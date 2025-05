BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 22 maggio 2025

Oggi in edicola, 22 maggio 2025

Province: fondi manutenzione tagliati

“A causa del taglio di 4,5 milioni da qui al 2028, non si potranno fare lavori di messa in sicurezza e miglioramento su qualsiasi strada provinciale”, lancia l’allarme Jamil Sadegholvaad, presidente della provincia di Rimini. “Un colpo di spugna da 1,7 miliardi di euro che dovevano servire per 1200 km di strade… Alla Romagna vengono tolti 18,5 milioni”, spiega il deputato del Pd Jamil Sadegholvaad. “Disastro che impatterà direttamente sulla vita di cittadini, aziende e turisti”, commenta il senatore 5Stelle Marco Croatti (ilCarlino).

“Riaprite quelle poste”

Presidio della Cgil ieri davanti alle Poste dell’Arco d’Augusto. “Dal gennaio scorso sono stati chiusi gli uffici postali di Corpolò, Vergiano e San Lorenzo in Correggiano. Un taglio inaccettabile”, attacca Francesco Battaglia, segretario generale Spi pensionati Cgil. “Chiederemo a Poste italiane di riaprire il confronto su una possibile riapertura almeno dell’ufficio postale di Corpolò, quartiere popoloso e con forte densità di persone anziane”, ha detto l’assessore Francesco Bragagni (ilCarlino).

Riccione, Benito Mussolini non è più cittadino onorario

Il consiglio comunale di Riccione ha revocato la cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 4 novembre del 1923. “La revoca non vuole cancellare la storia, ma intende restituire dignità e coerenza a un riconoscimento che, per la sua natura, dovrebbe essere riservato a personalità che abbiano dato lustro alla città e si siano distinte per valori umanitari, civili e democratici”, spiega l’amministrazione. Rimosso dall’elenco anche il riminese Aldo Oviglio, senatore del Regno e ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo Mussolini (ilCarlino, Corriere).

Riccione, incompatibilità di Renata Tosi

Il consiglio comunale ha approvato la pratica di incompatibilità della consigliera Renata Tosi con 13 voti favorevoli, 8 contrari e 2 non votanti. La procedura è legata a cause civili pendenti tra la consigliera e il Comune. Secondo la legge, infatti, un consigliere non può mantenere l’incarico se è coinvolto in un procedimento legale con l’ente (ilCarlino, Corriere).

Riccione, piano marketing: affidamento illegittimo

La sezione Corte dei Conti ha dichiarato illegittimo l’affidamento a Michela Ronci per la consulenza sul piano marketing e branding della città di Riccione, un incarico da 10mila euro assegnato a fine 2024. Secondo i giudici mancherebbero le condizioni legali per esternalizzare il lavoro, non ci sarebbe stato cioè motivo per non impiegare personale interno. Adesso, quindi, il caso è stato inviato alla procura contabile per la valitazione di eventuali danni erariali (Corriere, ilCarlino).

‘Ndrangheta, arresti in riviera

L’operazione Millennium è scattata alle prime ore di ieri, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Ha portato a 97 arresti, alcuni anche nel riminese. Ai domiciliari è finito un un imprenditore 57enne originario del reggino ma residente a Cattolica. Non avrebbe collegamenti diretti con le cosche calabresi, ma avrebbe svolto un ruolo di facilitatore, godendo della protezione e dei favori di un esponente di vertice della ‘Ndrina Barbaro di Platì, un 69enne, ora in carcere, di fatto domiciliato in Calabria, ma residente a Rimini (ilCarlino, Corriere).

Dassilva, attesa oggi la nuova decisione del Riesame

Depositate ieri, le motivazione dei giudici del Tribunale del Riesame di Bologna che il 17 aprile hanno confermato la detenzione cautelare emessa dal gip Vinicio Cantarini per Louis Dassilva, il 35enne senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Un reato punito con l’ergastolo e al momento, secondo i giudici, non sarebbero emersi “elementi tali da far ritenere in concreto insussistenti le esigenze cautelari, compreso il pericolo di fuga collegato ad altra famiglia in Africa”. Queste le premesse con cui oggi si torna in aula per dare una risposta ad un’ulteriore richiesta di scarcerazione da parte dei legali di Dassilva (ilCarlino, Corriere).

Volontari di notte tra i senzatetto

Ogni giovedì i volontari dell’associazione Papa Giovanni XXIII, girano la città con la loro Unità di strada, donando cibo e compagnia ai senzatetto che incontrano. Con loro, l’ultima volta, anche la 57enne, Patrizia Celli, amministratrice della Gep Food, che ha raccontato la sua esperienza al Corriere Romagna. “Ogni gesto che per i volontari storici è consuetudine, mi è rimasto impresso e mi ha riempito il cuore travolgendomi per la sua bellezza e profondità”, racconta. Oltre a cibo e bevande, i volontari hanno offerto ascolto e compagnia alle persone incontrare. Con qualcuno hanno cantato Albachiara, qualcun altro ha chiesto loro una preghiera, c’è chi ha ringraziato per la bontà del cibo (Corriere).

I danni dello smartphone

Abuso e uso precoce dello smartphone possono causare problematiche importanti nei più giovani, arrivando a vere e proprie patologie. Sta già avvenendo, nel mondo e sul territorio: dal 2010 al 2023, +183% di ricoveri in Neuropsichiatria infantile in Emilia-Romagna. Trend confermato anche a Rimini. L’Asl: “Aumento dei disturbi in età evolutiva, sia per frequenza sia per gravità. Nel 90% dei casi lo smartphone interferisce in modo grave sulla vita del minore, ma considerarlo unica causa sarebbe una pericolosa semplificazione” (ilPonte).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Scarcerazione, Louis oggi ci riprova | Lo sfratto del duce

CorriereRomagna: “Louis è pericoloso” | Gli angeli dei senzatetto

IlPonte: La questione sanità | Generazione sotto attacco

Oggi a Rimini

Alle 18 in cineteca Nevio Casadio presenta il suo libro ‘Le stanze dei giardini segreti’ con Piero Meldini

Alle 19 all’arena Francesca da Rimini concerto di Coro Scuola San Fortunato e Ensemble Einstein

Alle 21 al teatro degli Atti concerto degli studenti del Liceo Classico Giulio Cesare

Alle 21 alla Grotta Rossa lo spettacolo Topi (Filo per filo segno per segno)

Alle 17 al Mammamia di Riccione l’incontro ‘Il futuro delle discoteche: trasformazioni e prospettive del clubbing’ con Chicco Giuliani

Alle 21 in biblioteca a Santarcangelo il reading poetico con Annalisa Teodorani e Luigi Bray Oltrepassi 201