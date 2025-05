BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 19 maggio 2025

Oggi in edicola, 19 maggio 2025

Club house alla darsena

“A ottobre inizieremo a costruire la nostra club house”, dice al Corriere Luigi Ferretti, presidente di ‘Marina di Rimini’. Il costo si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro, destinati alla costruzione di una struttura interna nella quale gli ospiti potranno trascorrere le loro giornate rilassandosi, mangiando, conversando. I passaggi burocratici “che dovevamo fare li abbiamo fatti. Anche gli ostacoli con la Soprintendenza paiono superati. Incrociamo le dita”, dice Ferretti, che spera di tagliare il nastro a fine 2026 (Corriere).

Pale Eoliche in Valmarecchia: le soprintendenze “dicono no”

Il progetto per l’impianto eolico in Valmarecchia prevede l’impianto di sette pale alte 180 metri, l’equivalente di grattacieli di 60 piani, con rotori di 136 metri. Secondo l’associazione Appennino sostenibile avranno “luci stroboscopiche” e le pale “verniciate di bianco e rosso per la sicurezza aerea”. Secondo l’associazione, le soprintendenze di Arezzo, Siena e Grosseto e di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini sono intervenute in conferenza dei servizi per rilevare l’impatto negativo sul paesaggio storico e naturale. La soprintendenza romagnola avrebbe rilevato anche “la necessità di tutelare il crinale che potrebbe letteralmente crollare sotto il peso delle imponenti turbine eoliche” (Corriere).

Riccione, incidente mortale sulla Statale 16

Ha perso la vita sabato pomeriggio lungo la statale 16 all’altezza di Fontanelle a Riccione. Massimo Lunedei, meccanico di 58 anni, era in sella alla sua Ducati quando verso le 18 non in corrispondenza delle strisce pedonali un 79enne avrebbe attraversato a piedi la strada. Il motociclista ha tentato il tutto per tutto per evitare il pedone, ma dopo averlo colpito è finito con la moto contro un palo morendo sul colpo. L’anziano è ricoverato all’ospedale di Cesena in condizioni stazionarie ma critiche (ilCarlino, Corriere).

Eurovision, San Marino: “Non conta la classifica”

San Marino con Gabry Ponte si è classificato all’ultimo posto nella classifica finale dell’Eurovision song contest, pur riconquistando la finale dopo 3 anni di eliminazioni. Il Titano ha potuto contare sul televoto italiano, che con il sistema ponderato applicato, gli ha attribuito il massimo dei voti disponibili per Paese, ma non è bastato a scalare un po’ la classifica. Il governo sammarinese esprime lo stesso soddisfazione, contando sul “potenziale promozionale” dato “dall’opportunità unica di mostrare l’identità e la vitalità sammarinese a milioni di spettatori in tutto il mondo” (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Eurovision, San Marino non rimane delusa | Il meccanico in moto è morto sul colpo, grave il pedone

CorriereRomagna: Imola, edizione record. Oltre 240mila spettatori | Eurovision, San Marino all’ultimo posto

IlPonte: Smartphone: un cattivo dono di cresima | Fratello Papa

Oggi a Rimini

Alle 18 a Casa Karibu l’incontro aperitivo ‘Karibu, tra sapori e racconti’ (Mese delle famiglie)

Alle 21 in sala Manzoni l’incontro ‘Accogliere: strada di speranza’ con Silvio Cattarina (Mese delle famiglie)