Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 23 giugno 2025

Delitto Paganelli, al via il processo

Attesa per oggi l’udienza preliminare del processo a Louis Dassilva, accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, la sera del 3 ottobre 2023. Com’è previsto per legge, la famiglia di Pierina (i tre figli Giuliano, Giacomo e Chiara) presenterà una richiesta di risarcimento (ilCarlino).

Le bande tornano a Riccione

Nel week end rosa, in particolare sabato, sono stati decine gli interventi delle forze dell’ordine in viale Ceccarini e sul lungomare per sedare gli scontri tra bande. Una quindicina circa le risse scoppiate, che si aggiungono ad atti di vandalismo contro auto in sosta lungo i viali della città, panchine e arredi urbani. Tra i protagonisti anche minorenni e qualcuno che è arrivato a Riccione armato di coltello. Molti negozianti hanno deciso di anticipare la chiusura per timore del peggio (ilCarlino). A Bellaria è stata vandalizzata la mostra dedicata a Raffaella Carrà (Corriere).

Notte Rosa a giugno anche nel 2026

Per il prossimo anno la Notte Rosa avrà una promozione internazionale. “Sintetizza il meglio della vacanza in Romagna, dai concerti all’alba alle feste in spiaggia, dal ballo in tutte le sue forme al buon cibo cucinato con amore, ed è giunto il momento di promuoverlo anche all’estero, in occasione delle fiere di settore, come uno dei principali appuntamenti turistici della nostra Regione”, spiega l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni (Corriere). Sono stati oltre 30mila gli spettatori dell’Rds Summer Festival a piazzale Fellini. “Anticipare la Notte Rosa ci ha premiato. Nel 2026 si rifarà a giugno”, conferma assieme al sindaco Jamil Sadegholvaad (ilCarlino).

Global Series Festival al via oggi

Oggi alle 19,30 la madrina dell’Italian Global Series, Caterina De Angelis, al teatro Galli darà il via ufficiale alla manifestazione. Nel corso della serata verranno consegnati gli Excellence Awards a Kevin Spacey per House of Cards, Evangeline Lilly per Lost, Can Yaman per le serie turche, Elena Sofia Ricci per la fiction italiana, Adjoa Andoh per Bridgerton, Jacqueline Fernandez e Özge Gürel (Corriere, ilCarlino).

Musei comunali, bando finisce al Tar

Un appalto milionario per l’accoglienza nei musei comunali a Rimini (2,7 milioni di euro) è finito davanti al Tar: inizialmente vinto dalla cooperativa ‘Le Macchine Celibi’, grazie a un forte ribasso sui costi di manodopera, è stato poi revocato dal Comune per mancanza di garanzie contrattuali. Dopo l’estromissione anche della seconda classificata, l’appalto è andato ad Atlantide, terza in graduatoria. Ma ‘Le Macchine Celibi’ ha fatto ricorso anche contro questa aggiudicazione, senza successo. Per il Tar, le motivazioni del Comune erano “congrue e motivate” (Corriere).

ilRestodelCarlino: Risse e vandalismi, l’altra faccia della Notte Rosa | I familiari di Pierina chiederanno due milioni

CorriereRomagna: Ricercatore ucciso, quattro persone arrestate | Sfasciano il treno, bloccati

IlPonte: Distrazione di massa. Non dimentichiamo Gaza | Gli uomini della soglia

Oggi a Rimini

Dalle 9 in fiera Ginnastica in festa

Alle 16 a palazzo Buonadrata il convegno ‘Liberalizzare per crescere. Il punto sulle riforme incompiute ma necessarie, tra spinte europee e freni nazionali’ con Carlo Stagnaro, direttore Ricerche e Studi Istituto Bruno Leoni, e Ilaria Vesentini, de Ilsole24ore (Festival dell’Industria e dei Valori d’Impresa)

Dalle 19,30 al teatro Galli la cerimonia di apertura di Italian global series festival

Dalle 20 a piazzale Kennedy ‘Liscio street parade’

Alle 21 alla Corte degli agostiniani ‘The light of David Lynch’ incontro con i direttori della fotografia Fred Elmes e Peter Deming e il direttore artistico del New York Film Festival Dennis Lim

Alle 21 al cinema Tiberio il regista Mauro Bolognesi sarà presente alla proiezione del film d’animazione ‘The truth of Sendai City’ (anteprima Cartoon Club)

Dalle 9 a Villa Franceschi a Riccione la ‘Il Paradiso delle Signore in mostra’ (Italian global series festival)

Alle 21,15 in piazza della Repubblica a Misano lo spettacolo di acrobazie di Mundo Costrini ‘Human Circus’

Dalle 19,30 a San Giovanni in Marignano ‘La notte delle streghe’

Alle 21,30 in piazza del tramonto a Cattolica spettacolo di burattini ‘Il mostro della cantina’ (Pane, burro&burattini festival)