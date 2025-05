BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 20 maggio 2025

Il meglio di buongiornoRimini.it

Oggi in edicola, 20 maggio 2025

Treni diretti da Milano

A partire dalla seconda metà di giugno Trenitalia arricchisce l’offerta con otto nuove corse, quattro il sabato e quattro la domenica, per collegare direttamente, senza cambio a Bologna, e in meno di quattro ore, Milano e le principali città dell’Emilia a Ravenna, Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera e Rimini. Le partenze da Milano saranno alle 5,15 o alle 11,20. Due opzioni per il rientro, con arrivo a Milano Centrale alle 18,45 e alle 20,50 (Corriere).

La burocrazia frena il turismo

Molte strutture alberghiere avrebbero bisogno di riqualificare, ma sembra che i privati riminesi non siano disposti ad investire. “Il pubblico ha fatto moltissimo: penso al Parco del Mare, a piazza Malatesta, al rinnovamento degli spazi culturali… Il privato, però, non è rimasto fermo per mancanza di volontà, ma spesso per difficoltà oggettive: tempi lunghi, poca chiarezza normativa, scarsità di incentivi strutturati”, spiega al Corriere l’albergatore Marco Ermeti, general manager dell’ISuite, recentemente riqualificato e ora tra i top hotel secondo Tripadvisor. “Il potenziamento dell’aeroporto Fellini, in particolare verso Londra, Istanbul e la Germania, è un tassello strategico per il futuro di Rimini”, aggiunge (Corriere).

Giardini “La prima notte di quiete”

Il film di Valerio Zurlini girato a Rimini nel 1972 con protagonista Alain Delon darà il nome all’area verde di Marina Centro su viale Amerigo Vespucci, all’altezza dell’incrocio con via Paolo Mantegazza. E’ una delle ultime decisioni della commissione toponomastica del comune di Rimini, che nell’ultima seduta ha proceduto a intitolare cinque aree verdi onorando anche nomi legati alla lotta alle mafie o di riminesi solidali, da Pio La Torre e Giuditta Levato ai fratelli Guglielmo, Maria e Teresa Bronzetti (ilCarlino, Corriere).

Marcello e l’invito alle dimissioni per Corazzi

“Tra presidente del consiglio comunale e vicepresidente c’è lo stesso rapporto che c’è tra Zoff e il suo vice: nessuno ricorda il secondo”, ironizza Nicola Marcello (FdI), rispondendo a Giulia Corazzi (Pd), nuova segretaria provinciale del Pd e ancora presidente del consiglio comunale a Rimini. “Il presidente guadagna 3.700 euro al mese, ha visibilità e rappresentanza, il vice nulla: solo gettoni e nessun incarico, nemmeno alla sagra della zanzara”. Marcello propone di assegnare la presidenza al più votato e invita Corazzi a dimettersi per coerenza e trasparenza, a seguito della nomina politica, che dovrà essere confermata da un congresso (ilCarlino).

Uccise la moglie malata di Alzheimer

Filippo Maini aveva usato un mix di farmaci per stordire Luisa Bernardini, prima di soffocarla manualmente. Questa la verità processuale, confermata ieri pomeriggio dalla Corte d’Assise di Rimini che ha condannato l’ottantenne a 14 anni, meno dei 21 chiesti dall’accusa. Quel 21 giugno 2020 nella loro abitazione di via Coletti, l’uomo aveva tentato il suicidio con un sacchetto di plastica in testa. Lo aveva fermato la badante. “Sono fermamente convinto che i coniugi avessero deciso di ’farla finita’ insieme”, commenta la difesa intenzionata a “impugnare in appello” (ilCarlino, Corriere).

Saludecio, il funerale di Polidori

Chiesa di San Biagio gremita a Saludecio per il funerale di Dilvo Polidori, per 20 anni sindaco, tra i protagonisti della vita politica riminese, militante prima nel Pc, poi nel Pds e nei Ds prima di approdare al Pd. Durante l’omelia, don Mauro Angelini ha ricordato la grande devozione di Polidori per il beato Amato e l’amore per Saludecio e i suoi concittadini. Dilvo Polidori è morto il 17 maggio, dopo una lunga malattia. Aveva 79 anni (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Uccise la moglie malata: 14 anni | Del Toro, rosa sul Titano

CorriereRomagna: Uccise la moglie, 14 anni | Vetrofanie d’autore

Oggi a Rimini

Alle 14 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘I vitelloni’ di Federico Fellini

Alle 17 al cinema Fulgor presentazione del libro di Piero Meldini ‘Mangiare a Rimini. Dall’età romana al Novecento’

Alle 19 al conservatorio Lettimi concerto del pianista Emanuele Torquati

Alle 20 in piazza Tre Martiri ‘Appello all’umano’

Alle 20,45 al Centro per le famiglie l’incontro con Beatrice Cristalli ‘Provo a capirti: nuove parole e linguaggi giovanili’ (Filo per filo segno per segno)