BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 19 dicembre 2024

Oggi in edicola, 19 dicembre 2024

Un grande perdono

Sul Ponte, il Natale per il vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. “Il Natale che ci stiamo preparando a celebrare non sarà come tutti gli altri. È il Natale in cui si apre l’anno Giubilare 2025. Qualche giorno fa, parlando con un gruppo di ragazzi e cercando di spiegare cos’è il Giubileo, mi è stato detto: ‘È come un grande perdono’, ci fa notare Anselmi. La grande speranza è che questo perdono di Dio, che è certo, questo suo desiderio di volerci bene si rifranga anche all’interno dei nostri rapporti: dal perdono di Dio passare a perdonarci tra noi, rimettere i nostri debiti gli uni agli altri, dimenticare ciò che ci ha diviso e ferito” (ilPonte).

Negozi chiusi per legge nei giorni di festa

Si parla di soli sei giorni l’anno: Natale, Santo Stefano, Pasqua, Capodanno, Primo Maggio e Ferragosto. La proposta, presentata alla Camera dei deputati da Fratelli d’Italia, impone a tutte le attività commerciali, dalle più piccole alle più grandi, di restare chiuse in questi giorni affinché i lavoratori possano “curare i propri interessi personali, familiari, religiosi e culturali nelle giornate di festa” (ilCarlino, Corriere). Ovviamente, non varrebbe per gli esercizi pubblici, per esempio bar e ristoranti.

Le reazioni

“Lo scopo è comprensibile e condivisibile, ma non lo sono altrettanto l’approccio e il metodo, impositivo e restrittivo”, commenta l’assessore al commercio del comune di Rimini, Juri Magrini. Per lui, “è evidente che questa obbligatorietà possa avere riflessi diversi in territori con maggiore o minore vocazione turistica” (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Per Confesercenti, la legge “rischia di essere un ennesimo regalo ai colossi del web”. Per Confcommercio, “è impensabile applicare un divieto simile nelle località turistiche”. La Cgil, invece, approva la proposta. “Da anni combattiamo la deregolamentazione delle aperture delle attività commerciali” (ilCarlino).

A caccia di camerieri

La riviera cerca personale per affrontare l’arrivo dei turisti, per le feste e per il Sigep, dal 18 al 22 gennaio in fiera a Rimini. A Rimini, gli hotel aperti saranno circa 450, a Riccione 140. Per il periodo, “gli hotel annuali assumeranno 2 o 3 persone”, spiega Patrizia Rinaldis di Federalberghi, mentre gli stagionali, che apriranno apposta in questi giorni, assumeranno “dai 6 agli 8 lavoratori” (ilCarlino).

Al merito della Repubblica italiana

Si è svolta in prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze al merito concesse con decreto del Presidente della Repubblica. Tra i premiati: Giovanni Copioli, Angela Lippa, Marco De Crescenzo, Alessandro Coscarelli, Antonio Marco Lucio Antonucci e Gianluca Marchetti (Corriere).

Ieg, finanziamento da 33 milioni da Intesa Sanpaolo

La società di gestione della fiera di Rimini, Italian Exhibition Group, ha sottoscritto un finanziamento di 33 milioni di euro con la banca Intesa Sanpaolo. Il credito, con scadenza nel 2027, servirà a rifinanziare il debito esistente garantito da Sace, sottoscritto durante il Covid. Permetterà a Ieg di beneficiare di una migliore struttura finanziaria e di una riduzione del costo del debito (Corriere).

Dehors, ‘Rimini Open Space’ fino al 2025

È stata appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la proroga fino al 31 dicembre 2025 dell’esenzione dall’autorizzazione della Soprintendenza nelle aree sottoposte a vincolo monumentale per i locali che propongono ai clienti i tavolini all’esterno. Significa che, anche per tutto il prossimo anno, dove le condizioni oggettive e il Codice della strada lo consentano, i dehors potranno estendersi fino al 50% della somma della superficie interna dell’esercizio e del suolo pubblico esterno precedentemente autorizzato (ilCarlino, Corriere).

Sicurezza, telecamere nel parcheggio dell’ospedale

La Asl ha disposto l’uso di 57.700 euro per realizzare un impianto di videosorveglianza di ultima generazione a servizio dell’ospedale di Rimini. L’opera servirà a prevenire i casi di danneggiamento di auto del personale ospedaliero o di parenti di persone ricoverate, come la rottura dei finestrini e i furti all’interno delle macchine. Sempre in tema di videosorveglianza, nei giorni scorsi i comuni di Rimini, Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico e Riccione hanno firmato il rinnovo del Protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, un programma di collaborazione informativa tra vigilanza privata, forze di polizia statali e polizia locale (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Capodanno, è caccia ai dipendenti | “Aperti per le feste”

CorriereRomagna: Cantiere alle fiamme: “I miei risparmi in fumo” | Dehors, più spazi anche nel 2025

IlPonte: Regaliamoci grandi sogni | Nasce per noi

Oggi a Rimini

Alle 15 al padiglione Ovidio dell’ospedale Infermi concerto del Duo Romanelli Allevi

Alle 18 in cineteca Valerio Lessi presenta il libro ‘Alle fonti di un carisma’ con Giorgio Tonelli (Libri da queste parti)

Alle 18,15 alla Grotta Rossa il documentario di Enrico Blatti ‘Enrico Calamai. Una vita per i diritti umani’

Alle 21 al teatro Galli Ascanio Celestini in Rumba, la storia di un contemporaneo san Francesco

Alle 21,15 al teatro Pazzini di Verucchio concerto gospel del Florida Fellowship Super Choir

Alle 21 al teatro Lavatoio di Santracangelo prova aperta del coreografo Michele Ifigenia Colturi