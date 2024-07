Buongiorno Rimini. Oggi in edicola, 24 luglio 2024

Indagata per stalking

Una serie di insulti indirizzati all’amante del marito Louis Dassilva, Manuela Bianchi, è valsa a Valeria Bartolucci una querela per stalking, presentata dai legali di Bianchi corredata da una serie di documenti, in particolare chat audio (ilCarlino, Corriere).

Il fotogramma di Dassilva

La sera del 3 ottobre, Louis Dassilva era vestito di bianco. Così almeno lo avrebbe ripreso la telecamera della farmacia del Villaggio San Martino poco prima delle 19,30 di quella sera. Quegli abiti indossati dalla figura nel video, Dassilva non li ha consegnati alla polizia, su specifica richiesta, ne ha consegnati altri (ilCarlino, Corriere).

Aggredito a San Nicolò

Brutta avventura per Shawei Yan, detto Savio, il prete di origini cinesi che segue le attività educative della Casa Italia-Cina con sede proprio a San Nicolò. Venerdì pomeriggio tra le 15 e le 15,30 Savio era solo in canonica quando gli si è presentato davanti un uomo che gli puntava al collo un coltello.E’ fuggito via dopo aver trovato 500 euro. Si tratta di un 36enne senza fissa dimora di origini mantovane, vecchia conoscenza della questura di Rimini e rintracciato qualche giorno dopo alla stazione di Bologna (ilCarlino, Corriere).

“Più collegamenti per l’aeroporto e l’altavelocità”

Presentazione ufficiale al teatro Tiberio per Elena Ugolini, la riminese candidata alla guida della giunta regionale. Si definisce civica, ma “ho cominciato a costruire le mie proposte per il futuro dell’Emilia Romagna partendo da una visione diversa e alternativa a quella della sinistra”, spiega, e nelle prossime ore, infatti, è atteso il sostegno ufficiale da parte di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia. E’ stata introdotta da Cecilia Argentina, della Federazione italiana pediatri, e da Manuel Mussoni, dell’Azione cattolica di Rimini. Propone una riorganizzazione della sanità, “che sto studiando ed elaborando in questi mesi, a partire dai presidi territoriali” e il rafforzamento delle infrastrutture per Rimini (ilCarlino, Corriere).

Evasione fiscale, il comune tenta il recupero di 20 milioni

Gli uffici del comune di Rimini hanno già spedito 2.759 atti esecutivi per il recupero di oltre 20 milioni di euro evasi, dieci solo di imu, per il resto si parla di tari e imposta di soggiorno. Tra i debitori, anche Eni che deve 5,8 milioni di imu per le piattaforme marine per 2018 e 2019 (ilCarlino, Corriere).

Metromare in fiera: manca il progetto esecutivo

Il cantiere per il secondo tratto di Metromare, dalla stazione di Rimini alla fiera, finanziato con i fondi del pnrr, tarda a partire. “Siamo in attesa che Italiana costruzione infrastrutture, l’impresa vincitrice dell’appalto, ci presenti il progetto esecutivo, senza il quale l’opera non può decollare”, spiegano da Patrimonio mobilità Rimini. Difficile, così, ipotizzare un cantiere ben avviato in agosto come da programma (Corriere).

“Non mi vedrete mai a fare l’umarèl”

Riccardo Fabbri, capo di gabinetto del Comune di Rimini e della Provincia, da questo mese dovrebbe essere in pensione per limiti di età, avendo compiuto 67 anni. Ma lui ha già firmato un accordo con la Provincia per rimanere a lavoro, come volontario, per tutto il 2024. Per il Comune, invece, l’incarico scadrà a fine mandato dell’attuale amministrazione, vale a dire il 2026. “Abbiamo ancora tanti progetti da portare a termine”, spiega al Carlino.

Riccione, il consorzio Ceccarini vuole il pontile

“La riqualificazione di viale Ceccarini deve partire dal pontile”, dice al Carlino Maurizio Metto, presidente del consorzio degli operatori commerciali di viale Ceccarini. Da tempo si parla della riqualificazione del viale e il pontile (sognato già dalla giunta Imola) “può essere quell’elemento caratterizzante che manca al progetto attuale”, spiega Metto. Per realizzarlo, si fecero anche prove in mare per verificare eventuali effetti erosivi. Il sogno allora non andò in porto (ilCarlino).

Oggi a Rimini

Alle 18 nel chiostro di San Giuliano Giancarla Codrignani presenta il suo libro ‘La vecchia signora narcisista. Il Parlamento della prima Repubblica’

Alle 21,30 nell’arena Francesca da Rimini Houdini Righini con l’‘Omaggio a David Bowie’ (Sgr live)

Alle 21,30 alla Corte degli agostiniani il film ‘L’odio’ di Mathieu Kassovitz

Alle 21 a Villa Lodi Fè a Riccione conferenza di Loris Bagli ‘Il drago di Belvedere di Rimini’

Alle 21,45 in piazzale Ceccarini a Riccione la Grande Orchestra di Roberta Cappelletti, a seguire festa per Romagna mia con Riccarda Casadei

Alle 21 all’Arena della regina di Cattolica cabaret con Giacobazzi, Cevoli e Pizzocchi

Alle 21 al Parco del sole di Misano musica dal vivo con l’orchestra I Ragazzi di Romagna

Alle 21,30 al parco Panzini di Bellaria Barboni di Lusso live in ‘Best of 80s’

Dalle 20 a Torriana ‘la collina dei piaceri’ con cuochi, produttori e musicisti

Alle 21 al Fosso del pallone di San Giovanni ‘Borgo dei bimbi’ con acrobazie aeree