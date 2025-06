Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 21 giugno 2025

Oggi in edicola, 21 giugno 2025

Triangolone in commissione

Il “Triangolone”, maxi-progetto per Marina Centro a Rimini affidato allo studio Gianni Ranaulo, arriva in II commissione controllo e garanzia. L’opposizione attacca. “Tre anni di lavoro e ancora nulla di concreto”, denuncia Stefano Brunori, Lista Lisi, puntando il dito sul costo del masterplan (168mila euro) e sulla mancanza di certezze su parcheggi, delfinario e Barge. L’assessore Mattia Morolli ribatte: “Rigenerazione con identità forte, viva tutto l’anno”. Previsto un parcheggio seminterrato da 400 posti. A settembre, via al confronto con la città, mentre il piano dell’arenile dovrebbe approdare in Consiglio entro l’estate (ilCarlino, Corriere).

“Cacciati dalla spiaggia”

Il 10 giugno, Roberto Fabio Prestigiacomo, ferroviere di Viterbo, si trovava a Rimini con il figlio tredicenne, affetto da disabilità cognitive, per la consueta vacanza. “Mio figlio non riesce a stare molto fermo, quindi scendiamo in spiaggia giusto il tempo per un bagno e una passeggiata”. L’uomo ha steso un telo sulla battigia, ma un collaboratore dello stabilimento 50 li ha invitati bruscamente ad andare via. “Non ho trovato alcun riferimento normativo esposto”, afferma Prestigiacomo chiedendo l’intervento delle autorità. “Seguiamo l’ordinanza balneare, non aggrediamo nessuno”, replica il bagnino. “A Rimini non torneremo più”, chiude Prestigiacomo (Corriere).

Preso il rapinatore seriale

Si fingeva turista in albergo, ma era il presunto autore di una serie di rapine che da aprile hanno terrorizzato Rimini e Bellaria. Il 20enne napoletano, già denunciato a novembre per banconote false, è accusato di cinque rapine a mano armata, un furto aggravato e una tentata rapina. A incastrarlo, dettagli come un telefono rosso, un tatuaggio fasciato, l’accento campano e l’uso della bici per fuggire. Durante la perquisizione sono stati sequestrati vestiti, cellulari e, in casa di un complice, una pistola rubata a Salerno. Ora è in carcere, in attesa dell’interrogatorio davanti al gip Ceccarelli (ilCarlino, Corriere).

Rimini, i distributori più cari

Gli effetti del conflitto in Medio Oriente si fanno sentire fin nelle tasche dei consumatori italiani. Ad aumentare sono soprattutto i carburanti. A Rimini i distributori più cari (al momento della raccolta dei dati da parte del Corriere Romagna) sono: Marel Carburanti di via Ortigara, con 1,939 euro/litro per la benzina e 1,879 per il gasolio; il distributore Q8 Zannoni di via Circonvallazione, con 1,799 per la benzina e 1,699 per il gasolio; l’Esso di via Marecchiese con 1,796 e 1,646 euro al litro. I più economici risultano il punto vendita Interpetrol di via XXIII Settembre, Gep Celli Giuliano a Grotta Rossa e Marel di via Matteucci (Corriere).

Carnesecchi va a nozze

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e della Nazionale, e Valentina De Flaviis, modella e influencer, hanno scelto Rimini per convolare a nozze. A officiare il matrimonio con rito civile a palazzo Garampi è stato il sindaco, Jamil Sadegholvaad. Il venticinquenne riminese e la 24enne italo-brasiliana erano fidanzati sin dal 2017 (ilCarlino, Corriere).

Fuga dai missili in Israele 1

Riccardo Bianchini, 62enne titolare del ristorante Artrov, in passato ha vissuto per lavoro in Medio Oriente e ogni tanto ci torna per salutare vecchi amici. Adesso era in Israele per far partire una start up. Alle prime bombe, è sceso nel rifugio dell’hotel che lo ospitava, poi si è messo in viaggio per il rientro in Italia, seguendo le indicazioni della Farnesina e del Patriarcato di Gerusalemme. “Un’odissea”, racconta. Raggiunto il confine in taxi attraverso i varchi aperti, ha poi “attraversato Amman, Cipro, Polonia e Italia. Ho preso 4 aerei per un viaggio che è durato tre giorni e mezzo anziché una manciata di ore” (Corriere).

