BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 22 ottobre 2024

22 ottobre 2024

Taxi, il comune di Rimini abbassa il valore delle licenze

Il concorso per mettere nelle strade di Rimini 14 nuovi taxi si terrà entro dicembre. Rispetto a quanto stabilito in estate, a seguito del decreto legge che permette ai comuni sede di aeroporto di incrementare del 20 per cento il numero delle licenze, adesso la giunta ha emesso una nuova delibera in cui abbassa il valore delle stesse: da 135mila euro a 120mila per i 9 veicoli comuni, da 120mila euro a 105mila per le 5 licenze associate a veicoli adibiti al trasporto disabili. A seguito del concorso, il parco taxi a Rimini passerà da 71 a 85 ‘auto bianche’ (Corriere).

Economia, la crescita frena

Le previsioni di Prometeia per il 2024 per la provincia di Rimini rilevano un incremento annuo del valore aggiunto dell’1,0% (in termini reali), in ridimensionamento rispetto a quanto previsto lo scorso luglio (+1,4%), in linea col dato regionale (+1,1%) e uguale alla variazione nazionale (+1,0%). Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio, a livello settoriale cresce del 4,34 % l’agricoltura, del 6,5 il settore costruzioni, dell’1% i servizi, metre cala l’industria: +1,7% (Corriere).

Delitto Paganelli: i super esperti hanno trovato tracce

Sono tre i profili di dna maschile isolati dagli esperti di Tor Vergata sui reperti forniti dagli inquirenti riminesi. C’è il dna di Louis Dassilva, unico indagato e in carcere dal 16 luglio, ma sul manico di un coltello da cucina trovato nella sua abitazione e sui pantaloni indossati il giorno precedente al delitto di Pierina Paganelli. Gli altri due dna isolati si trovavano sul muro del garage del delitto e sulla gonna della vittima,: possibile che appartengano ai soccorritori, poliziotti e 118, che arrivarono in via del Ciclamino la mattina del 4 ottobre 2023 (ilCarlino, Corriere). L’equipe del professor Emiliano Giardina ha chiesto ulteriori 45 giorni per depositare i risultati effettivi dei test e ha chiesto di utilizzare un nuovo strumento: il ‘crime lite’ (Corriere).

13enne annegato, indagata l’accompagnatrice

Il ragazzo polacco era a Rimini in vacanza con una comitiva di connazionali coetanei. L’accompagnatrice 25enne, polacca, incaricata di vigilare sui tredicenni non avrebbe impedito alla vittima di entrare in acqua nonostante la bandiera rossa issata dal marinaio di salvataggio. Per questo la procura di Rimini l’ha inserita nel registro degli indagati: omicidio colposo è l’ipotesi di reato (ilCarlino, Corriere).

Inchiesta privé, i patteggiamenti

Le indagini del 2016 della squadra mobile della questura di Rimini avevano portato alla luce un giro di prostituzione attorno al night club Lady Godiva di Marina Centro. Ieri si è tenuta l’udienza preliminare. I tre indagati, tra cui l’ex amministratore e un ex dipendente, hanno ottenuto degli accordi con la procura sulle condanne (ilCarlino, Corriere).

ELEZIONI

Gli incontri di Confcommercio. L’associazione ha dato il via ai suoi incontri con i candidati locali. E’ toccato prima a Davide Frisoni e Monia Guidi di Forza Italia, poi a Emma Petitti del Pd. La categoria ha messo a tema mobilità, concessioni demaniali lotta all’abusivismo e sostegno alle piccole imprese (ilCarlino, Corriere).

Centro destra. Nicola Marcello, candidato di Fratelli d’Italia mette a tema la sicurezza. Propone la creazione di un corpo di polizia regionale di almeno 200 unita, i gruppi di controllo di vicinato, 5 anni di chiusura per gli hotel complici della criminalità e dell’illegalità, stop ai centri di accoglienza entro 200 metri dalla costa, trasporto gratuito ai militari (ilCarlino).

Centro sinistra. Michele De Pascale, candidato presidente, lancia la “terapia shock” per vecchi alberghi ed ex colonie. Intervistato dal Carlino, spiega di voler cambiare le leggi per la riqualificazione delle strutture ricettive obsolete. “Le norme attuali producono sempre più cadaveri”, spiega. Ci sono “strutture chiuse da anni, altre aperte ma fatiscenti che danneggiano gli alberghi sani. bisogna agire rapidamente” (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

Oggi a Rimini

Alle 16 al cinemino del palazzo Fulgor il film ‘Amarcord’ di Federico Fellini

Alle 16,30 alla scuola Panzini la conferenza ‘Fabrizio De Andrè fra poesia e anarchia’ con Eugenio Bianchi

Alle 21 al teatro Galli concerto della Banda Città di Rimini diretta da Andrea Brugnettini e Renzo Angelini (decennale fondazione)

Alle 21 in cineteca il film ‘Gli attassati’ di Lorenzo Tiberia (Amarcort)

Alle 21 al cinema Tiberio il documentario ‘National Gallery 200’ (Grande arte al cinema)

Alle 18 al Supercinema di Santarcangelo il film ‘Guerra’ di Pippo Delbono introdotto dall’autore e da Elena Di Gioia