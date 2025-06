Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 20 giugno 2025

Oggi in edicola, 20 giugno 2025

Notte Rosa, camere occupate al 90%

“Al momento registriamo l’88% di occupazione di camere per la giornata di oggi, e il 92% per quella di domani”. I dati li dà Visit Rimini, assicurando che “i telefoni ancora squillano. Continuano ad arrivare prenotazioni last minute”, cioè si attende una Notte Rosa da “tutto esaurito”. Su Booking risultano già al completo l’85% delle strutture e le poche camere libere hanno prezzi altissimi. In alcuni quattro stelle di Marina centro e dintorni si superano i 700 euro per una camera doppia per oggi e domani (ilCarlino).

Indennizzi spiagge, il decreto che non piace

Nella nuova bozza dell’atteso decreto indennizzi per i concessionari uscenti, al momento delle aste sarebbero stati inseriti indennizzi più corposi, ma continuerebbe a mancare il punto su cui le associazioni dei balneari non vogliono retrocedere: il riconoscimento del valore d’impresa. “Resta difficile commentare le indiscrezioni. Di certo nel testo non si parla di riconoscimento del valore di impresa, cosa che per noi era fondamentale”, dice Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali. “L’ho detto e lo ribadisco: non si capisce perché per tutte le attività il valore di impresa è un elemento importante, per noi invece non viene preso in considerazione”, conferma Diego Casadei di Oasi (ilCarlino, Corriere).

Osservatorio Ires: più occupati, ma precari

Secondo l’Osservatorio sull’economia e il lavoro in provincia di Rimini, presentato da Ires Emilia-Romagna e Cgil Rimini, il 2024 fa registrare la crescita del 6,3% di occupati rispetto all’anno precedente. Il tasso di occupazione arriva al 68,3%, contro il 65,1% del 2023; la disoccupazione cala al 4,7% dal 7,4% del 2023. Però cresce, del 4,8%, anche il numero degli inattivi dal 2019, e solo il 32,5% dei lavoratori dipendenti ha un impiego stabile, cioè a tempo pieno per 52 settimane lavorative. Percentuale che tra le donne scende al 20% (ilCarlino, Corriere).

Quarant’anni di ‘Rimini’, si celebra Tondelli

“Un affresco, forse una sinfonia della realtà italiana di quegli anni e dei vari modi di raccontarla”, così lo stesso Pier Vittorio Tondelli descriveva il suo romanzo Rimini, pubblicato nella primavera del 1985. ‘Rimini 80. E tu dov’eri nel 2025?’ è il cartellone di appuntamenti con cui, a quarant’anni, la città lo omaggia. Attesi i Cccp, Midge Ure e Vasco Brondi (ilCarlino, Corriere, BuongiornoRimini).

Querele tra sacerdoti orientali

Nel riminese, da oltre due anni, due sacerdoti di una chiesa cristiana orientale sono coinvolti in uno scontro legale. Tutto ha inizio quando un prete 45enne, originario dell’Est Europa, non riceve il rinnovo del suo incarico: al suo posto subentra un trentenne. L’ex parroco reagisce con post diffamatori sui social, accusando il successore e le autorità ecclesiastiche di essere “spie di Putin”. Scattano le denunce reciproche. Il conflitto esplode il 9 marzo: due donne interrompono la messa accusando il nuovo parroco di essere un “traditore”. Interviene la polizia. Indaga la Procura (ilCarlino, Corriere).

Villa Verucchio, diffuso il video della tragedia di Capodanno

Sulle pagine dei giornali locali, questa mattina ci sono i fotogrammi del video su cui la Procura si è basata per chiedere l’archiviazione per il maresciallo Luciano Masini. Il filmato, realizzato da uno dei testimoni, è stato diffuso ieri sera su Facebook e su TikTok (ilCarlino, Corriere).

Santarcangelo, addio a Massimo Paganelli

Santarcangelo piange Massimo Paganelli, imprenditore e politico scomparso a 72 anni. Malato da gennaio, è deceduto dopo un’operazione d’urgenza. Storico titolare della Metanauto sulla via Emilia, è stato vicesindaco, presidente del consiglio comunale e figura centrale nella politica e nell’economia riminese. Ha guidato Confesercenti, il Caar e Pmr. “Un uomo onesto e appassionato”, lo ricorda il figlio Luca, oggi assessore. Camera ardente oggi in Comune, domani la cerimonia di commiato (ilCarlino, Corriere).

San Marino, recuperato corpo dell’arrampicatore

Recuperato il corpo di Nicholas Francini, il 40enne sammarinese che mercoledì sera è precipitato dalla sommità della Terza Torre. L’intervento di recupero è iniziato intorno alle 20 di mercoledì ed è terminato poco dopo l’una di notte. Le forze dell’ordine stanno analizzando ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dei fatti (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Spiagge, stretta sugli indennizzi | Morte a capodanno spunta un video

CorriereRomagna: Taglio a indennizzi e canoni. I bagnini: “Così è assurdo” | Costretto a sparare

IlPonte: Distrazione di massa. Non dimentichiamo Gaza | Gli uomini della soglia

Oggi a Rimini

Dalle 18,30 in piazza Cavour mercatino di antiquariato

Dalle 20 dal Bagno 47 al 63 ‘Un mare di rosa’

Alle 21 a piazzale Fellini a Rimini Rds summer festival con Fellini Olly, Bigmama, Aiello, Carl Brave e Sarah Toscano (apertura 18,30)

Alle 21 nell’area Settebello il trio ‘La Mala Reputación’

Alle 21 ai Salesiani ‘Sing for Joy Gospel Choir’

Alle 21 in piazza Pascoli il ‘Festival del sorriso’

Alle 21 al Parco degli artisti ‘L’amore… all’opera!’

Dalle 21 sul lungomare di Miramare ‘La Notte Rosa dei Bambini’

Alle 5,30 (sabato mattina) Frida Bollani in ‘Semplicemente Frida’

Dalle 20 a piazzale Ceccarini a Riccione ‘Kids Family Festival’

Alle 21,30 in piazzale Roma a Riccione ‘Hit’s summer night’ con dj Max Monti e Claudio Coveri, Marco Corona e Paoletta

Dalle 6,30 (sabato mattina) nel giardino di villa Mussolini ‘Le albe dello yoga’

Alle 19,30 in piazza della Repubblica a Misano Paolo Belli live

Dalle 10 zona centro e zona mare a Cattolica ‘Capodanno dell’estate’

Alle 21 in piazza Primomaggio a Cattolica live di Francesco Sarcina

Dalle 18,30 a San Giovanni in Marignano ‘La notte delle streghe’

Alle 21,30 al Castello di Coriano ‘Katastrofa Clown: Rock & Friends’

Dalle 21 al Beky Bay di Igea party rosa con Fabio Comandini

Dalle 21 al Polo Est di Igea dj set con Lucas

Alle 21,30 a piazzale Kennedy a Bellaria Dj Set Space Invaders vocalist Franky Party

Alle 21,30 in viale Pinzon a Igea Marina il Carnevale rosa

Alle 5,30 (sabato mattina) al Beky Bay di Igea concerto all’alba con Luca Quadrelli e Teo Mandrelli

Alle 21 al parco Meet di Santarcangelo presentazione del libro ‘Teresa Franchini, un’attrice e il suo paese’

Alle 20,30 alla rocca di Verucchio pic nic e ‘Rocca noir’

Dalle 20 al campo Reffi di San Marino ‘Beer fest’

