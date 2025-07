Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 21 luglio 2025

Oggi in edicola, 21 luglio 2025

Rapina con lo spray

Sabato mattina due marocchini di 25 e 16 anni hanno tentato una rapina al Conad di via Cappellini, Marina Centro. Hanno infilato cibo e bevande nello zaino e sotto i vestiti, poi hanno provato a uscire senza pagare il conto. Il titolare e un dipendente, che se ne erano accorti, hanno tentato di fermarli. Loro hanno sferrato calci, pugni e poi spruzzato spray al peperoncino. Sono fuggiti su una Punto, ma poco dopo sono stati bloccati dai carabinieri (ilCarlino, Corriere).

E’ morta la vicepreside Casadei

Commozione a Riccione per la scomparsa di Carmen Casadei. Aveva 66 anni, era docente di lingue e vicepreside dell’Istituto tecnico per il Turismo ‘Marco Polo’ di Rimini. Era conosciuta e amata. È stata anche consigliera comunale del Pd e attiva nella parrocchia di San Lorenzo, dove martedì alle 20,30 si terrà la veglia di preghiera e mercoledì alle 15,30 saranno celebrate le esequie (Corriere, ilCarlino).

Valmarecchia, turismo a due velocità

Il turismo estivo in Valmarecchia mostra le due velocità che abbiamo imparato a conoscere anche lungo la riviera: aumenta la presenza straniera, ma calano gli italiani per il carovita. Alcuni esempi? Hotel di lusso come Il Duca del Montefeltro registrano +30%, con turisti tedeschi e con i lavoratori del metanodotto. Il camping Da Quinto accoglie motociclisti olandesi. D’altro canto, segna un calo del 30% l’Albergo diffuso di San Leo e il B&B Silvana di Talamello è in crisi. Il Falcon Hotel a Sant’Agata Feltria fronteggia la situazione specializzandosi in gruppi (scuole di musica, ritiri sportivi) e attirando italiani in cerca di tranquillità e finlandesi (Corriere).

Gli eroi della Warner a Rimini

‘Warner Bros. Discovery Celebration Tour 2025’ approda a piazzale Boscovich. L’evento dal 2023 celebra i cento anni degli Studios portando in tour i personaggi più amati. Il 26 e il 27 luglio a Rimini un’area sport dedicata ai Looney Tunes, dove praticare hockey, curling e sci, set fotografici dove farsi selfie con Tom & Jerry, l’anteprima della mostra dedicata a Harry Potter, simulatori della Formula 1 e di volo, assieme a Superman, giochi a premi (Corriere).

“Risparmiare sui dazi si può”

“Risparmiare sui dazi si può grazie a uno specifico protocollo d’importazione ideato da noi con un noto studio legale americano esperto di diritto doganale”. Lucio Miranda è presidente di Export Usa, la società che accompagna le imprese che vogliono svilupparsi in America anche ora, con le complicanze degli annunciati dazi. “Lo scenario è complesso e bisogna evitare l’errore di cumulare le tariffe, facendo esplodere i costi”, spiega (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Dalle 9 al teatro Galli il concorso Rudolf Nuoreev, dalle 14 ospite Eleonora Abbagnato

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles

Alle 21,15 in piazza della Repubblica a Misano spettacolo di marionette, clowneria e magie

Alle 21 alla Rocca di Verucchio concerto di Agnese Contadini e dell’orchestra Camerata del Titano Verucchio music fest)

Alle 21 al centro culturale Belli di Bellaria Igea Marina pizzica con Lunanoa trio

Alle 21,30 a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli incontro con Jacopo Veneziani