ‘Maris Futuri: progettare la complessità’. Tra gli amministratori presenti anche la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, con l’assessore all’ambiente e all’urbanistica Christian Andruccioli. “Stiamo lavorando per costruire un futuro comune per le spiagge italiane, affrontando numerosissime tematiche, dal piano strategico al cambiamento climatico, dall’erosione marina e ovviamente in primo piano c’è il turismo”, spiega Angelini (Corriere).

Esposto in procura contro l’ordinanza balneare

Le nuove regole fissate dalla Regione non sono piaciute sin da subito ai marinai di salvataggio. Dovranno garantire il servizio anche in pausa pranzo lungo tutta la riviera. In pratica dalle 12,30 alle 14,30, con una postazione ogni 300 metri anziché 150. dicono che “questo modello di sorveglianza in mare non può assolutamente garantire sicurezza nel caso di intervento”. Quindi hanno dato mandato al loro avvocato, Roberto Biagini, di presentare un esposto (ilCarlino).

I turisti preferiscono gli appartamenti

Il Rapporto sull’Economia Romagna 2023 della Camera di commercio parla di 30.121 arrivi e 194.994 presenze lo scorso anno nelle case vacanza del riminese. Rispettivamente il 16,4% e il 6,9% in più del 2022. Sono più turisti stranieri che italiani. Crescono anche gli hotel, ma meno: +6,6% di arrivi e +1,3% di presenze (Corriere).

Metromare, trovati i nuovi bus

“Entro giugno 2026 il nuovo tratto ‘Rimini stazione-Fiera’ sarà operativo con i sei bus regolarmente circolanti”. Lo dice Stefano Giannini, amministratore di Patrimonio mobilità Provincia di Rimini. Se, da un lato, la ditta belga che ha prodotto i filobus già in funzione è fallita, dall’altro l’azienda brianzola Kiepe electric ha dato rassicurazioni. “I sei bus, che abbiamo prenotato con loro, e che rientrano nel contratto col quale tre anni fa acquistammo i nove Exqui-city attualmente operativi tra Rimini e Riccione, ci saranno consegnati in tempo utile” (Corriere).

Asl Romagna, il surplus della produzione

“A oggi la nostra Azienda si trova a produrre 4,5 milioni di prestazioni specialistiche a un ritmo di quattro volte superiore rispetto alla popolazione di circa 1,25 milioni” di assistiti, spiega il direttore generale Tiziano Carradori al Carlino. Se si parla di liste d’attesa, le maggiori criticità “ci sono prevalentemente in ambito oculistico e per quel che riguarda le visite in cardiologia, pneumologia e poi anche prestazioni diagnostico-strumentali come indagini endoscopiche, per cui ad esempio entro fine anno apriremo una nuova sala ad hoc all’ospedale di Riccione” (ilCarlino).

Muore in casa, trovato dopo 10 giorni

L’uomo, molto riservato, aveva 83 anni e viveva in un condominio in una traversa di via Covignano. Due vicine di casa hanno allertato la sala operativa perché ormai non lo vedevano da diversi giorni, ma soprattutto per un odore pungente che veniva dall’appartamento (ilCarlino, Corriere).

“Troppi problemi a Viserba Monte”

Nasce un nuovo comitato cittadino. “La decisione è nata inizialmente dai problemi irrisolti negli anni su via Celli e immediatamente a questi si sono aggiunte altre problematiche di Viserba Monte”, spiega il referente Claudio Mazzarino. Sono quelle evidenziate da diversi residenti durante il primo incontro, al Bar Angelo di via Popilia, in particolare legate al futuro di via Fattori e via Popilia (Corriere).

Badante e spacciatrice

La donna, 43 anni, vive a Riccione, ma ha creato una vera e propria serra nell’abitazione della coppia di anziani che assiste a Coriano. La serra artigianale per la coltivazione in-door di marijuana era dotata di coperture in plastica e di un sistema rudimentale per la ventilazione e l’illuminazione. La badante è agli arresti domiciliari in attesa di processo (ilCarlino, Corriere).

Eolico in Valmarecchia

Ieri a Roma il comitato per il no ha incontrato il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin. L’obiettivo del comitato è iniziare un lavoro per attuare modifiche specifiche sul Decreto interministeriale in arrivo per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Raccolta intanto “la disponibilità del ministro alla costituzione di un tavolo tecnico tra Regioni, Casteldelci e tecnici ministeriali ci darà la possibilità di soppesare in modo scientifico ogni aspetto”, spiega il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli (Corriere).

Elezioni a Santarcangelo

L’ex candidato sindaco e consigliere di Forza Italia, Italo Piscitelli, si candiderà con Fratelli d’Italia a sostegno di Luigi Berlati. “La mia decisione di tornare in campo è dettata dal problema della sicurezza a Santarcangelo. I furti sono continui, possiamo e dobbiamo fare di più”, spiega l’ex agente della polizia penitenziaria (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 17 al cinema Tiberio il docufilm ‘Ernesto Balducci, una voce profetica’ di Giorgio Tabanelli, presente in sala

Alle 17 in cineteca ‘Una canzone per la Resistenza’ con Sara Jane Ghiotti, aseguire Alessandra Facchi e Orsetta Giolo presentano il libro ‘Una storia dei diritti delle donne’

Alle 19 al Primo piano art gallery Rocky trio live in ‘Tributes’

Alle 21 al teatro Galli lo spettacolo ‘Onde’ di Simona Bertozzi (Supernova)