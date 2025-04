Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 20 gennaio 2025

Oggi in edicola, 20 gennaio 2025

Militari aggrediti in centro

Venerdì sera scoppia una rissa in piazza Tre Martiri, poco prima delle 23. Scattano le prime segnalazioni e arrivano i militari del reggimento ’Vega’, impegnati nell’operazione ‘Strade sicure’. Trovano 5 ragazzini ubriachi, forse anche fatti, che se le danno tra di loro. Tre fuggono via, due vengono acciuffati. Uno tenta di aggredire i militari e li minaccia: “Vi sgozzo tutti” (ilCarlino).

Presi i predoni delle ville

Da alcune settimane i carabinieri di Riccione indagavano su una serie di furti in appartamenti e ville, tra Riccione e Misano. Sabato sera, i quattro malviventi sono tornati in azione a Misano. Approfittando dell’assenza del proprietario di un’abitazione, si sono intrufolati e hanno preso 40 orologi tra cui Rolex, Omega, Hamilton, Eberhard e altri pezzi di pregio. Poco dopo hanno tentato un altro furto, ma sono stati sorpresi: qualcuno ha dato l’allarme e sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il tentativo di fuga e li hanno arrestati (ilCarlino, Corriere).

“Deve pagare per le sue colpe”

Vanessa Brolli, misanese, è scampata al naufragio della Costa Concordia. Era partita con tutta la famiglia per festeggiare il 50esimo anniversario di matrimonio dei nonni. Commenta dalle pagine del Carlino la recente richiesta del regime di semilibertà da parte di Francesco Schettino, all’epoca comandante della nave. “È giusto che Schettino paghi per quello che ha fatto… A prescindere dalla decisione dei giudici siamo certi che Schettino vivrà il resto dei suoi giorni con addosso il peso di questa tragedia” (ilCarlino).

Scontri tra tifosi

Ieri pomeriggio a Gatteo Mare si giocava il match di terza categoria tra Valverde e Cattolica, vinto dai secondi 2 a 3. Al termine dell’incontro un gruppetto di persone, con le teste nascoste e protette da caschi e sciarpe del Cesena, è sceso in campo e ha iniziato a lanciare oggetti vari (bottiglie, lattine e bastoni) verso i tifosi del Cattolica. Nel mezzo c’era un gruppetto di tifosi del Rimini, probabilmente il reale bersaglio dei cesenati, che hanno tentato di rispondere all’aggressione. Non risultano feriti che abbiano richiesto cure ospedaliere (Corriere).

Latitante fermato a Viserba

Si è fermato al posto di blocco e ha fornito documenti falsi. Così i carabinieri hanno chiesto al 56enne di seguirli in caserma per ulteriori accertamenti. Si è scoperto essere uno dei più noti malavitosi della criminalità pugliese, con a carico procedimenti per oltre 7 anni di carcere (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Concordia, Schettino chiede la semilibertà | Minaccia di morte i militari

CorriereRomagna: Ancora scontri tra ultras | Arrestato boss latitante

IlPonte: Il tumore della democrazia | Poste in fuga

Oggi a Rimini

Alle 21 al teatro Galli Alessandro Haber in ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo