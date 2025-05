BUONGIORNO RIMINI. Oggi in edicola, 23 ottobre 2024

Oggi in edicola, 23 ottobre 2024

Balneari: l’Italia non può modificare troppo il decreto Fitto

Nei giorni scorsi, alla Camera, Fdi, Lega e Fi hanno presentato alcuni emendamenti al decreto Infrazioni, quello che il commissario europeo Raffaele Fitto ha concordato con la Commissione. Ha a tema anche le concessioni demaniali ed è stato contestato dai balneari perché prevede per il concessionario uscente un indennizzo pari al valore degli investimenti non ammortizzati effettuati negli ultimi cinque anni e non calcolato sul valore aziendale d’impresa. La Commissione europea avrebbe vietato modifiche significative al testo concordato per cui il governo ha chiesto ai gruppi di ritirare gli emendamenti. I bagnini di Fiba Confesercenti e Confartigianato imprese demaniali, da parte loro, preferirebbero che si cancellasse il decreto Fitto per tornare a quello Draghi e procedere con i decreti attuativi (Mondobalneare, Corriere).

Delitto Paganelli, a caccia di ‘maschio 2’ e ‘maschio 3’

Con l’obiettivo di dare nome e volto ai profili di dna isolati dagli esperti sui reperti conferiti dagli inquirenti riminesi, la procura di Rimini si sta muovendo per raccogliere il dna di tutti i condomini del palazzo di via del Ciclamino 31, dei soccorritori intervenuti sulla scena del crimine e forse anche di Loris Bianchi, fratello di Manuela, nuora della vittima, la signora Pierina Paganelli. I profili isolati sono tre, uno appartiene Louis Dassilva, unico indagato, gli altri sono al momento stati chiamati ‘maschio 2’ e maschio 3’ (ilCarlino).

“Un uomo santo e geniale”

In occasione dell’anniversario della scomparsa di don Oreste Benzi si potrà vedere al cinema il documentario diretto dal regista riminese Kristian Gianfreda. “In ogni sua battaglia per difendere gli emarginati e i più deboli, don Oreste ha saputo andare contro i potenti, le istituzioni, i politici”, spiega il regista che, nella costruzione del documentario ha inserito anche un’intervista al giornalista Bruno Vespa (ilCarlino).

Clima e malattie

Con l’innalzamento delle temperature, iniziano a diffondersi malattie tipicamente tropicali. Ultimo caso in ordine di tempo, il focolaio di Degue a Fano con 133 contagi accertati. “Estati sempre più calde fanno pensare che, nelle prossime stagioni, aumenti la possibilità che si sviluppino focolai autoctoni… Sarà sempre più importante evitare le punture delle zanzare che rappresentano il vettore principale”, spiega Giulia Silvestrini della Asl. I campi allagati dalle grandi piogge possono produrre ristagni utili al proliferare delle zanzare, ma secondo l’entomologo Claudio Venturelli a preoccupare di più dovrebbe essere l’innalzamento delle temperature che potrebbe, per la prima volta, favorire la sopravvivenza delle uova della zanzara aedes aegypti anche nel nostro territorio (Corriere).

Nuovi uffici comunali in via Campana

Il comune di Rimini ha acquistato all’asta per 1,53 milioni l’area ex Forlani in via Campana. Obiettivo è abbattere il vecchio edificio con il tetto in eternit e costruirne uno nuovo dove trasferire i 352 dipendenti attualmente al lavoro in via Rosaspina, dove l’amministrazione paga 862mila euro l’anno di affitto, oltre ai costi energetici. Saranno realizzati anche parcheggi per 300 posti auto (ilCarlino).

Reti del gas, Rimini batte Riccione

Il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui il comune di Riccione chiedeva di annullare l’affidamento ad Adrigas spa, attraverso bando, della concessione per 12 anni nell’Ambito territoriale minimo di Rimini, con l’amministrazione riminese nel ruolo di stazione appaltante unica (ilCarlino, Corriere).

ELEZIONI

Centro destra. Nicola Marcello, Fdi, mette a tema il Metromare: tardano a iniziare i lavori per la seconda tratta, quella dalla stazione di Rimini alla fiera. “Il rischio è che resti tutto fermo”, sottolinea Marcello. In estate si sarebbero dovuti vedere i primi operai al lavoro e soprattutto entro giugno 2026 bisognerà procedere con il taglio del nastro, se si vuole prendere i finanziamenti del Pnrr. Ma, già in luglio la ditta appaltatrice aveva ricalcolato un aumento dei costi nell’ordine del 30 per cento in più (ilCarlino). Renata Tosi, Forza Italia, punta i riflettori sull’aeroporto. “De Pascale non può venire qui a raccontarci che l’aeroporto di Rimini serve al territorio come quello di Forlì” (ilCarlino).

Centro sinistra. Andrea Gnassi, Pd, commenta lo stop alla Camera del decreto Fitto. “Il governo ora apre le porte davvero a grandi gruppi stranieri, con rischi di penetrazione di criminalità organizzata, facendo saltare il tessuto articolato delle piccole medie imprese italiane, mettendo in difficoltà i Comuni su cui ricadranno tutte le lacune del decreto” (ilCarlino). Sauro Pari e Simona Pronti di Alleanza Verdi e Sinistra intervengono sulle alluvioni e dicono “no all’ulteriore impermeabilizzazione del suolo… l’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti e non possiamo continuare a cementificare… diciamo sì alla ‘liberazione del suolo’: dove possibile, vanno ridotti asfalto e cemento” (ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

ilRestodelCarlino: Pierina, test del dna sui vicini | Metromare, ultima fermata

CorriereRomagna: Cambiamento climatico, allarme sui nuovi virus | Sigep 2025 da tutto esaurito

Oggi a Rimini

Alle 17 al museo Toni per il Festival del mondo antico Paolo Matthiae e Frances Pinnock nell’incontro ‘Ricordi da Ebla’

Alle 17 e alle 21 al cinema Tiberio il docufilm ‘Nastional Gallery 200’ (La grande arte al cinema)

Alle 18,15 in biblioteca Gambalunga Francesca Cappelletti e Giovanni Sassu intervengono in ‘Ritratti femminili e potere’ (Festival del mondo antico)

Alle 21 al teatro Galli la conversazione ‘Notte tempesta diventano luce. L’etica della fratellanza nella Nona sinfonia di Beethoven’ con Guido Barbieri (Sagra musicale malatestiana)

Alle 21 al teatro degli Atti la conferenza ‘Hannibal ad portas: confini e nemici nel mondo greco e romano’ con lo storico Giovanni Brizzi e il classicista Camillo Neri (Festival del mondo antico)

Alle 18 in biblioteca a Santarcangelo Rita Giannini e Isadora Angelini presentano la biografia ‘Tonino Guerra. Il sorriso della terra’, a seguire il documentario ‘Non erano tre, non erano magi, non erano re. Il “panorama” di Baldini’ (Cantiere poetico)