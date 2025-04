Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 2 aprile 2024

Oggi in edicola, 2 aprile 2024

Pasqua, meglio del previsto

Se le previsioni di occupazione delle camere fino a tre giorni fa si assestavano sul 75 per cento, il risultato effettivo raggiunto si è attestato sull’85 per cento. E’ quanto hanno osservato Federalberghi Rimini e Promozione Alberghiera nei circa 400 alberghi aperti in occasione delle festività. A raggiungere la riviera sono state soprattutto famiglie italiane, ma anche un buon numero di stranieri. Buoni i numeri anche a Riccione e Bellaria (ilCarlino, Corriere).

Troppo caldo

Dopo le alte temperature di Pasqua, è tornato il Garbino, con raffiche provenienti da sud-ovest di 90 chilometri all’ora. Alte le temperature nella giornata di Pasqua, che hanno raggiunto i 25,7 gradi. Valori non solo superiori alla media del periodo, che è poco sotto i 15 gradi, ma tipici della prima decade di giugno (Corriere).

Sotto le bombe a Gaza

Roberto Scaini è il medico di base di Misano che da due settimane è in servizio in Palestina in forza a Medici senza frontiere. “Viviamo e lavoriamo sotto le bombe…Manca tutto: le garze, i farmaci, gli anestetici. I pazienti vengono trattati e curati a terra… Solo nell’ultima settimana qui ad Al-Aqsa abbiamo avuto 250 feriti e oltre 170 morti. Nella sala che è stata adibita a camera mortuaria arrivano brandelli di corpi di intere famiglie tenute nei sacchi”, spiega (ilCarlino).

Il marketing della riminesità

“Veniamo da Rimini”, in inglese “We come from Rimini”, è la scritta che si può leggere nei negozi Terranova ormai in tutto il mondo. “Non si tratta di una campagna pubblicitaria, ma di una base di racconto vera e propria. Parla dei nostri valori, delle nostre origini”, spiega il direttore ceativo Roberto Fantoni. Per questo la scritta è solo uno degli elementi introdotti, assieme a camerini fatti come cabine e passerelle in stile stabilimento balneare che conducono i clienti da un reparto all’altro (Corriere).

Santarcangelo, il Cau “sta funzionando”

Giorgio Ioli, ex primario di medicina e consigliere comunale della lista civica Più Santarcangelo, commenta i primi risultati dall’introduzione del Cau. “Il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, anziché solo 12 (dal 2020 il Pronto intervento era aperto solo dalle 8 alle 20). Sono state mantenute l’auto medica e l’ambulanza, che si possono fermare a Santarcangelo se il malato non ha un problema sanitario grave. Il servizio è lo stesso del Pronto intervento, con la possibilità di ricovero diretto in reparto per i pazienti acuti”, spiega (ilCarlino).

San Marino, s’insediano i nuovi capi di stato

Alessandro Rossi e Milena Gasperoni hanno tenuto il loro primo discorso a palazzo Valloni. A tema sfide globali, l’adesione all’Unione Europea, l’impegno per la pace, il sostegno alle popolazioni colpite dalla guerra, le elezioni anticipate (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino de palazzo Fulgor il film ‘La dolce vita’ di Federico Fellini

Alle 17, alle 18,30 e alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘Di che colonia sei?’ di Riccardo Marchesini

Alle 21 al centro Grotta Rossa il documentario ‘Liver and onion. Un racconto di Appennino’ di Michela Sartini