Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 24 gennaio 2025

Oggi in edicola, 24 gennaio 2025

Louis Dassilva, la Cassazione chiede di riaprire il caso

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della difesa di Louis Dassilva. Il tribunale del riesame dovrà fissare una nuova udienza davanti ai giudici della Libertà affinché possano valutare le novità emerse dopo il 9 settembre. Per esempio, le dichiarazioni del condomino che dice di essersi riconosciuto nel video che, secondo la procura, incastrerebbe Dassilva (ilCarlino, Corriere).

Miramare, l’aeroporto cresce

L’aeroporto Fellini nel 2024 ha aumentato del 14,2% rispetto all’anno precedente il numero dei transiti. La società di gestione Airiminum segnala un totale di 325.361 passeggeri, “il miglior risultato dall’anno Duemila” (ilCarlino, Corriere).

Asl Romagna, Carradori resta direttore

La giunta regionale ha confermato Tiziano Carradori direttore generale della Asl Romagna. Tra i dossier sul tavolo ci sono il pronto soccorso di Ravenna, il nuovo ospedale di Cesena, e il riordino della rete della medicina territoriale e ospedaliera da portare avanti (Corriere).

Puzza di fogna a scuola

Al centro studi di Viserba c’è puzza di fogne. “Si sente da un mese e mezzo in tutto il plesso, va e viene a seconda dei momenti e del meteo. Se è umido o piove, come in questi giorni, si sente di più, ed è più o meno intensa di aula in aula”, spiega la preside del Serpieri, Daniela Massimiliani. Ieri mattina un centinaio di studenti è rimasto fuori dalla scuola per protesta. “Costretti a fare lezione con le finestre aperte” (ilCarlino, Corriere).

I furbetti del rosso

Lo scorso anno a Rimini sono state 12.415 le automobili sorprese a passare col rosso dai Vista red nel territorio comunale, in calo rispetto alle 12.462 rilevate nel 2023. Sono 34 in media le infrazioni al giorno. “Una situazione ancora troppo diffusa”, sottolineano dal Comune. Tra i casi più pericolosi si ricorda il “recente fotogramma che ritrae un’autovettura che transita su via Consolare San Marino (ss72) in direzione monte-mare all’incrocio con via Barattona, incurante dell’obbligo di fermarsi imposto dal semaforo rosso, con la conseguenza di impattare contro un altro veicolo” (Corriere).

Biblioteca abbandonata

Disordine ovunque, libri anche per terra. A Santa Giustina la biblioteca comunale versa in stato di abbandono. Il residente Maurizio Migliorini ha avuto modo di visitare la struttura e si dichiara “esterrefatto alla vista di un gran disordine: fascicoli e libri per terra, scrivanie ricoperte di fogli e volumi appoggiati alla rinfusa, bicchieri di plastica e piatti, oggetti forse usati per fare feste in passato, oggi rimasti lì, abbandonati sul pavimento” (Corriere, ilCarlino).

Oggi sulle prime pagine

Oggi a Rimini

Alle 18 in Cineteca il giornalista newyorkese Wolfgang Achtner presenta il libro ‘Amarcord. Rimini capitale delle vacanze estive’

Alle 21,30 alle Befane Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Alessandro Genovesi presentano il film ’10 giorni con i suoi’

Alle 20,30 al Cinepalace di Riccione Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Alessandro Genovesi presentano il film ’10 giorni con i suoi’

Alle 12 nella sede di Petroltecnica a Cerasolo inaugura la mostra ‘Passi & relitti. Un elogio alla rinascita’ di Maria Cristina Ballestracci

Alle 17,30 al centro polivalente di Cattolica Giordano Dalmonte presenta il suo libro ‘Calcio che passione: 100 campionati di serie A’

Alle 21 al cinema Astra di Misano il comico Antonio Ornano ‘Maschio caucasico irrisolto’

Dalle 23,30 al Peter Pan di Misano serata ‘Clorophilla’