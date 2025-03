BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 22 marzo 2025

Oggi in edicola, 22 marzo 2025

Il futuro delle colonie

L’assessora del comune di Rimini Valentina Ridolfi fa il punto della situazione. I lavori alla ex colonia Enel partiranno tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, mentre la situazione della Murri resterà congelata, per quello che si sa al momento, almeno fino al 2029. Per Novarese e Talassoterapico si prevede un futuro in tandem, di cui i tempi non sono ancora definiti. Il percorso più lineare, al momento sembra quello della colonia Bolognese. “Incontrerò i proprietari a breve”, spiega l’assessora Ridolfi. “L’intenzione espressa dalla cordata privata è quella di recuperare la colonia con una funzione turistica ad alta capacità di spesa” (ilCarlino, Corriere).

“I verbali non sono legittimi”

Multe da autovelox non omologati, scatta la class action di Federconsumatori. “Invitiamo tutti coloro che abbiano ricevuto multe comminate da autovelox privi di omologazione a rivolgersi ai nostri sportelli per ricevere assistenza e informazioni sulle misure da adottare”, spiega il presidente provinciale Graziano Urbinati. L’associazione si rifà al caso di un’automobilista riccionese multata per avere superato di un chilometro orario (tolta la tolleranza di 5 chilometri per legge) il limite di velocità all’autovelox all’altezza di via Vercelli sulla Statale 16. Richiesta la documentazione al comune, scopre che il ministero aveva approvato l’apparecchio, ma non lo aveva omologato. Il giudice di pace quindi ha annullato il verbale in virtù dei pronunciamenti della Corte di Cassazione nel 2024: omologazione e approvazione sono cose diverse e le sanzioni elevate da apparecchi non omologati andavano annullate (ilCarlino).

“L’ho trovata io”

Si aggiunge un nuovo tassello a quello che sappiamo sulla morte della signora Pierina Paganelli. Nel lavoro di analisi delle intercettazioni ambientali e telefoniche che sta impegnando da quasi 18 mesi la squadra mobile della questura di Rimini, ce n’è una che potrebbe smentire l’ultima versione dei fatti fornita da Manuela Bianchi (e cioè che sarebbe stato Louis Dassilva ad avvisarla della presenza di un cadavere in garage). “Non avevo capito che l’avevi trovata te”, dice Loris Bianchi alla sorella in questura il giorno dopo il delitto, il 4 ottobre 2023. “Alla polizia non dire niente”, fa Manuela al fratello. “Non l’ha trovata…”, qui tace un nome la Bianchi, ma indica con il dito verso l’alto. “L’ho trovata io. L’ho trovata lì. È sempre stata lì”, aggiunge Manuela nel video (ilCarlino, Corriere).

Delfino morto in spiaggia

Il ritrovamento, ieri mattina verso le 11 a Marina Centro. La carcassa di un delfino è emersa sulla battigia all’altezza del bagno 44. Dopo la segnalazione, sono arrivati gli operatori di Fondazione cetacea, che hanno messo in sicurezza la carcassa trasferendola sulla spiaggia con l’aiuto di alcuni mezzi presenti al momento in zona. Il delfino era lungo 2 metri e mezzo e aveva probabilmente due anni e mezzo di vita. Il Cert, Cetacean strandings Emergency Response Team dell’Università di Padova, nei prossimi giorni recupererà il delfino e eseguirà gli esami necessari per valutare le cause della morte (ilCarlino, Corriere).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Autovelox, multe da annullare” | Il mare piange il suo delfino

CorriereRomagna: “Di’ che l’ho trovata io”. L’imbeccata del fratello | Ztl spenta, affitto da 400mila euro

IlPonte: Disarmare le parole | Il Cammino del Giubileo

Oggi a Rimini

Dalle 9,30 a Castel Sismondo ‘Giardini d’autore’

Alle 16 al cinema Fulgor Valerio Mastrandrea presenta il suo film ‘Nonostante’

Alle 16,30 alla Libreria di Alice Tamara Casati presenta ‘Channeling consigli e rivelazioni dalle dimensioni di luce’

Alle 16,30 e alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Dreams’ di Dag Johan Haugerud

Alle 17 in cineteca presentazione del progetto di Rete Donne Rimini ‘La libertà della donna. Una questione di dignità’

Alle 17,30 alla Fondazione Cassa di Risparmio conferenza ‘L’Adriatico come storia. L’Adriatico dalle divisioni alle nuove integrazioni’ a cura di Egidio Ivetic

Alle 18 all’Augeo inaugura la mostra ‘Triple layer art’ di Marco Salom

Alle 17 al Comitato di Misano Monte la conferenza ‘Il geniale anticonformismo della pittrice Tamara de Lempicka’

Alle 10 in consiglio comunale a Cattolica la conferenza ‘L’idea e la pratica dell’educazione diffusa in una città educante’

Dalle 15,30 in viale Bovio a Cattolica Ciocopapà

Alle 17,30 al torrione della fortezza di San Leo la New Balance Saxorchestra

Alle 21 al cinema Astra di Bellaria il film ‘Le donne al balcone’ di Noémie Merlant

Domenica a Rimini

Dalle 9 alle 17 in piazzale Kennedy ‘Il baseball al centro’

Dalle 9,30 a Castel Sismondo ‘Giardini d’autore’

Dalle 10 in fiera ‘MIR – Live Entertainment Expò’

Dalle 10 al cinema Fulgor colazione e film (Lost hiway di David Lynch e In the mood for love di Wong Kar-wai)

Alle 16 al teatro degli Atti lo spettacolo ‘Paura ti butto via!’

Alle 18 a Sant’Agostino concerto di musica classica con l’Orchestra da camera di Rimini (a sostegno di Avsi)

Alle 21 al cinema Tiberio il film ‘Dreams’ di Dag Johan Haugerud (vos)

Dalle 10 al museo di Cattolica il laboratorio ‘Regina di spade’

Dalle 15,30 in viale Bovio a Cattolica Ciocopapà

Alle 17 al centro polivalente di Cattolica Barbara Carfagna e Maurizio Ferraris aprono la rassegna ‘Che cosa fanno oggi i filosofi?’

Alle 16,30 al teatro Amici di Monte Colombo il musical ‘Chiara di Dio’

Alle 17 al Teatro sociale di Novafeltria lo spettacolo ‘Doors’

Dalle 8 in centro a San Giovanni in Marignano il mercatino ‘Il Vecchio e l’Antico’

Alle 10 al cinema Gambrinus di Pennabilli il film ‘Principessa Mononoke’ di Miyazaki

Alle 10,30 al museo archeologico di Verucchio la conferenza ‘Autoritratto di donna tra il XVI e il XVII secolo’ a cura di Cecilia Gamberini