Fuga dai missili in Israele 2

È riuscita a rientrare in Italia anche l’architetta riminese Elisa Vendemini, da aprile a Ramallah per partecipare per conto dello Iuav di Venezia al Gaza Reconstruction Team, gruppo interministeriale palestinese che sta progettando la ricostruzione architettonica e sociale di Gaza. Allo scoppio del conflitto, evacuata da Ramallah, Vendemini ha raggiunto Gerusalemme. Uscita da Israele attraverso la Giordania, ha preso un aereo per Fiumicino e quindi per Venezia. “Un incubo”, racconta (ilCarlino, Corriere).

Oggi a Rimini

Dalle 16 a piazzale Kennedy ‘Incanto rosa’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Amichemai’ di Maurizio Nichetti

Dalle 17 alle Befane spettacolo di danza acon ‘Indanza Show Academy’

Dalle 18 al Parco degli artisti gara di freestyle

Dalle 21 a piazzale Fellini Rds ssummer festival con Cioffi, Clara, Elodie, Fedez, Gaia, Ghali, Sophie and the Giants e Tananai. Con Rossella Brescia, e Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per Rds

Dalle 21 alla Corte degli agostiniani conversazione con Claudio Amendola e il cast dei Cesaroni (Global series festival)

Alle 21 in piazza Pascoli ‘Comicum’

A 22 alla Corte degli agostiniani proiezione in anteprima dei primi due episodi della nuova serie tv Hype (Global series festival)

Alle 21,15 al teatro Galli concerto di Daniel Norgren

Dalle 10 a piazzale San Martino a Riccione Goovi Summer Wave con Michelle Hunziker

Alle 20,30 a piazzale Ceccarini a Riccione ‘Kids Family Festival’

Alle 22 in piazzale Roma a Riccione ‘Magia in movimento’ con Kledi Kadiu

Alle 21,30 sul lungomare di Misano il ‘Carnevale rosa’

Alle 21 in piazza Primomaggio a Cattolica video party con dj Lopez

Alle 21,30 al castello di Coriano ‘Les frikis’ spettacolo di circo e teatro

Alle 21 alla rocca di Montefiore incontro con Roberto Pinotti

Alle 21 al teatro Malatesta di Montefiore Paul Gordon Manners in ‘L’Io & L’Ia’

Dalle 18,30 a San Giovanni in Marignano ‘La notte delle streghe’

Dalle 20,30 a viale Panzini e lungomare Colombo a Bellaria ‘il Carnevale in rosa’

Alle 21 al Beky Bay di Igea concerto del Duo Bucolico

Alle 21 al centro culturale Belli di Bellaria igea Marina ‘Concerto dell’amicizia con Praga’

Alle 21,30 in piazzetta Alda Merini a Bellaria Igea Marina il duo Space Invaders & Vocalist Franky Party

Tra le 12 e le 12,30 a Verucchio passaggio della Mille Miglia in moto

Tutti gli appuntamenti della Notte Rosa

Domenica a Rimini

Alle 20,30 al Parco degli artisti Surprise band in concerto

Alle 21 alla Corte degli agostiniani la serie ‘Maria: The Unknown Callas’, presenti la cantante d’opera Cleopatra Eleftheriadou e la regista Olga Malea

Alle 21 in piazza Pascoli ‘Comicum’

Alle 5 in spiaggia al Marano Kledi Kadiu nel ‘Bolero’ di Ravel. A seguire, live di Syria

Alle 21,30 al parco del sole di Misano musica da ballo con Andrea e Nicole

Dalle 18,30 a San Giovanni in Marignano ‘La notte delle streghe’

Alle 5,30 in piazzale Capitaneria di Porto, piazzetta Alda Merini, piazzale Kennedy a Bellaria Igea Marina i concerti di ‘I suoni del sole’

Dalle 9 al Circolo diportisti di Bellaria Igea Marina ‘Giornata ecologica’

Alle 20 al Beky Bay di Bellaria Igea Marina Exodus + Fulci + The Frog

Dalle 21,15 al centro culturale Belli di Bellaria Igea Marina ‘Balli da tutto il mondo’

Alle 21,30 all’arena Roma di Bellaria Igea Marina Mirko Casadei Poppular folk orchestra

Alle 19 al Met di Santracangelo la ‘Festa del grano’, alle 21,30 Roberto Mercadini in ‘Il focolare è un ombelico’

Tutti gli appuntamenti della Notte Rosa