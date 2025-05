BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 23 maggio 2025

Oggi in edicola, 23 maggio 2025

Una proroga per lo stadio Neri

Il documento di fattibilità tecnica economica del progetto per la riqualificazione dello stadio Romeo Neri sarebbe dovuto arrivare entro fine giugno, ma dopo l’incontro di ieri con il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, la società Aurora Immobiliare si è data 150 giorni, garantendo la disponibilità a un esito comunque positivo della trattativa. I tempi, quindi slittano di 5 mesi, necessari alla capofila del Raggruppamento di imprese, nel quale figura anche la Rimini calcio, per verificare tutte le prescrizioni presentate dai diversi enti pubblici tra cui Sovrintendenza, Comune, Vigili del fuoco e Asl, e rielaborare un documento di fattibilità tecnica economica da consegnare al Comune che tenga conto di tutte (ilCarlino, Corriere).

Viserba, la piscina sarà pronta in giugno

La fine dei lavori per la nuova piscina di Viserba è vicina. L’amministrazione comunale parla di fine giugno. Poi scatterà il bando pubblico per affidarne la gestione. Le attività dovrebbero partire a inizio 2026 (ilCarlino, Corriere).

Playoff A2: ammessi solo 200 tifosi ospiti

Playoff A2, le battute finali saranno tra Rivierabanca Basket Rimini e Unieuro Forlì 2015. Con misure di sicurezza straordinarie, sia al ’Flaminio’ di Rimini sia all’Unieuro arena di Forlì. La rivalità tra le due tifoserie è storica e già in passato ci sono stati scontri e tensioni. La trasferta verrà consentita a entrambe le tifoserie. Ma i tifosi ospiti per match non potranno superare il numero di 200. “Decisione condivisa con l’Osservatorio per motivi di capienza e ordine pubblico”, spiega dalla questura Olimpia Abbate. Domenica e martedì, alle prime due partite, la terza il 30 maggio a Forlì come la quarta eventuale, in caledario per domenica 1 giugno. Fissata per il 4 giugno l’eventuale quinta gara (ilCarlino).

Piazza Malatesta, il racconto dell’aggressione

“I tre sconosciuti si sono avvicinati, mi hanno chiesto se potevo dargli un sorso della mia birra, ho capito subito l’aria che tirava”. Così racconta i fatti il 21enne aggredito la notte tra lunedì e martedì in piazza Malatesta, all’1,30 circa. Uno degli aggressori riesce a sfilargli il telefonino di tasca. “Te lo restituiamo per 30 euro”. La vittima non ha soldi e i tre delinquenti gli propongono di andare a prenderli al bancomat. Davanti allo sportello, l’aggressione vera e propria. “A un tratto sono stato afferrato per il collo, uno mi ha colpito con una bottigliata in testa. Nel parapiglia, sono riuscito a riprendermi il cellulare. Loro invece mi hanno strappato la carta bancomat, che poi ho provveduto a bloccare, per questo non sono riusciti a prelevare”. Adesso è ricoverato all’ospedale di Cesena, dove è stato operato per un brutto ematoma (ilCarlino, Corriere).

Dassilva, udienza lampo

Ieri mattina a Bologna, la terza udienza del tribunale del Riesame di Bologna per chiedere la scarcerazione di Louis Dassilva. Un’udienza lampo di appena mezz’ora, dalle 9,50 alle 10,20 al termine della quale i giudici si sono riservati la decisione. Sul tavolo, i documenti già presentati al collegio (ilCarlino, Corriere).

Miramare, arriva Alice in Wonderland

A partire da giugno, a Miramare, nell’area tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Pullè, più o meno davanti alla spiaggia libera davanti all’ex colonia Bolognese, sarà aperto tutti i giorni il parco tematico Alice in Wonderland – Lost inside you, ispirato al racconto di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Tra le attrazioni, il Bosco degli specchi, il Labirinto di carte, le aree dedicate allo Stregatto e la grande scacchiera. Il Comune di Rimini ha concesso agli allestitori della Lux entertainment l’area per 5 mesi (compresi i tempi di montaggio e smontaggio) a fronte di un canone di 33mila euro per il suolo pubblico (ilCarlino).

Festa ai Salesiani per Maria Ausiliatrice

“Salesiani in festa! Una famiglia che si ritrova. Un’amicizia che si rinnova” è il titolo della festa che si terrà in occasione della solennità di Santa Maria Ausiliatrice, dal 23 al 25 maggio con celebrazioni, spettacoli musicali, tornei sportivi, animazione per bambini, gastronomia. Reduce da lunghi mesi di lavori, oggi la facciata della chiesa (luogo giubilare) ha ritrovato i colori brillanti del mosaico di Maria Ausiliatrice e il candore dei marmi del rosone (Corriere).

“La storia non si cancella”

“La storia non si cancella, quanto ha fatto il nonno per Riccione resta un fatto storico di cui rimangono le testimonianze”. Edda Negri commenta la decisione del consiglio comunale di Riccione, che ha tolto la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. “Non stiamo dibattendo di una onorificenza che venne data come in tantissimi altri comuni nel 1924, quando Mussolini era alla guida del governo. Con Riccione c’è stato un legame particolare. L’autonomia arrivò nel 1922 e fu uno degli atti firmati dal nonno, tanto che la cittadinanza gli giunse nel 1923 e presumibilmente fu un atto di riconoscimento” (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: “Credevo volessero uccidermi” | Derby rovente, tifo limitato

CorriereRomagna: Stadio, il progetto slitta | Louis, il processo si avvicina

IlPonte: La questione sanità | Generazione sotto attacco

Oggi a Rimini

Alle 16,30 al parco Pertini ‘Festa dello sport’ (Mese delle famiglie)

Alle 17,30 a palazzo Buonadrata la conferenza di Monica Centanni sul tema ‘Il pensiero e il corpo di Giorgio Gemisto Pletone nel Tempio Malatestiano. La cultura filosofica bizantina, neoplatonica e cristiana, alla corte di Sigismondo Pandolfo’

Alle 21 nell’arena Francesca da Rimini concerto della Maderna Wind Orchestra (Settimana della musica)

Alle 21 alla Cappella Petrangolini lo spettacolo di musica e parole ‘Controluce’ con Risuona Rimini e Alcantara

Alle 21 in piazzetta del Tituccio (Corpolò) il film ‘Il giudice e il boss’ (Cinema in piazza)

Alle 18 al centro polivalente di Cattolica l’architetta Elena Iodice nella conferenza ‘Mani progettiste: dal libro al laboratorio, andata e ritorno’

Alle 19 all’osteria Povero Diavolo di Torriana incontro con l’autore Giancarlo Ferrari e proiezione del film ‘Voliamo alto. La nostra storia’ di Andrea Tomasetto