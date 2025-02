BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 19 febbraio 2025

Oggi in edicola, 19 febbraio 2025

È morto Bolkestein

Frits Bolkestein era nato ad Amsterdam il 4 aprile del 1933. Aveva scritto e dato il suo nome alla famosa direttiva europea 2006/123, che mette all’asta, tra l’altro, gli stabilimenti balneari per dare vita a uno stato di libera concorrenza. Assobalneari Italia, aderente a Federturismo Confindustria, e La Base Balneare con Donnedamare esprimono profondo cordoglio. Lo ricordano, in particolare, “per la sua testimonianza al Parlamento italiano, quando, di fronte ai parlamentari, spiegò come l’accanimento contro i balneari italiani non avesse nulla a che vedere con lo spirito della Direttiva, che anzi è stata – e continua ad essere – strumentalizzata a favore degli interessi di chi vuole favorire grandi multinazionali e investitori a svantaggio di un settore che, oggi, dà lavoro a 30 mila famiglie e 300 mila occupati e rappresenta l’eccellenza del turismo Made in Italy” (Corriere).

Dazi Usa, Rimini esposta

L’istituto di ricerca economica Prometeia prospetta due scenari di fronte alle politiche protezioniste statunitensi: o l’aumento dei dazi su prodotti già “protetti” dagli Usa o un aumento generalizzato su tutti i settori. Secondo i dati della Camera di Commercio, in provincia di Rimini le esportazioni verso gli Usa toccano i 515 milioni di euro l’anno, coprendo il 16,7% del totale, contro il 12,4% della media regionale. La fetta di mercato per Forlì-Cesena è del 7,6%, per Ravenna del 9,9%. Per l’assessore regionale Vincenzo Colla, delle politiche Usa “già cominciano a risentirne la moda e il cibo, ma in prospettiva i settori più colpiti sarebbero quelli col margine minore, come il manifatturiero” (Corriere).

Aeroporto, appello ai comuni

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha chiesto ai comuni della Riviera di partecipare al sostegno per lo sviluppo dell’aeroporto di Miramare. Il Comune di Rimini verserà fino al 2026 3 milioni di euro, ricavati con la tassa di soggiorno. Tra gli altri, all’appello ha risposto solo Bellaria, che si è impegnata per 100mila euro l’anno per tre anni a partire dal 2025. Cattolica e Misano faranno partire il loro contributo dal 2026. Riccione non ha ancora deciso, ma c’è il pressing degli albergatori. “Se le rotte incoming sono fondamentali per attrarre i turisti stranieri, altrettanto decisiva diventa l’attività promozionale su quei mercati, in particolare nei Paesi di provenienza dei nostri turisti. Per questo ritengo necessario che il Comune di Riccione investa”, spiega il direttore di Federalberghi, Luca Cevoli (Corriere).

Liceo Serpieri, la rivolta dei professori

C’è una nuova lettera di denuncia contro la dirigenza del Liceo Serpieri di Rimini, che segue le proteste degli studenti di novembre. La missiva, firmata da “una maggioranza degli insegnanti”, lamenta la “mancanza di dialogo e di ascolto da parte della dirigenza”. Per esempio, non sarebbe stato convocato il collegio dei docenti straordinario richiesto per discutere di problemi urgenti, come progetti bloccati per assenza di indicazioni operative. Inoltre, pare non sia stato approvato il bilancio, e quindi “la scuola si trova in gestione provvisoria” (ilCarlino, Corriere).

Maxi tamponamento sulla via Emilia

Lunedì, un visitatore della fiera Beer&Food Attraction, chiusa ieri a Rimini, era uscito dai padiglioni forse dopo aver bevuto qualche bionda di troppo. Fatto sta che, verso le 19:30, è stato all’origine di un maxi tamponamento sulla via Emilia. Era diretto verso il casello autostradale e, procedendo a una velocità superiore al limite di 50 km/h, non si è accorto del rallentamento ed è finito sull’auto davanti alla sua, dando il via a un tamponamento a catena. Coinvolte altre due vetture. Tre i feriti, fortunatamente lievi. L’uomo è stato denunciato dalla polizia stradale (ilCarlino).

Incendio in via Giuliano, task force per gli sfollati

L’incendio del 12 febbraio in una palazzina Acer di Rimini ha causato la morte di Ferdinando Autiero e Alis Eftenaru, oltre allo sfollamento di 15 persone. Comune, Regione e Acer hanno attivato una task force per assistere gli 11 nuclei familiari colpiti e ripristinare gli alloggi. La Regione investirà 20 milioni di euro per l’edilizia popolare nei prossimi tre anni. Proseguono le verifiche tecniche e le indagini della Procura. I danni stimati ammontano a 500mila euro (ilCarlino, Corriere).

Alle 21 in cineteca il film ‘The witch’ di Robert Eggers

Alle 20,30 in biblioteca a san Giovanni corso di cinema gratuito con Carlo Masini

Alle 21 al Nuovo cinema di Pennabilli il film d’animazione ‘Persepolis’

Fonte: Buongiorno Rimini.it