Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 19 giugno 2025

Oggi in edicola, 19 giugno 2025

Morti sul Gran Sasso: ci sono degli indagati

Il fascicolo d’inchiesta della procura di Teramo sulla morte degli alpinisti santarcangiolesi Luca Perazzini e Cristian Gualdi cambia forma e da qualche giorno non è più a carico di ignoti. Al momento la persona indagata, come atto dovuto, sarebbe solo una. Non ne è chiaro il ruolo e nemmeno se l’elenco dei nomi in fascicolo possa allungarsi. Pare che a portare gli alpinisti romagnoli verso il canalone in cui hanno perso la vita siano stati dei cartelli posizionati male (ilCarlino).

Nuova tragedia a San Marino

Ieri intorno alle 19,30 un uomo è precipitato mentre si arrampicava sulla Terza Torre di San Marino. Non si conoscono ancora i motivi della caduta. L’allarme è stato lanciato da altri sportivi in arrampicata, ma non in gruppo con la vittima. Sul posto sono intervenuti polizia civile di San Marino e vigili del fuoco di Rimini con un elicottero di soccorso. La zona è impervia, il corpo è stato individuato attorno alle 21,30 (ilCarlino, Corriere).

“Presidio fisso al pronto soccorso”

L’altra notte al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini una 47enne ha aggredito una dottoressa e solo l’intervento delle forze dell’ordine con il taser è riuscito a fermarla. “Le aggressioni ormai non le contiamo più. Sono quotidiane, spesso per fortuna solo verbali. Per questo quello che è accaduto l’altra notte, seppur un caso sporadico, ci preoccupa”, ribadisce la direttrice del reparto Tiziana Perin; che conclude, “credo proprio che sia arrivata l’ora che al Pronto soccorso sia istituito un presidio permanente, h24, di polizia” (Corriere).

Emergenza abitativa, Gianfreda: “Politiche nazionali per la casa”

“Una vera e propria piaga sociale”: così l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda, definisce l’emergenza abitativa che attraversa l’Italia, e che colpisce con forza anche il nostro territorio. Una situazione aggravata da ritardi, sprechi e una drammatica mancanza di visione unitaria a livello nazionale (BuongiornoRimini).

Diocesi, sette nuovi diaconi

Ordinati non per il sacerdozio ma per servire, e inviati a declinare il vangelo nelle pieghe della vita. Rimini accoglie domenica in Cattedrale la candidatura di altri sette diaconi permanenti. Attualmente sono 64 in Diocesi, impegnati nella carità, nel servizio ai giovani e agli anziani, in carcere e nella sanità (ilPonte).

La ztl si riaccende, conto alla rovescia

La ztl del centro storico di Rimini entrerà in funzione in fase di preesercizio dal 1 luglio. Il comitato del Rione Clodio ha chiesto l’allungamento dell’orario di chiusura, previsto solo di notte, ad alcune ore del giorno. Dal Comune però non sono arrivate risposte positive. Sembrerebbe anzi che ogni variazione di orario delle ztl debba essere autorizzata dal ministero e non basterebbe una delibera di giunta (Corriere).

Convivere con i gabbiani

Nel tempo si sono spostati nei centri urbani, diventando stabili e causando diversi problemi. I gabbiani si mostrano spesso aggressivi con l’uomo nella necessità di difendere il proprio nido. Trattandosi di una specie protetta, l’unico modo per evitarne la presenza continuativa è la prevenzione, attraverso azioni di dissuasione incruenta proprio per evitare che nidifichino. Un nido già costruito può essere rimosso solo se non sono già presenti uova e piccoli (ilPonte).

Bankitalia, il rapporto economico

Nel 2024 l’economia dell’Emilia Romagna è cresciuta dello 0,4% rispetto all’anno precedente, mentre a livello nazionale si parla di uno 0,7 per cento. L’export segna una flessione del 2,1%. In affanno manifattura e meccanica, crescono turismo e farmaceutica. Tengono le costruzioni, grazie alla stampella del pnrr. Aumentano i passeggeri all’aeroporto di Bologna, stabili le merci al porto di Ravenna, l’occupazione cresce meno della media italiana ma scende la disoccupazione. Il rapporto è stato presentato ieri nella sede bolognese della Banca d’Italia dal direttore, Pietro Raffa (Corriere).

Oggi a Rimini

Alle 17 in cineteca presentazione del restauro del volume raro Sefer Col Bo con Massimo Pazzini, Anna Teresa Celli e Maria Roberta Stanzani

Alle 17,30 al cinema Fulgor il documentario ‘Fabi Silvestri Gazzè. Un passo alla volta’ (rassegna Biglietti agli amici)

Alle 20 alla piazza sull’acqua lectio di Annie Cohen-Solal ‘Picasso lo straniero: arte, potere e appartenenza’ (rassegna Biglietti agli amici)

Alle 20,45 in centro storico Romagna folk, anteprima della Notte Rosa

Alle 21 alla piazza sull’acqua ‘Donald: anatomia di un’epoca’ con Stefano Massini (rassegna Biglietti agli amici)

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘No more trouble’ di Tommaso Romanelli

Alle 21 all’area Settebello musica jazz con Nicoletta Fabbri Quartet

Alle 21 in piazza Sacchini a Torre Pedrera lo spettacolo Bimbobell

Alle 21,30 nel giardino dell’ex hotel dell Nazioni di San Giuliano mare live dei Savana Funk per i 70 anni del ristorante La Cappa

Alle 21,30 al parco Laureti ‘La corrida della Notte rosa’

Alle 22 alla piazza sull’acqua ‘La voce e il senso’ con Niccolò Fabi (rassegna Biglietti agli amici)

Dalle 19 sul lungomare di Riccione ‘I giovedì dell’arte’ pittura en plein air

Dalle 20 alle 24 a piazzale Ceccarini a Riccione il ‘Kids Family Festival’

Alle 21 in piazza Sacco e Vanzetti a Riccione ‘Karaoke here show’ di Ciri Ceccarini

Dalle 20,30 al Beky Bay di Igea anteprima del Bayfest con Stanis, Beerbong e Good Riddance

Alle 21 nel piazzale della Capitaneria di porto e alle 22,30 in piazza Alda Merini a Bellaria Igea Marina spettacolo rock con pupazzi e marionette

Alle 21 in biblioteca a Verucchio presentazione del libro i’Il genio femminile. Storie di donne che hanno vinto il Nobel’