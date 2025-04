BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 2 aprile 2025

Oggi in edicola, 2 aprile 2025

Spiagge, spunta una bozza di decreto

Pare che nella tarda serata di lunedì il Ministero delle Infrastrutture abbia trasmesso al Ministero dell’Economia lo schema del decreto sugli indennizzi relativi alle concessioni balneari. La speranza dei bagnini è che possa contenere qualche concessione in più oltre al rimborso dei costi degli investimenti non ammortizzati negli ultimi 5 anni (ilCarlino).

SpiaggiaLiberaTutti

A Piazzale Boscovich è praticamente pronto lo stabilimento balneare inclusivo e accessibile ai disabili, per un investimento di 580mila euro. Adesso il Comune si è messo in cerca di un gestore. Dovrà garantire la manutenzione delle attrezzature per l’accessibilità, delle aree e dei percorsi, della segnaletica specifica e degli ausili. Dovrà occuparsi dell’assistenza e dell’accoglienza dei bagnanti, delle attività ricreative, sportive e sociali inclusive e offrire un sistema di prenotazione anche tramite app (Corriere, ilCarlino, BuongiornoRimini).

Delfinario: “Un’altra estate persa”

Fondazione Cetacea e Club Nautico hanno in concessione dal Comune di Rimini l’ex delfinario dal 2020. Da allora la struttura è chiusa. “L’abbiamo utilizzato sì e no 5 giorni per fare alcune attività all’esterno. Ma nel frattempo continuiamo a pagare le bollette e il canone”, spiega al Carlino Sauro Pari della Fondazione. Per farla breve, il cantiere per la riqualificazione si è fermato a causa di vecchi abusi edilizi, come la torretta dell’ascensore e la rampa per i disabili, ritenuti non sanabili e da abbattere. L’amministrazione “chiede di attendere l’approvazione del nuovo piano spiaggia, nel quale è stato inserito anche l’ex delfinario”. Cioè, “nemmeno quest’estate potremo usare la struttura” (ilCarlino).

Stupratore arrestato

Il 43enne è stato arrestato lunedì a Milano. Secondo il racconto della vittima, nel gennaio del 2023 abusò di una 17enne incontrata in stazione a Rimini. La minore, originaria di un comune del Bolognese, era affidata agli zii materni e affetta da un lieve ritardo mentale. Spesso si allontanava da casa per passare le serate in Riviera, come quella volta. L’uomo si era detto disponibile a pagarle l’albergo, poi l’aveva colpita con un pugno in volto e violentata (ilCarlino, Corriere).

Bimba in coma per la droga, genitori a processo

Nel 2020, ad appena un anno di vita, la bimba aveva ingerito droghe lasciate incustodite in casa. Fu ricoverata in terapia intensiva, positiva a cannabis e benzodiazepine. Il fatto fu segnalato dall’ospedale prima alla Asl, poi alla Questura di Rimini. I genitori, indagati per abbandono di minore, sono adesso entrambi a processo. La bimba è ora affidata alla madre, operaia, che ha sempre dichiarato di non fare uso di droghe (Corriere).

Riccione, ecco il progetto del Metromare

Il Comune di Riccione ha deciso di aderire alla richiesta di finanziamento della terza tratta del percorso, che porterà il Metromare fino a Cattolica. Il percorso, lungo 7,1 chilometri, sarà presentato al Ministero dal Comune di Misano. Capolinea a Cattolica, nella zona del Parco Le Navi, per un totale di 12 fermate. Dalla stazione di Riccione, il percorso proseguirà lungo viale XIX Ottobre, poi in viale San Martino, a monte della ferrovia. Attraverso via Limentani, la svolta in viale Da Verrazzano. Dalla Rotonda delle Farfalle si proseguirà a ridosso della linea ferroviaria (ilCarlino, Corriere).

Maiolo, passo avanti per il polo avicolo

Firmato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Arpae, Asl Romagna, Comune di Maiolo, Provincia di Rimini e Unione Comuni Valmarecchia per la costituzione di un tavolo tecnico-scientifico riguardante l’impianto in costruzione ad opera dell’azienda agricola Fileni presso la Cavallara di Maiolo. I lavori sono stati autorizzati nel maggio 2022 dalla Regione. “Ribadisco di avere a cuore la salute dei cittadini: anche la costruzione dell’allevamento è nell’interesse della comunità”, ha ribadito il sindaco Marcello Fattori. Resta contrario il comitato ‘Per la Valmarecchia’ (Corriere).

San Marino ha nuovi Capitani Reggenti

Denise Bronzetti e Italo Righi guideranno la Repubblica di San Marino per i prossimi sei mesi. Sul tavolo, l’Europa. “San Marino è in prossimità di un traguardo storico, rappresentato dalla firma dell’accordo di associazione con l’Unione Europea. Sarà un passaggio epocale, che determinerà un imponente cambio di passo, anche nella capacità di accogliere e implementare le nuove disposizioni normative”, avvisano (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Minorenne violentata in albergo | Il Birrodromo serve il bis

CorriereRomagna: Bimba ingerì hashish, genitori a processo | Incontri sulla sessualità al bar

Oggi a Rimini

Alle 20,45 alla scuola Bertola l’incontro ‘Chi sei, quando non sai chi essere? Ansia, senso di colpa e paura di fallire’ con Wiliam Zavoli

Dalle 9 al centro giovani di Cattolica l’incontro ‘Pensiero creativo per immaginarsi nuove opportunità’

Alle 21 al cinema Gambrinus di Pennabilli il film ‘Vermiglio’ di Maura Delpero, ospite l’attrice Martina Scrinzi