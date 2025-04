Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 23 gennaio 2025

Oggi in edicola, 23 gennaio 2025Il salone del gusto di Italian exhibition group ha chiuso i battenti ieri in fiera a Rimini, registrando una crescita delle presenze in generale del 14% e di quelle straniere del 26%, con visitatori provenienti da 126 Paesi di tutto il mondo. Il numero complessivo dei visitatori si attesta su 205mila (ilCarlino, Corriere).

Incendio alle Befane

Ieri un incendio è scoppiato nel supermercato Conad delle Befane, a partire dal reparto cartoleria. A causare la prima scintilla potrebbe essere stato un “atto vandalico”, spiega il direttore Massimo Bobbo. Le fiamme sono state presto domate grazie all’intervento di un cliente che ha usato uno degli estintori in dotazione al centro. I vigili del fuoco, arrivati subito dopo la segnalazione, hanno lavorato per contenere la diffusione del fumo tra le corsie. Il supermercato è stato evacuato (ilCarlino).

Uno studentato all’ex corderia

In via Marconi a Viserba, nell’area che sta riqualificando la Renco, al posto delle case popolari che sarebbero state ricavate in un vecchio edificio, ci sarà uno studentato. A dicembre comune e università hanno fatto la proposta a Renco. La struttura avrà 24 posti letto e sarà realizzata con fondi del pnrr (ilCarlino, Corriere).

Il 2025 sarà l’anno della Bolognese?

“Il dialogo che abbiamo con le istituzioni è buono, c’è grande disponibilità. Spero che il 2025 sia l’anno in cui potremo iniziare i lavori alla Bolognese”, spiega al Carlino l’imprenditrice Linda Gemmani. “La parte principale del complesso sarà destinata a funzioni alberghiere: costruiremo un hotel di lusso, con ampi spazi dedicati al benessere. Stiamo ragionando di realizzare, in una parte della colonia, residenze di alto livello per anziani” (ilCarlino).

Metromare: salta il parcheggio di Rivazzurra

Dalle informazioni contenute nella relazione al bilancio di previsione 2025 di Patrimonio mobilità Rimini (Pmr) emerge che, relativamente alle opere funzionali all’infrastruttura, quindi i parcheggi, “in seguito ad un’attenta analisi costi-benefici, invece di 5 ne verranno realizzati 4”: non sarà realizzato quello previsto a Rivazzurra. È stato inoltre cancellato il progetto di elettrificazione della linea 11 Rimini-Riccione (Corriere).

Secondo lutto

Il fenomeno si registra anche a Rimini. Ci sono defunti che, anche dopo decenni, vengono ritrovati (quasi) perfettamente conservati. Non si sa se sia dovuto al moderno stile di vita o all’evoluzione dei materiali dei feretri. Si sa però che questo ha un impatto sui familiari, alle prese con la scelta di rinnovare la sepoltura o procedere a cremazione (ilPonte).

A Marebello è “sos prostituzione”

Da Bellariva a Miramare, passando per Rivazzurra e Marebello, “la prostituzione è ovunque”, conferma al Carlino Massimiliano Baietta, vicepresidente del comitato Rimini sud. Il fenomeno si concentra in particolare all’altezza dell’istituto Marco Polo, non lontano dal lunapark. “Occorre metterci un freno. Non basta più il lavoro delle forze dell’ordine se non sostenute e affiancate dai colleghi locali. Mi riferisco ai vigili urbani. Occorre che l’amministrazione organizzi una presenza più capillare sul territorio” (ilCarlino).

Un cuore riminese batte a Mutoko

18.000 pazienti, 1.500 ricoveri, 549 parti, 1.700 pazienti della clinica mobile solo nei primi mesi dell’anno. Sono i numeri dell’ospedale ‘Luisa Guidotti’ di Mutoko, in Zimbabwe, fondato da Marilena Pesaresi e guidato oggi da Massimo Migani. Dalle due capanne iniziali, oggi è una delle strutture più all’avanguardia di tutto lo stato. “Siamo un ospedale missionario, dove la parola ‘missionario’ nella realtà non viene dopo come nella grammatica: vuole essere un seme di bene per la società”, spiega Migani (ilPonte).

Oggi a Rimini

Alle 10 al teatro degli Atti il film ‘Anna Frank il diario segreto’ di Ari Folman

Alle 21 al teatro Galli ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo con Alessandro Haber

Alle 21 al teatro Astra di Bellaria lo spettacolo ‘Le volpi’ di Lucia Franchi e Luca Ricci

Alle 18 in biblioteca a Santarcangelo Nevio Spadoni presenterà il volume ‘Parôl d’sêl e d’mél. Parole di sale e di miele. Poesie in dialetto romagnolo’