BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 22 luglio 2024

Oggi in edicola, 22 luglio 2024

La guerra del mare

Il comune di Rimini ha annunciato già da qualche giorno che denuncerà e chiederà i danni a chi continua a diffondere sul web e sui social notizie false sul mare di Rimini. Per esempio, una precisa pagina Facebook dove si sostiene che “il mare di Rimini è attualmente coinvolto in un’emergenza ambientale a causa di rifiuti e inquinanti lungo le sue coste”. Bagnini e albergatori apprezzano. “Noi l’abbiamo già fatto più volte in passato”, ricorda Patrizia Rinaldis di Federalberghi. “Noi siamo pronti a fare la nostra parte”, aggiunge Mauro Vanni di Confartigianato imprese demaniali (ilCarlino).

Cosplayer molestata in piazzale Fellini

A Rimini con una amica e con indosso il suo costume da cosplayer in occasione di Riminicomix, la trentenne è stata avvicinata da un ventenne, che le avrebbe toccato il sedere. La vittima ha chiesto aiuto alla polizia a cui ha descritto l’uomo. Gli agenti lo hanno trovato poco dopo e portato in questura per l’identificazione, poi è stato rimesso in libertà. Non risulta ancora una denuncia a suo carico. Un fatto simile era stato segnalato venerdì sera in spiaggia. “Visti gli episodi accaduti abbiamo subito potenziato la sicurezza interna e pubblica. Riminicomix è una manifestazione di gioia e divertimento e ci rincresce molto che, anche se fuori da orari e spazi della fiera, possano succedere fatti spiacevoli”, spiegano dalla direzione del festival (ilCarlino, Corriere).

Violento: divieto di avvicinarsi alla ex e al figlio

L’uomo, un 59enne, aveva precedenti per maltrattamenti ai danni della ex moglie. Lo ha rifatto con la nuova compagna, da cui ha avuto un figlio. All’inizio la maltrattava perché non credeva che il figlio fosse suo, poi ha iniziato a perseguitarla perché non voleva che il figlio stesse con il nuovo fidanzato della donna. Dopo un ultimo gesto violento, l’ha strattonata davanti casa per entrare e vedere chi ci fosse dentro, è stata disposta una misura cautelare: dovrà stare ad almeno 600 metri di distanza dalla ex e dal figlio (ilCarlino, Corriere).

Carcere, torna il sovraffollamento

“Sono 170 le persone detenute nella Casa circondariale riminese. Il dato è di giovedì 18 luglio rilevato dal Garante Regionale Roberto Cavalieri. Sono 118 i posti regolamentari. C’è sovraffollamento del 145%”. Lo rende noto Ivan Innocenti, consigliere regionale del Partito radicale. “È necessario che il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad si faccia promotore, coinvolgendo anche i consiglieri regionali del territorio, di una visita nell’istituto” (Corriere).

Il ricordo di Alessandro Giorgioni

Il Sindacato autonomo di polizia, Sap, ricorda l’appuntato dei carabinieri Alessandro Giorgioni. Il 22 luglio 2004, a Pereto di Sant’Agata Feltria, il 36enne venne ucciso all’esterno di un bar dal latitante Luciano Liboni, morto 10 giorni dopo in una sparatoria con le forze dell’ordine a Roma (Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: I controllori di volo staccano alle 23, aerei dirottati altrove | Molestie sessuali al raduno dei cosplayers

CorriereRomagna: Cosplayer molestata, allarme a Riminicomix | Cuccagna, il solito vincitore

IlPonte: Centenario di don Oreste, il Vangelo dei poveri | La Cer è tratta

Oggi a Rimini

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘Il giardino delle vergini suicide’

Alle 21,30 in piazzetta Tosi a Riccione conferenza ‘Tra stelle e venti. Come navigavano gli antichi’, con l’ammiraglio Angelo Mainardi

Alle 21,30 in piazza della Repubblica a Misano spettacolo di burattini ‘I lupi sono cattivi… ma solo nelle favole’

Alle 20,45 a palazzo Mattei a Novafeltria l’incontro ‘Racconti di memoria’