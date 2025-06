BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 2 giugno 2025

Oggi in edicola, 2 giugno 2025

Coriano, incendio all’inceneritore

Le fiamme, circoscritte alla zona del magazzino di stoccaggio rifiuti dell’inceneritore Hera di Coriano, si sono sviluppate attorno alle 16 di ieri. A fuoco sarebbero andate alcune rotoballe di carta e plastica. La colonna di fumo, nero e denso, è stata visibile dall’autostrada e dalla spiaggia. Nessun ferito, né intossicati, sul luogo sono arrivati anche in tecnici di Arpae per verificare la presenza di sostanze inquinanti nell’aria. Non semplici, le operazioni dei vigili del fuoco per il contenimento dell’incendio, intervenuti da Rimini con diverse squadre e con rinforzi da Pesaro e di Forlì. “Il termovalorizzatore non è stato intaccato dalle fiamme e continua a funzionare regolarmente”, ha dichiarato in serata Hera (ilCarlino, Corriere).

Basket, Rimini va in finale per la A1

Rimini espugna Forlì in gara 4 (53-70) e vola in finale promozione contro Cantù. La RivieraBanca mostra intensità difensiva e solidità, mentre Forlì, complice un Perkovic forzato e Del Chiaro febbricitante, fatica a reagire. Camara e Tomassini guidano l’allungo ospite, nonostante l’Unieuro ci provi con Magro e la bomba di Pollone. Ma la difesa di Rimini spegne ogni velleità avversaria: Forlì segna solo tre canestri dal campo in 13 minuti (ilCarlino, Corriere).

Multe per il lock down: “Disparità di trattamento”

“Ho sempre assolto tutti gli obblighi vaccinali, mentre chi non lo ha fatto ha visto abbonarsi la multa. E alla fine, per una camminata un po’ più lunga, devo pagare 400 euro”, racconta, attraverso il suo avvocato, una 50enne riminese che, appunto, si è vista arrivare in casa la multa, dopo quattro anni e un ricorso. E’ proprio il legale della donna a prospettare l’ipotesi di una “disparità di trattamento” (Corriere).

Rimini Wellness cresce

Rimini Wellness chiude con il 32% di visitatori in più rispetto all’edizione precedente. A contribuire al risultato sono stati in particolare i visitatori esteri, con un più 30% rispetto al 2024. L’appuntamento tornerà nel 2026, da giovedì 28 a domenica 31 maggio. Ieg ha anche annunciato le date internazionali del suo Wellness Network: Dubai Active Show, Dubai Active Industry a Dubai Muscle Show il 24-26 ottobre 2025 a Dubai; Riyadh Muscle il 5-7 febbraio 2026 a Riyadh, in Arabia Saudita (ilCarlino, Corriere).

Aeroporto, annunciate nuove rotte

“Per i voli dalla Turchia stiamo solo aspettando il rinnovo dell’accordo bilaterale sul trasporto aereo, per quelli dalla Germania, invece, ci sono contatti ben avviati con le principali compagnie aeree”. L’amministratore delegato di Airiminum, gestore dell’aeroporto di Rimini e San Marino, Leonardo Corbucci ha annunciato un piano di rilancio per i prossimi tre anni. Intanto l’obiettivo per il 2025 è arrivare a 400mila passeggeri. “Coi voli già programmati crediamo di superare tale livello in maniera agevole”, spiega Corbucci (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Inceneritore in fiamme | Fugge dalla clinica, ritrovata dopo ore di ricerca

CorriereRomagna: Distanziamento e covid: multe in arrivo dopo 5 anni | Sarà Rimini a giocarsi la serie A

IlPonte: Guerra e pace: volti, non numeri | Più anziani, quale domani?

Oggi a Rimini

Alle 9,30 e alle 12,30 visite guidate a palazzo Massani, sede della Prefettura di Rimini (Festa della Repubblica)

Dalle 9,45 in piazza Cavour la Festa della Repubblica

Alle 18 nell’arena Francesca da Rimini in scena ‘Conosco i segni dell’antica fiamma’, lettura recitata di brani della Divina Commedia dantesca a cura degli studenti del Karis College

Dalle 18 al Parco degli artisti Festa country

Alle 20,30 al Parco degli artisti concerto di Nashville & Backbones

Alle 21 al teatro Galli ‘Concerto per la Festa della Repubblica’

Dalle 9 in via Garibaldi e piazza Don Minzoni a Coriano il ‘Mercato Storico’

Dalle 14,30 in centro a Cattolica ‘Cattolica retrò’

Dalle 12 al Parco del mare nord di Misano ‘International street food’

Dalle 10,30 all’isola dei platani a Bellaria ‘L’isola dei curiosi’